РПЦ и активисты делят остров с уникальной экосистемой. Там хотят сделать «Нижегородскую Голгофу»

Рядом с Нижним Новгородом на Волге расположен небольшой городок Бор, а на его территории — уникальный, по словам экологов, природный участок — Мочальный остров и Борская пойма. На протяжении многих лет там ничего не было, люди свободно приезжали отдохнуть и позагорать. Природа при этом оставалась нетронутой — жители бережно относятся к пойме. Сейчас же РПЦ решила забрать остров себе и сделать его мемориалом «Нижегородская Голгофа», ведь в советские времена там расстреливали священнослужителей. Причем жители согласны на часовню, но не хотят терять весь остров.

Остров Мочальный в Нижнем Новгороде стал камнем преткновения между Нижегородской епархией РПЦ и местными жителями. Официально это место — просто очередной островок на бескрайних просторах нашей родины: там веками разливалась Волга, образуя редкие в этом климате заливные луга. Местные жители часто приезжают на остров в теплую погоду, разбивают палатки, купаются и загорают и стараются беречь природу. Но скоро все может измениться.

Сейчас РПЦ хочет получить права на строительство мемориального комплекса на этом месте. Общая территория, которую запрашивают в епархии, — 23 гектара, это немногим меньше площади Московского Кремля. Сам остров чуть больше 40 гектаров, то есть церковь хочет получить в свое распоряжение больше двух третей.

Местные активисты и экологи обеспокоены — строительство на территории поймы может нарушить экосистему, складывавшуюся веками. Эколог Дмитрий Виноградов рассказал «360», что это место всегда оберегали от лишнего вмешательства, исторически там были только заливные луга. Потому-то в них до сих пор обитает большое количество различных животных, в том числе краснокнижных.

Мемориал жертвам красного террора

17 февраля в Боре прошло так называемое открытое слушание. На нем компания «Геосфера», которая собирается строить на Мочальном мемориальный комплекс со звучным названием «Нижегородская Голгофа», рассказывала о своих планах. Там же активисты увидели и проект будущего комплекса.

«Предпроект „Нижегородской Голгофы“ 22 января 2020 года был одобрен с поправками на заседании архитектурного совета по Нижегородской области», — говорится на официальном сайте епархии.

Источник фото: https://tvoy-bor.ru/

Мочальный остров формально разделен на две части: на одной стоит крест, а на другой — заброшенные дачные участки. Как раз на второй части и отдыхают в теплое время года люди, это же место заинтересовало и церковь. Руководитель пресс-службы нижегородской Митрополии РПЦ иерей Алексий Пестрецов рассказал «360», что крест установлен еще в 2005 году — в память о всех расстрелянных в советские годы священнослужителях. А в 2017-м уже появилась идея сделать остров мемориальным комплексом, так как расстрелы охватывали не какое-то конкретное место, а проходили по всему пространству.

Сам мемориальный комплекс будет не очень большой: он включает в себя храм-часовню, памятник, пристань, чтобы мог пристать паром и чтобы можно было на автомобиле с другой стороны подъехать. Вот такой проект, чисто мемориальный, чтобы увековечить память тех людей, которые безвинно пострадали за веру Алексий Пестрецов руководитель пресс-службы нижегородской Митрополии РПЦ, иерей.

Спасти и сохранить

На слушании представительница компании «Геосфера» рассказала, что они уже не первый год занимаются благоустройством этих территорий, успели сделать исследование грунта. Оно показало, что для строительства храма-часовни, как это планирует епархия, нужно укреплять берега, а для закладки фундамента углубляться в землю на 27 метров — это высота девятиэтажного дома. «Если на этой природной территории начнут такое огромное строительство, будет катастрофа!» — уверен Виноградов.

Но в епархии этой проблемы не видят в упор: иерей Алексий Пестрецов считает, что большого вреда экологии строительство — даже такое — не нанесет, «потому что по документам это место не является каким-то памятником природы» и охранного статуса пока не имеет.

Фото предоставил Дмитрий Виноградов

Этот проект нельзя будет реализовать, так как уровень воды в Волге может колебаться в зависимости от времени года на пять-семь метров. Если эта картинка показывает, как храм будет выглядеть летом, то весной он будет затоплен. Так что это просто красивая картинка Дмитрий Виноградов эколог, активист.

Виноградов объяснил: люди боятся того, что дальше эти земли будут передавать третьим лицам. Именно поэтому жители сейчас активно выступают за то, чтобы Мочальный остров получил статус особоохраняемой природной территории (ООПТ) — тогда любое строительство на нем будет запрещено.

«Потому что это действительно лакомый кусочек — там пристань и коттеджи построить будет дорого. Тем более „Геосфера“ как раз занимается недвижимостью и арендой недвижимости», — заключил Виноградов.

В администрации города Бор подчеркнули, что ни экологические организации, ни отдельные активисты или местные жители не обращались, чтобы организовать охраняемую природную зону на острове.

«Нашествие» на Мочальный

Эколог Дмитрий Виноградов отметил, что против часовни и даже против храма на острове никто не выступал. Смущало то, что всю территорию хотят отдать под «религиозное использование». Тогда люди не смогут проводить там досуг в теплое время года — приезжать с палатками, загорать, жарить шашлыки, устраивать молодежные встречи… Именно этого церковь допускать и не хочет.

«Есть желание облагородить эту территорию, чтобы все это место было каким-то мемориальным, памятным. Чтобы там не проводились какие-то развлекательные мероприятия, чтобы там нельзя было построить еще что-то, что никак не соответствует этому месту», — сказал иерей.

Окончательно вопрос о том, можно ли церкви начать строительство, должен был решиться на публичных слушаниях. Виноградов рассказал «360», что местные священнослужители узнали об этом и начали рассылать своим прихожанам сообщения следующего содержания:

Но о людях «с большими деньгами», которые хотят что-то проводить на острове, не слышали ни Дмитрий Виноградов, ни иерей Алексий Пестрецов. Распространение таких сообщений эколог назвал провокацией.

«Туда очень много приезжает людей — палатку ставят, какие-то квесты устраивают, игры… Но это не какие-то массовые мероприятия типа „Нашествия“. Никогда там такого не было и не будет, никто даже не думал об этом», — сказал Виноградов.

Постановочные слушания

Сейчас многие противники строительства мемориального комплекса на территории острова говорят, что слушания 17 февраля были постановочными. По словам Виноградова, голосования, по сути, не было.

Заместитель администрации Янкин оборвал слушание, сказал, что если вопросов нет, то слушание закрывается. Все люди начинают подниматься со своих мест, и в это время он говорит: «Давайте проголосуем, кто за». И те люди, которых пригнали, которых обманули, они подняли руки. А за что за, он так и не сказал. А вопроса «кто против» не было Дмитрий Виноградов эколог, активист.

Этот момент попал на запись одного из присутствующих. На видео слышно, как женщина спрашивает того самого Янкина, почему он перебил человека. Янкин же объявляет слушание законченным и в шуме предлагает проголосовать — ровно так, как описывает Виноградов.

Иерей Алексий Пестрецов рассказал «360», что большинство голосов все же было высказано за строительство. «Но так как та группа людей, кто высказывался против, самой первой обратилась в средства массовой информации, естественно, со своей позицией, то и пошла позиция, что якобы борчане против», — считает он.

При этом Виноградов настаивает, что голосование не было честным — не спрашивали ни тех, кто против, ни тех, кто мог бы воздержаться. Процесса подсчета голосов также не было. Из-за этого местным жителям еще страшнее за уникальную пойму — не продают ли ее ради собственной выгоды?

«Мы знаем уже очень много коррупционных схем, которые проворачивала наша борская администрация, и просто мы уже не верим ей, что все может честно пройти», — заключил Виноградов.