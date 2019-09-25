«Ей надо надеть бюстгальтер». На Иванке Трамп не заметили белья в ООН
Выступление экоактивистки Греты Тунберг на Генассамблеи ООН едва не затмила пышная грудь дочери главы США. На конференцию, посвященную религиозной свободе, 37-летняя Иванка Трамп пришла без белья. Точнее, без бюстгальтера. Элегантная блузка модницы не смогла скрыть выпирающие соски.
По этому поводу пользователи Twitter и Instagram промолчать не смогли. Так, писатель Грант Стерн выложил фото Иванки с подписью: «Сдержанное появление Иванки Трамп на Генассамблее ООН в качестве представителя Америки во всем мире». Пост собрал более 600 комментариев. Один из них: «Черт, эти богатые люди не могут позволить себе нормальный бюстгальтер. Это бред».
В аккаунте самой модницы подписчик поинтересовался, почему на ней нет колье. Другой — ответил: «Сперва ей надо надеть бюстгальтер. Ее соски отчетливо видны». «Вы видите то, что вижу я?», — вопросил еще один комментатор. Не обошлось и без советов: «Ты когда-нибудь слышала о существовании силиконовых накладок на соски?»
Были и те, кто восхитился формами дочери главы Штатов, напомнив, что она все еще модель. Среди почитателей фигуры американки оказались и россияне. Кто-то даже посвятил Иванке стихотворение, посетовав, что все внимание на Генассамблее досталось не ей, а девочке-подростку Грете Тунберг.
Зарубежные пользователи же воздержались от поэм. Зато привычно переключились на проблемы климата, связав откровенный вид Иванки с похолоданием.
«Она сделала подсознательное заявление об изменении климата… говоря, что погода становится все холоднее и холоднее», — отметил пользователь Crypt0_Cowboy.
«День был прохладный», — согласился Dean Nikо.
Правда, некоторые пользователи подметили, что бюстгальтер на знаменитости все же был. Если смотреть на Иванку со спины, видна застежка от белья. Сеть ввел в заблуждение бесшовный вариант модели.