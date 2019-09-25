«Ей надо надеть бюстгальтер». На Иванке Трамп не заметили белья в ООН

Иванка Трамп пришла на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке без белья. Так решили пользователи Сети, которые возмутились неподобающим внешним видом дочери президента Штатов. Интернет, естественно, взорвался.

Выступление экоактивистки Греты Тунберг на Генассамблеи ООН едва не затмила пышная грудь дочери главы США. На конференцию, посвященную религиозной свободе, 37-летняя Иванка Трамп пришла без белья. Точнее, без бюстгальтера. Элегантная блузка модницы не смогла скрыть выпирающие соски.

По этому поводу пользователи Twitter и Instagram промолчать не смогли. Так, писатель Грант Стерн выложил фото Иванки с подписью: «Сдержанное появление Иванки Трамп на Генассамблее ООН в качестве представителя Америки во всем мире». Пост собрал более 600 комментариев. Один из них: «Черт, эти богатые люди не могут позволить себе нормальный бюстгальтер. Это бред».

В аккаунте самой модницы подписчик поинтересовался, почему на ней нет колье. Другой — ответил: «Сперва ей надо надеть бюстгальтер. Ее соски отчетливо видны». «Вы видите то, что вижу я?», — вопросил еще один комментатор. Не обошлось и без советов: «Ты когда-нибудь слышала о существовании силиконовых накладок на соски?»

Были и те, кто восхитился формами дочери главы Штатов, напомнив, что она все еще модель. Среди почитателей фигуры американки оказались и россияне. Кто-то даже посвятил Иванке стихотворение, посетовав, что все внимание на Генассамблее досталось не ей, а девочке-подростку Грете Тунберг.

Зарубежные пользователи же воздержались от поэм. Зато привычно переключились на проблемы климата, связав откровенный вид Иванки с похолоданием.

«Она сделала подсознательное заявление об изменении климата… говоря, что погода становится все холоднее и холоднее», — отметил пользователь Crypt0_Cowboy.

«День был прохладный», — согласился Dean Nikо.

Правда, некоторые пользователи подметили, что бюстгальтер на знаменитости все же был. Если смотреть на Иванку со спины, видна застежка от белья. Сеть ввел в заблуждение бесшовный вариант модели.