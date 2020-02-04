Быстро устаете и кружится голова? Это может быть из-за низкого давления, но есть способы прийти в себя

В московском регионе несколько дней держится низкое атмосферное давление, а 3 февраля оно достигло рекорда — 722,9 миллиметра ртутного столба. Когда все придет в норму и что до тех пор делать гипотоникам, рассказывает «360».

До четверга давление в Москве будет существенно ниже нормы, но уже с 6 числа показатели начнут расти, об этом сообщил «360» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При низком атмосферном давлении часто наблюдаются повышенные осадки и похолодание. Но с четверга, обещают синоптики, солнце в столице будет проглядывать чаще, а относительно низкие температуры сохранятся до конца недели. К выходным температура воздуха может опуститься до 10-15 градусов ниже ноля, но снегопадов ждать не стоит.

Что делать при низком давлении

Большинство неприятных симптомов проявляется при низком артериальном давлении, когда ухудшается кровообращение в сосудах мозга. Из-за этого часто могут ощущаться головные боли, головокружение, слабость или быстрая утомляемость — может рассеиваться внимание, снижаться работоспособность и даже ухудшаться память. При пониженном давлении люди часто зевают из-за недостатка кислорода, могут неметь или холодеть конечности — из-за того, что в них не поступает достаточное количество крови.

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала «360», что прежде всего при пониженном давлении нужно именно повысить доступ кислорода к конечностям и мозгу. Для этого лучше всего сделать зарядку или гимнастику, чтобы разогнать кровь по организму. Дома можно принять легкий контрастный душ.

На работе важно сделать перерыв, встать, спуститься и подняться по лестнице, выйти на улицу Ирина Ярцева врач-иммунолог.

Зимой у людей часто бывает дефицит жидкости в организме — из-за пересушенного воздуха и отопления. Поэтому нужно обязательно пить много теплого, желательно избегать кофе, потому что он децентрализует кровообращение и усиливает кровоток в почках, выводит жидкость.

Врач рекомендует пить не больше двух чашек кофе в день, а в остальное время отдавать предпочтение отварам шиповника, клюквы, которые содержат витамин С и благоприятно влияют на сосудистый тонус. Можно воспользоваться и старыми народными методами — выпивать по стакану гранатового сока в день при низком давлении, а также есть мед и шоколад.