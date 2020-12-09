Облапал подругу и разочаровал команду. Никита Мазепин только попал в «Формулу-1» и уже отличился
На странице в Instagram Мазепина в среду появилось видео из машины. Он едет с другом и девушкой на заднем сиденье. Мазепин тянется рукой к груди девушки и начинает ее трогать, но девушка не сопротивляется. В один момент она в шутку показывает средний палец и засовывает его себе в рот.
Ролик довольно быстро удалили, но пользователи сохранили запись и продолжили критиковать гонщика. На сайте Change.org, который не имеет юридической силы, появилась петиция с требованием исключить Мазепина из «Формулы 1». Кроме того, подписчики продолжают засыпать спортсмена гневными комментариями в соцсети.
«Наказать Мазепина», — потребовал один из пользователей под последним постом гонщика в Instagram.
«Свинья! Надеюсь, ваше место в HAAS будет отдано кому-то действительно порядочному», — заявил другой комментатор.
«Если FIA разрешит тебе присоединиться к F1 в следующем году, то это будет полный позор после того, что произошло», — отметил подписчик.
Участница видео, чью грудь трогал Мазепин, встала на его защиту. Ее псевдоним в Instаgrаm Андреа Диваль. По ее словам, она дружит с Мазепиным уже давно и на ролике не было ничего серьезного. Девушка отметила, что сама выложила запись в его соцсеть.
«Я хочу, чтобы вы знали, мы с Никитой являемся хорошими друзьями уже очень долгое время. Все, что записано на этом видео, не было всерьез. Мы доверяем друг другу. И все это было глупым способом пошутить. Я разместила данное видео в его сториз как внутреннюю шутку. Мне жаль. Могу дать вам слово, что он очень хороший человек и никогда бы не сделал ничего, чтобы могло причинить мне боль или унизить меня», — сказала Андреа.
В конце концов Мазепин извинился за свои действия и сказал, что нахождение в команде «Формулы 1» подразумевает поведение по высоким стандартам.
«Я сожалею, что кого-то обидел и поставил в неловкое положение команду „Хаас“» — написал Мазепин в Twitter.
Несмотря на извинения, пользователи не перестали осуждать гонщика. Под его сообщением набралось уже более 1,5 тысячи комментариев.
«Тот факт, что вы разместили извинение в социальных сетях, ничего не значит!» — заявил подписчик.
«Это не извинения», — отметила девушка под постом.
«Боюсь, это не вытащит тебя из этой ситуации, Никита», — написал еще один подписчик.
Реакция «Хаас»
«Команда „Хаас“ не оправдывает поведение Никиты Мазепина в видео, недавно опубликованном на его странице в социальной сети. Кроме того, сам факт размещения этого ролика вызывает у нас отвращение. Этот вопрос рассматривается внутри коллектива и в настоящее время никаких других комментариев сделано не будет», — говорится в заявлении.
Журналист пресс-службы «Формулы 1» Марк Хьюз предложил лишить Мазепина возможности выступать в «Королевских гонках». Отобрать лицензию у гонщика Хьюз предложил как раз из-за опубликованного ролика.
Журналисты сайта Championat предположили, что своим заявлением команда «Хаас» дала понять, что не собирается расставаться с Мазепиным, но разъяснительную беседу с ним проведет.
Мазепин в составе «Хаас» должен дебютировать в 2021 году. Он подписал контракт с командой только в начале декабря.
Скандалы с Мазепиным
Неоднократно молодой гонщик привлекал внимание своим неоднозначным поведением.
В августе 2020 года прошла гонка Гран-при Бельгии «Формулы 2». Мазепин выступал за команду Hitech Grand Prix и даже финишировал в первым. Но после окончания заезда стюарды лишили его победы. Специалисты решили, что россиянин нарушил правила в борьбе с японцем Юкой Цунодой, за что Мазепина наказали пятью штрафными секундами. В итоге Цунода стал победителем, а Мазепин занял второе место. Третьим стал Мик Шумахер.
Похожая ситуация была в сентябре 2019 года. Мазепин принял участие в заезде «Формулы 2» и уже на первом круге стал виновником аварии. Он столкнулся с японским соперником Нобухару Мацуситой, в результате чего оба болида вылетели с трассы и врезались в отбойник. После произошедшего гонку остановили. Мазепин был в шлеме, инкрустированном кристаллами Swarovski и узором от яиц Фаберже.
В 2018 году Мазепин попал в новости после вечеринки в московском клубе Sесrеt Rооm на фоне траура в шахте Соликамска, где произошел пожар и погибли девять рабочих. Тогда завели уголовное дело и задержали четырех человек. Эта шахта, писали СМИ, принадлежала компании отца Мазепина.