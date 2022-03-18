Никакого дефицита прокладок и подгузников в России не будет. Как без них обходились наши мамы и бабушки

Россияне штурмуют магазины в поисках товаров первой необходимости и некоторых продуктов. В частности, полки с прокладками во многих торговых точках опустели из-за боязни того, что этот товар будет в дефиците. Однако власти уверяют, что проблем быть не должно. Эксперты говорят, что даже в случае временных сложностей россиянки знают, как обойтись без современных средств гигиены.

Повышенный спрос

Американская компания Procter & Gamble 9 марта заявила о приостановке инвестиций в свой бизнес в России и сокращении ассортимента продукции.

«Мы значительно сокращаем портфолио до сосредоточенных на базовом здоровье, гигиене и личном уходе продуктов, в которых нуждаются многие российские семьи, зависящие от них в повседневной жизни», — сказано в заявлении на сайте компании.

Procter & Gamble выпускает такие прокладки, как Naturella, Always, Tampax, Discreet и другие. Кроме того, в ее сеть входят детские подгузники Pampers, моющие и чистящие средства Fairy, Tide, Ariel, «Миф», Ace, средства для ухода за волосами Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essense, Shamtu, Wella и другие. Россиянки, услышав такие новости, бросились в магазины и начали скупать средства гигиены.

Дефицита не будет

Представители Министерства промышленности и торговли РФ призвали людей успокоиться и уверили, что дефицита этих товаров не будет. В ведомстве добавили, что в России функционируют 15 предприятий, которые выпускают детские и взрослые подгузники, а также женские прокладки.

«Например, компания Essity с производством 10 миллионов штук в месяц подгузников Tena Original и 30 миллионов штук в месяц прокладок Libress имеет запасы необходимого сырья и готовой продукции, что позволит избежать дефицита», — сообщили ТАСС представители министерства.

Они отметили, что наблюдавшийся в последние дни ажиотаж не обоснован. В Минпромторге подчеркнули, что недостатка этих товаров в магазинах можно избежать, если перестать запасаться впрок и делать покупки в обычном режиме.

Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов рассказал «360», что дефицита этих товаров быть не должно, поскольку все они сделаны из целлюлозы, которая есть в России.

«Главный источник целлюлозы — Чеховский комбинат. Еще та, которая представлена у нас на рынке, приезжает из Европы. А главный поставщик — это Чили. Вся туалетная бумага, салфетки, прокладки — это все либо оттуда, либо отсюда. Есть ли у нас возможность обеспечить всей этой историей себя? Да, безусловно. У нас есть производства, масштабируемые, наращиваемые, и соответственно с целлюлозой тоже неплохо в стране», — заявил он.

Вспомнить старые методы

Врач акушер-гинеколог, репродуктолог Дилорум Камилова в разговоре с «360» заявила, что в любом случае россиянки не пропадут и без иностранной продукции.

«Обязательно что-нибудь будет. На то, они и гигиенические средства, они должны быть. Наверняка, даже при наличии комплектующих не отечественного плана, этот вопрос будет решен», — сказала она.

По ее словам, во времена СССР не было прокладок и тампонов. Однако у женщин и девушек были способы сделать себе гигиенические средства из подручных средств.

«Никто не отменял эпоху советского времени, когда была вата и марля. Это гигиенично, дешево, надежно и практично», — добавила в комментарии «360» педиатр Татьяна Злобина.

При этом Камилова засомневалась в том, что новые предметы гигиены, например, менструальные чаши станут популярными у российских женщин.

«Я могу, наверное, за многих ответить, что этого опыта (использования менструальных чаш — прим. ред.) нет. Мало того, что это не комплаентно вообще, абсолютно не удобно», — заключила она.

Терапевт Лариса Алексеева также напомнила «360», что в советские времена памперсов не было, однако мамы справлялись и без них. На помощь приходила марля.

«Просто подкладывали марлю деткам», — сказала она. Однако она подчеркнула, что до этого дойти не должно.

«У нас есть продукцию отечественных производителей — и памперсы, и прокладки, и тампоны, и пеленки», — отметила Алексеева.

Гинеколог заметила, что все сообщения о возможном дефиците товаров, в первую очередь, действуют на психику людей. Сам по себе вопрос обеспечения бытовыми товарами вполне решаем.