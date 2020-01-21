На задыхавшуюся в пожарах Австралию обрушилась новая напасть — пыльные бури и проливные дожди с градом. Затопило несколько частей штата Новый Южный Уэльс. Метеорологи считают, что цикл «жара-ветер-пожар» может повториться с новой силой.

Синоптики утверждают, что обрушившийся 19 января на побережье Австралии ливень может случиться раз в столетие. В штате Квинслэнд люди передвигаются на лодках, тазами выносят воду из домов, затоплены дороги и не работает развлекательный парк «Мир кино». В то же время, в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория продолжают полыхать леса. Уже выгорели миллионы гектаров, погибли 27 человек и миллиард животных. Во время ливня выпало до 50 миллиметров осадков, что частично помогло потушить некоторые очаги возгорания.

В Мельбурне и Канберре выпал град размером с мяч для гольфа. Служба экстренной помощи получила более полутора тысяч обращений. Без света и электричества из-за обрыва проводов остались около 2,5 тысяч домов. Град повредил дома и машины, пострадало даже здание парламента штата Виктория.

Перед началом ливней, 18 января, на территории Австралии были замечены пыльные бури, двигавшиеся весьма широким фронтом.

Синоптики считают, что сопровождаемые сильным ветром дожди в ближайшее время продолжатся.

В середине недели они обещают северный и западный ветер. Поэтому вновь может возрасти опасность возникновения пожара. В пятницу метеорологи спрогнозировали дождь.

Пожары и ливни для Австралии норма

Метеоролог, кандидат географических наук и преподаватель Челябинского Государственного университет Екатерина Пестрякова сообщила «360», что по данным Росгидромета опасные явления погоды будут разрастаться. Впрочем, по ее мнению, ничего сверхъестественного в Австралии не происходит.

«Там колебание осадков примерно 40%. Можно сравнить с Брединским районом Челябинской области. Их то заливает, то засуха. В этом году погодные контрасты проявились в Австралии более ярко, но у них это обычное дело. Предсказывать подобные явления, вернее, конкретное место их проявления, мы не умеем. Можно предсказать грозу по высоко кучевым облакам, но место, где она прольется, нет. В Австралии не так уж много метеостанций. К тому же на Западе большинство из них автоматические», — отметила Пестрякова.

По ее мнению, на экзотический характер климатических явлений Австралии влияет и ее местоположение.

«У климата есть три климатообразующих фактора. Это тепловой баланс, циркуляция воздушных масс и подстилающая поверхность, которую человек может очень сильно изменить. Например, в Коста-Рике были вырублены все леса. Антропогенный фактор влияет, но, я считаю, природные имеют большее значение. Хотя раньше Австралия была влажным материком. Но эвкалипты, которые сейчас успешно высаживаются для осушения земель, изменили ее климат», — сообщила метеоролог. Она воздержалась от прогнозов на ближайшее время, и отказалась предполагать, когда в Австралии закончится парад катаклизмов.

О том, что в Австралии не происходит никаких резких климатических изменений сообщил «360» и ведущий научный сотрудник института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии института географии РАН Владимир Семенов. Подобные изменения, повышение температуры и глобальное потепление, возможны в масштабах десятилетий.

«Частота так называемых периодов с аномально высокой температурой увеличивается везде. В Австралии и так жарко, но становится еще теплее. Волны жары благоприятствуют пожарам. Ситуация во многом аналогична той, что была у нас на востоке Сибири. Сушь привела к пожару. Жару сменил сильный дождь с градом, что не может удивлять тех, кто знаком с южным климатом. Такая картина бывает в Ставрополье. Нагретая атмосфера набирает воду, на каждый градус — на 7% больше влаги. Поэтому периоды сильной жары, как правило, заканчиваются, грозами и ливнями, в том числе с градом», — разъяснил эксперт.

Владимир Семенов сообщил, что крупномасштабные природные явления можно предсказать за 3-5 дней. Прохождение конкретного холодного или теплого фронта над каким-то городом — за сутки. В лучшем случае, за несколько часов. Тем более, что Австралия в силу своего географического положения находится в зоне риска.

«Достаточно большой континент, расположенный в средних широтах южного полушария. Она со всех сторон окружена достаточно теплым океаном. Воздух влажный и теплый. Поэтому там нередки пожары и ливни», — отметил эксперт.

Метеоролог заявил, что увеличение температуры на Земле будет сопровождаться увеличением числа подобных событий по всему миру. Также прогнозируется увеличение молниевой активности.

«Когда закончатся погодные катаклизмы в Австралии, сказать трудно. Надо смотреть прогнозы. Но если там начались ливни, рискну предположить, что их завершение близко», — предположил Семенов.