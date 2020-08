Последовал примеру Linkin Park и Аerosmith. Нил Янг засудит штаб Трампа за использование его песен на митингах

Музыкант Нил Янг утверждает, что Трамп не имел права использовать его песни Rockin’ in the Free World и Devil’s Sidewalk на своих митингах и политических мероприятиях. Это прямое нарушение авторских прав. Ранее с похожими претензиями в суд обращались The Rolling Stones, семья музыканта Тома Петти и другие артисты.

По словам представителя Янга Рика Гершона, жалоба была подана в Федеральный суд Нью-Йорка. Об этом сообщает USA Today. Нил Янг часто критикует Трампа и не одобряет использования политиком его музыки с тех пор, как 16 июня 2015 года он включил Rockin’ in the Free World во время объявления своей кандидатуры на пост президента. Недавно штаб Трампа опять включил песни Янга во время выступления: 3 июля на горе Рашмор в Южной Дакоте и митинге 20 июня в Талсе. «Представьте, что вы чувствуете, когда слышите Rockin 'in the Free World после выступления президента, как будто это его музыкальная тема», — написал Янг на своем веб-сайте. Источник фото: Flickr Заявление музыканта гласит, что он свои песни не для этого писал. Ранее Янг говорил, что не будет обращаться в суд. Ситуация изменилась после того, как Трамп направил федеральные силы на сдерживание гражданских митингов после смерти Джорджа Флойда. Лицензию на воспроизведение песен на мероприятиях без прямого разрешения артистов можно получить от организаций по защите прав на исполнение ASCAP и BMI. Музыканты могут удалить свои песни из доступного каталога лицензионных песен. Том Петти С идентичными претензиями к Трампу обратилась семья музыканта Тома Петти. Они направили уведомление о запрете после того, как песня покойного музыканта I Won’t Back Down была использована во время президентского митинга в Талсе. В заявлении в Twitter семья Петти сообщает, что песня была использована без разрешения. «Трамп никоим образом не был уполномочен использовать эту песню для продвижения кампании, которая оставляет позади слишком много американцев и здравый смысл», — говорится в заявлении, подписанном дочерьми Адрией и Аннаким, а также его вдовой Даной Петти и бывшей женой Джейн Бенио. В прошлом Петти также призывал Джорджа Буша и Джона Маккейна прекратить включать I Won’t Back Down во время предвыборной кампании. Принс Как передает USА Тоdау, прошлой осенью Трамп подвергся критике со стороны представителей покойного певца Принса. Во время президентского митинга в Миннеаполисе прозвучала одна из самых знаковых мелодий певца — Purple Rain. Согласно официальному аккаунту Принса в Twitter, президент нарушил собственное обещание не использовать музыку артиста. «Prince Estate никогда не даст разрешения президенту Трампу использовать песни Принса», — подчеркнули в твите. Твит содержал изображение письма от 15 октября 2018 года от юриста Меган Ньютон относительно первого запроса поместья о том, чтобы Трамп «воздержался от использования» Purple Rain или любой другой музыки Принса в своих кампаниях. The Rolling Stones Известная группа также намерена подать в суд на Дональда Трампа за неоднократное использование ее музыки в политической кампании. В заявлении юристов группы говорится, что они работают с организацией по защите прав на исполнение BMI, чтобы остановить несанкционированное использование их музыки. Об этом сообщает «Би-би-си». Штаб президента использовал песню You Can’t Always Get What You Want на митинге в июне в Талсе. Эту же песню включала кампания Трампа во время выборов в США в 2016 году. Еще тогда группа заявила, что не поддерживает Дональда Трампа. В недавнем заявлении представили группы заявили, что такие меры стали необходимы после того, как предыдущие «директивы о прекращении и воздержании» были проигнорированы. Сообщается, что BMI уведомил кампанию Трампа от имени The Rolling Stones, что использование их песен без разрешения будет являться нарушением лицензионного соглашения и станет предметом судебного иска. Linkin Park Этим летом уведомление о запрете использования музыки Дональду Трампу также направила группа Linkin Park. Это было сделано после того, как команда президента разместила в Twitter видео инаугурационной речи Трампа с наложенной поверх записи песней In The End. Как пишет USA Today, видео вскоре было удалено из аккаунта президента. Источник фото: Flickr «Linkin Park не одобряет и не поддерживает Трампа и не разрешает его организации использовать какую-либо нашу музыку», — написал группа. Важно отметить, что покойный солист группы Честер Беннингтон всегда открыто выступал против Дональда Трампа. Aerosmith Фронтмен Aerosmith Стивен Тайлер в 2018-м потребовал, чтобы Трамп прекратил включать их песни на политических митингах. Юристы артиста заявили, что использование композиции является нарушением прав на товарный знак и «нарушением прав нашего клиента на неприкосновенность частной жизни». Aerosmith удалось добиться своего, и кампания Трампа перестала использовать их песни. Об этом сообщает USA Today. Фаррелл Уильямс Певец Фаррелл Уильямс был взбешен, когда штаб Трампа решил использовать его песню Happy на политическом мероприятии в 2018 году. Ситуацию усугубило то, что это было сделано всего через несколько часов после того, как около десятка человек были застрелены в синагоге Питтсбурга. Источник фото: Pexels «В день массового убийства 11 человек от рук ненормального националиста вы исполнили песню Happy для толпы на политическом мероприятии в Индиане», — цитирует адвоката Уильямса Говарда Кинга USA Today. Команда юристов Уильямса отметила, что использование песни было сделано не только в неподходящее время, но еще и нарушило авторские права и права на товарный знак.