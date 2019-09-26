Молодая няня из тюменского городка Заводоуковск вот-вот попадет за решетку. Ее нашли в лесу с пакетом в руке, внутри — сожженное тельце. Девушку подозревают в жестоком убийстве младенца. Мотивы неясны, предположений немного. Теперь все будем готовиться. Няня — к медицинской экспертизе и суду. Родители — к похоронам маленького сына.

Виктория Айметдинова, которую подозревают в убийстве пятимесячного ребенка, жила в семье три года. Сожительствовала со сводным братом младенца. Однажды родители уехали на похороны — полутора часов хватило, чтобы и девушка, и ребенок пропали.

«Накануне Виктория поругалась с сожителем и пришла к нам домой. Когда приехали после похорон, то дома не было ни ее, ни нашего сына!» — передает сайт 72.ru слова матери ребенка.

Их искали больше суток. Нашли. В лесу. Рядом с Викторией был пакет, в нем — Богдан, пропавший малыш. В ужасе от увиденного были даже полицейские — сначала душила, потом подожгла, а потом зарезала ножом. Причем все это — почти сразу после похищения. Оставшиеся сутки до того, как их обнаружили в лесу в трех километрах от дома, она просто носила труп ребенка в пакете.

Сейчас Виктории назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Если девушка окажется невменяемой, ее не посадят, просто отправят на принудительное лечение в закрытом учреждении.

У Айметдиновой уже были судимости: за насилие в отношении представителя власти — пьяная напала на полицейского, и за избиение несовершеннолетней — тоже под действием алкоголя. Почему же такой послужной список не насторожил семью?

Понять можно — знали Викторию давно, плохого она семье не делала, ребенка не обижала. До этого Богдана несколько раз оставляли с девушкой — ничего из ряда вон выходящего не случалось. А тут раз — и убила с особой жестокостью.

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На своей странице во «ВКонтакте» Виктория 13 сентября оставила несколько странных записей, одна из них начинается так: «Антихрист один, это я! Я в каждом, вижу дьявола!» (пунктуация сохранена).

Источник фото: «ВКонтакте»

Теперь предполагают, что ей «мерещились черти», что девушка была психически нездорова. Но если основываться только на этих постах, выглядит притянуто за уши. Как будто просто взяли цитаты из современной музыки, которая как раз прикреплена к посту. Другое дело, что Виктория уже проходила психиатрическую терапию в специальном учреждении.

«При задержании [Айметдинова] вела себя спокойно и не оказывала сопротивления», — сообщает Ura.ru со ссылкой на СК. Потому ли, что убила осознанно и долго к этому готовилась, или потому что была не в себе — сказать сложно. Это уже решит медицинская экспертиза.

После таких новостей остается острый, животрепещущий вопрос, который долго грызет изнутри — что делать? Как распознать, казалось бы, в знакомом человеке преступника? Откуда несчастная мать должна была знать, что Виктория, с которой раньше у нее не возникало конфликтов, в один прекрасный день решит убить ее маленького сына?

Говорят, хотела отомстить сожителю. Мол, поссорились, Айметдинова уехала на несколько дней к родителям молодого человека — со своими отношения были не из лучших. Девушка в подростковом возрасте много ссорилась с матерью и сбегала из дома. Но то был подростковый возраст, гормоны, трудное взросление.

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А здесь… Здесь у полиции всего два варианта — убила, чтобы отомстить, или просто была не в себе. От того, что сможет доказать следствие и медицинская экспертиза, зависит наказание.

Страшная правда в том, что мы никогда не знаем, что за человек живет с нами бок о бок. Сегодня он твой лучший друг, а завтра расстреляет школу. Сегодня он порядочный отец, а завтра бьет и насилует своих дочерей. Сегодня она мирная невестка, а завтра жестоко убьет ребенка.

И что остается? Наверное, внимательнее присматриваться к людям рядом с собой, быть внимательнее к своим близким и к тем, кому мы доверяем своих детей. Не игнорировать странные слова, поступки, тогда, может, удастся предотвратить страшное. Иначе только надеяться на то, что с тобой этого не случится. И они все надеялись, но не помогло.

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