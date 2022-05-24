Владельцы Apple столкнутся с высокими ценами и дефицитом. Нишу займут качественные смартфоны

Ретейлеры Apple начали закрывать часть магазинов в России. Они могли пойти на этот шаг, чтобы наладить параллельный импорт. Однако любители техники Apple теперь могут столкнуться с высокими ценами на гаджеты и сокращением поставок. Пустующую нишу на рынке начнут занимать смартфоны, которые ничем не уступают по качеству iPhone.

Ретейлеры техники Apple в России re: Store и iPort начали закрывать некоторые точки продажи. В частности, в Москве перестал работать магазин в торговом центре «Фестиваль», а неделей ранее — на Кутузовском проспекте. Такая же судьба постигла еще восемь точек в российской столице, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и в других городах. Дилеры Apple решили закрыть убыточные магазины, чтобы перераспределить товар в точках, которые приносят наибольшую прибыль, написал «Коммерсант».

По словам источника издания, Inventive Retail Group, владеющая re: Store, решила приостановить работу магазинов на три месяца. В это время компания хочет перестроить логистику — ретейлер окончательно закрывает только те точки, где не получается договориться об арендных каникулах и скидках. Но по информации другого источника, компания хочет наладить параллельный импорт.

Основными причинами закрытия магазинов Apple могут также быть дефицит «яблочной» техники и снижение спроса на смартфоны. Дело в том, что в апреле продажи смартфонов в России снизились на 30%, а пользователи теперь предпочитают бюджетные китайские модели.

Техника для узкого круга

У владельцев техники от Apple вряд ли возникнут проблемы с ремонтом. Автор статей про гаджеты и технологии, редактор издания «Ридус» Артем Багдасаров рассказал «360», что комплектующие не подпадут под санкции, а неавторизированные сервисные центры продолжат работу.

«Когда появился первый iPhone, в России его не продавали. Но уже тогда появились и сервисные центры, и поставщики. Возможно, мы вернемся к такой схеме», — заметил Багдасаров.

Источник фото: РИА «Новости»/Сергей Пятаков

Однако цены на «яблочную» продукцию, вероятно, поднимутся из-за параллельного импорта. Багдасаров отметил, что такие поставки подразумевают закупку техники у третьей стороны, а значит, появится еще одно логистическое плечо — расстояние от места хранения до пункта выдачи товара. В результате произойдет повышение издержек, которые повлияют на итоговую цену.

Наряду с повышением стоимости покупателей техники от Apple может ждать сокращение поставок. На итоговую цену может также повлиять курс доллара, по которому будут покупать эту технику.

«Есть много факторов, которые повлияют. Тут сложно предсказать. По мнению аналитиков, цены могут подскочить на 20-30%», — рассказал Багдасаров.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн тоже предположил, что при поставке техники Apple из третьих стран цена на нее будет еще выше, чем прежде. Он напомнил «360», что параллельный импорт стоит недешево, а посредник везет товары с учетом собственной прибыли, поэтому цены на технику вырастут.

«Apple упорно держит высокую цену. Если будет параллельный импорт, то цена будет более высокой <…> Возможно, массовых завозов в страну не будет, поскольку такая продукция создана не для масс», — рассказал Букштейн.

Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Даничев

Альтернативы Apple

По словам Багдасарова, те, кто желает купить гаджет от Apple, смогут поехать в другую страну и приобрести его там в магазине. Никаких ограничений на таких покупателей не накладывают. Однако стоит присмотреться и к альтернативам. По словам Букштейна, iPhone отличается качеством и большим опытом работы.

Владение таким гаджетом стало своеобразным знаком престижа, но теперь он будет доступен для узкого круга людей. Но пустующую нишу на рынке начнут занимать смартфоны от других производителей, которые почти ничем не отличаются от Apple.

Качественными смартфонами являются линейка Camon от компании Techno. У смартфона от трех до четырех камер, и для среднестатистического пользователя он отлично подойдет. На рынке давно есть Oppo, нам знакомы Huawei, Lenovo. Если не искать изыски, то выбор довольно большой Леонтий Букштейн.

По словам специалиста, контрафакта сложной техники от Apple не будет, поскольку его производить невыгодно. Однако с запчастями дела будут обстоять сложнее. В итоге выгоднее будет завозить более доступные, но не уступающие по набору функций аппараты.