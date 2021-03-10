Ведомая шизофренией. Няню-убийцу Бобокулову на свободе могут ждать депортация и новое лечение

Спустя пять лет после кровавой резни в СМИ появились сообщения о том, что Гюльчехра Бобокулова может выйти на свободу. Врачи уверены, что их пациентка неопасна, а общественники голосуют за строгий контроль.

Утром 29 февраля 2016 года няня Гюльчехра Бобокулова, приехавшая в Москву на заработки из Узбекистана, убила свою подопечную — четырехлетнюю девочку-инвалида. Она отрезала голову ребенку, подожгла квартиру и отправилась на такси к станции метро «Октябрьское Поле».

Там няню с головой ребенка и задержали. До суда Бобокулова находилась под арестом и по-разному объясняла свои действия: ненавистью к демократии, местью Владимиру Путину и даже приказом Аллаха. Позже множественность мотивов объяснила психиатрическая экспертиза в Институте судебной психиатрии имени В. П. Сербского.

Медики констатировали у Гюльчехры Бобокуловой психиатрическое заболевание, вследствие чего ее признали невменяемой. Няню-убийцу отправили на принудительное лечение. За прошедшие пять лет у больной наметился заметный прогресс, ее на днях собираются выпустить на свободу, написал «Блокнот».

Кровавая няня

Как выяснилось, у Бобокуловой и раньше были проблемы с психическим здоровьем, писала «Газета.ru», — диагноз был поставлен еще в 1999 году. Самаркандский областной психоневрологический диспансер подтвердил РИА «Новости», что с 2003 года Гюльчехра Бобокулова состояла у них на учете с диагнозом «острое шизофреническое расстройство».

У нее регулярно отмечались отклонения в психике с потерей контроля над своими действиями. Даже родные подтвердили склонность Бобокуловой к агрессии. «Московский комсомолец» утверждал, что она была известна в родном селе как сумасшедшая, из-за этого ее бросил муж и у нее не получалось найти работу.

Приехав на заработки в Россию, Бобокулова никому не рассказывала о своем диагнозе. Поначалу перебирала лук на овощебазе, потом продавала фрукты и овощи на рынке, позднее устроилась няней в семью, которая и порекомендовала Бобокулову родителям убитой девочки.

Сегодня, по информации «Московского комсомольца», бывшая няня находится в специальной психиатрической лечебнице в Казани. Отец женщины умер, старший сын уехал на заработки, а младший вместе с матерью Гюльчехры ждет, когда поступит бумага о депортации Бобокуловой.

Жизнь после смерти

Даже если Бобокулову действительно выпишут, контроль за ней продолжится и дальше.

«При шизофрении всегда возможны рецидивы, избежать их на 100% невозможно, можно только их минимизировать. После выписки из больницы такие пациенты находятся под специальным наблюдением», — пояснил «360» врач-психиатр Артем Гилев.

Возможно, Бобокулову выпишут на амбулаторно-принудительное лечение. Тогда она должна будет самостоятельно ходить на приемы к психиатру — без права пропуска. Другой вариант — активно-дистанционное наблюдение, когда доктор будет тщательно контролировать пациента на случай возможного ухудшения состояния.

«Но если женщину выпишут, значит, риск опасности для общества минимальный, психоза нет. Она же совершила преступление под воздействием бреда или голосов, это делал психоз», — пояснил эксперт, отметив, что «вменяемость» — юридический критерий.

Врачи руководствуются другими терминами. На момент совершения преступления человек может сознавать свои действия и руководить ими или же нет. В данном случае человек находился под воздействием какой-то психопродуктивной симптоматики, то есть он не осознавал свои действия, ими руководила болезнь, отметил Гилев.

«Шизофрения — это хроническое психическое расстройство. С больным проводят базисную терапию препаратами, идет работа с психологом и психотерапевтом. Человек сможет социализироваться. И если сейчас нет никаких симптомов расстройств, то никто и никогда не узнает, что с ней было», — сказал Артем Гилев.

Путевка домой

Скорее всего, после выписки Гюльчехра Бобокулова будет депортирована в Узбекистан. Однако тут могут возникнуть некоторые нюансы, рассказал в беседе с «360» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

«Есть все причины для депортации. Согласно нормативной базе, Бобокулову прикрепят к психоневрологическому диспансеру, потом теоретически должны будут направить в Многофункциональный миграционный центр, а уже оттуда она должна быть выдворена в Узбекистан», — пояснил эксперт.

Но бывает, что в этом центре граждане сидят по несколько лет. Причины разные: нет дела родне, ждут какие-то документов. А по закону, если человек находится в центре более двух лет, его могут просто выпустить.

«Люди совершают тяжкие преступления под каким-то давлением, влиянием внешних факторов. Например, одна из сестер Хачатурян признана невменяемой в результате длительного насилия, которое к ней применялось. В случае с Бобокуловой ситуация в другом — человек может быть крайне опасен для общества в целом», — отметил Иван Мельников.

По мнению ответственного секретаря ОНК, прежде чем выпускать убийцу ребенка, должна пройти не одна медкомиссия. Ведь цена ошибки в таком случае может быть крайне высокой. Нужен строгий надзор, возможно, вроде GPS-трекера или другого отслеживающего устройства. Выход на свободу Бобокуловой — повод задуматься о мерах предосторожности.

Адвокат Игорь Ким подтвердил «360», что Бобокулова после принудительного психиатрического лечения должна быть депортирована, как гражданка другого государства, в связи с тем, что было нарушено миграционное законодательство Российской Федерации.

«Нельзя говорить, что убийца ушла от уголовной ответственности. Бобокулова совершила ряд преступлений — убийство несовершеннолетнего, поджог и ложное сообщение о взрыве. Женщина была направлена на принудительное лечение, это не привычная больница, а та же тюрьма, только с определенными процедурами», — отметил юрист.

Игорь Ким также уточнил, что, хотя гражданский иск в суде не стали рассматривать, материальные убытки, которые понесла семья и хозяйка сгоревшей квартиры, покрыты сбором средств в мечетях и интернете.