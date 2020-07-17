«Никогда в жизни не было такого!» Как выглядит затопленная дача 79-летней пенсионерки из Можайска

Дома в дачном поселке «Мечтаево», что в Можайском городском округе, затопило — вода в отдельных местах поднялась так, что передвигаться теперь можно только вплавь. Жильцы домов, в том числе и 79-летняя пенсионерка, оказались в заточении.

«Никогда в жизни не было такого потопа! Приехала из больницы, думала дома здоровье будет получше. А тут наоборот. Жду зятя с работы, чтобы отвез меня назад в больницу», — пожаловалась «360» 79-летняя Мария Рабаджи.

Выйти из дома она никуда не может, даже во двор. МЧС доставили пожилой женщине продукты.

«Мы доставили ей все необходимое для комфортного проведения досуга на даче. Сейчас она ни в чем не нуждается, ситуация под контролем», — рассказал «360» начальник 19-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России Михаил Кожин.

Но позже пенсионерка все же настояла на том, чтобы ее увезли обратно в клинику. Там, по словам женщины, ей будет спокойнее.

Воду уже начали откачивать силами МЧС.

«Спасатели МЧС находятся в постоянной готовности. Проводятся работы по откачке воды с территорий участков домовладений жителей, оказывается адресная помощь», — отметили в ведомстве.

Проблема уже решается

Глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов рассказал, что утром 17 июля завершился ремонт дороги к трем деревням и четырем СНТ, которые ранее остались без связи с внешним миром из-за разлившейся воды.

«На той стороне оставалось 500 человек. Когда течение успокоилось, мы сделали временную дорогу и уложили дополнительные трубы для отвода воды. Теперь там можно проехать, жителей мы уже проифнормировали», — добавил Абаренов.

Также, по словам главы округа, временную дорогу проведут к деревне Красноиншино, которую от «большой земли» отрезала вода.

«Мы встретились с жителями, объяснили, что делаем временную дорогу из песка и щебня. Когда вода сойдет, под дорогой проложат две дополнительные трубы метрового диаметра для исключения повтора такой ситуации. Так что даже если опять будут такие сверхъестественные дожди, потопы нам не страшны», — сказал Дмитрий Абаренов.

За соблюдением прав жителей следит и городская прокуратура.

«Вместе с силовым блоком и спасателями мы контролируем ходы работ на местах и особенно следим за теми участками, которые вызывают наибольшие опасения», — прокомментировал Абаренов. Глава округа пообещал устранить все неполадки за четыре дня, если снова не будет мощных ливней.

Из-за сильных дождей в Подмосковье некоторые участки в Можайском округе оказались подтоплены. В ночь на 15 июля размыло дорогу Ваулино — Бабаево. 16 июля участок восстановили.

Губернатор Подмосковья заявил, что в Можайском водохранилище будут сбрасывать воду, чтобы избежать потопа. Он также призвал всех жителей городского округа, которые проживают недалеко от рек, быть наготове и в случае опасности звонить в МЧС.