Хакерская атака оставила американцев без бензина. Во всем хотели обвинить Россию, но доказательств нет

Более тысячи американских заправок остались без топлива, а жители восточных штатов стали наливать бензин в пластиковые пакеты. К ажиотажному спросу привела хакерская атака на трубопровод компании Colonial Pipeline. Пока администрация США пытается нащупать «российский след», местные власти стараются успокоить панику.

Атака вируса-вымогателя

Компания Colonial Pipeline — оператор крупнейшего трубопровода в США. Она занимается поставками порядка 45% топлива, потребляемого восточными штатами. Ежедневно транспортируется 2,5 миллиона баррелей топлива и других нефтепродуктов, а длина трубопроводов компании составляет 8850 километров.

В начале мая компания сообщила об атаке программы-вымогателя. Это значит, что хакеры заблокировали некоторые компьютерные системы Colonial Pipeline и потребовали деньги за их разблокировку. Сразу после атаки руководство компании обратилось за помощью в правоохранительные и другие федеральные органы.

Оператору пришлось приостановить работу трубопровода и отключить некоторые системы. В Colonial Pipeline пояснили, что это необходимо для сдерживания «угрозы, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы».

Российский след

Спустя три дня после хакерской атаки ФБР заявило, что за отправкой вредоносной программы стоит организация DarkSide. Речь идет об относительно новой группе киберспециалистов.

«ФБР подтверждает, что программа-вымогатель DarkSide несет ответственность за компрометацию сетей Colonial Pipeline. Мы продолжаем работать с компанией и нашими государственными партнерами над расследованием», — привело издание The Wall Street Journal слова представителя ФБР.

По данным Федерального бюро расследований, организация может базироваться в Восточной Европе или, возможно, в России. При этом о так называемом российском следе писали и американские журналисты, ссылаясь на источники. Они утверждали, что хакеры могут быть выходцами из России, а сама программа не позволяет проникать в системы, использующие русский или некоторые восточноевропейские языки.

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Президент США Джон Байден отметил, что американские спецслужбы не располагают доказательствами причастности России к атаке на компанию.

«От наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель <…> находится в России», — сказал глава Вашингтона.

Пресс-секретарь Джен Псаки призвала Москву к ответственным действиям в связи с атакой хакеров. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к случившемуся с Colonial Pipeline.

Сама организация DarkSide опровергла связи с властями какой-либо страны. Сообщение появилось в даркнете.

«Мы аполитичны, не имеем отношения к геополитике, поэтому не надо связывать нас с конкретным правительством и искать другие скрытые мотивы. Наша цель — заработать денег, а не устраивать людям проблемы», — процитировало заявление хакеров издание The Times.

Пока правоохранители занимаются расследованием и ищут виновных в некоторых американских штатах начались серьезные проблемы с поставками топлива.

Бензин в пакетах

С самыми большими трудностями столкнулось восточное побережье страны. Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Его ввели в Нью-Йорке, Вирджинии, Флориде, Арканзасе, Техасе и нескольких других штатах. Минфин США отметил, что приостановка работы трубопровода сказалась не только на поставках бензина, но и на дизельном и авиационном топливе.

Простой трубопровода привел к повышению оптовых цен на бензин, а отдельные авиарейсы обязали дополнительно садиться для дозаправки. Чтобы обеспечить американцев топливом, Агентство по окружающей среде США (EPA) на время отменило ряд правил транспортировки.

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Несмотря на все принятые меры, 11 мая галлон бензина в среднем стал стоить 2,98 доллара (около 222 рублей). Всего за неделю цены выросли сразу на 8%, достигнув максимума с осени 2014 года. На фоне такого подорожания американцы стали массово скупать топливо на заправках. Спрос подскочил от 20 до 40% в зависимости от штата. В итоге к 12 мая бензина уже не осталось на 7% заправок в Вирджинии, 8,5% — в Северной Каролине и 6% — в Джорджии.

Ситуация с нехваткой топлива и ажиотажем привела к тому, что местные жители стали наливать бензин даже в пластиковые пакеты. Комиссии США по безопасности потребительских продуктов пришлось напомнить американцам об опасности хранения в подобной таре.

«Не наполняйте бензином пластиковые пакеты. Струя пламени — это внезапный и потенциально разрушительный пожар, который может произойти, если лить легковоспламеняющиеся жидкости из емкости над огнем или другим источником возгорания», — пояснили в комиссии.

Аналитик S&P Том Клоза отметил, что нехватка бензина в основном связана с паникой людей. Сейчас заправки стали продавать в три-четыре раза больше топлива, чем обычно. Власти призвали жителей не запасаться и не хранить бензин во всех пустых канистрах. Они пообещали, что проблема разрешится.

По словам министра энергетики США Дженнифер Гранхольм, для восстановления работы трубопровода понадобится еще несколько дней. При этом в самой Colonial Pipeline назвали срок до конца недели.