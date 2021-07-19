Нигериец спасал девушку в Балтийском море и утонул. Он стал одной из многих жертв тягуна

Нигериец погиб в тягуне, когда пытался спасти девушку в Балтийском море. Отбойное течение успело унести жизни нескольких калининградцев и жителей Анапы. Спастись из тягуна помогут несколько советов.

Студент Калининградского государственного технического университета (КГТУ) из Нигерии Элуемунор Ричард Оказия погиб, когда пытался спасти тонувшую в Балтийском море девушку, сообщил ТАСС. В прошлую субботу он отдыхал с женой и другом на городском пляже в Зеленоградске.

Нигериец увидел попавшую в отбойное течение девушку и вместе с другими мужчинами бросился ее спасать. Ричард доплыл до нее и вытолкнул из опасного течения, но сам выплыть на берег не смог.

Известно, что нигериец приехал два года назад в Калининград и изучал русский язык на подготовительном отделении. Позднее он стал студентом первого курса факультета автоматизации производства и управления КГТУ. Три месяца назад он женился. Преподаватели отмечали доброту Ричарда. По словам друзей и жены, он всегда старался помочь другим, написал сайт «Клопс».

Вдова Ричарда рассказала о происшествии родственникам из Нигерии. Она собирается кремировать покойного и пока что не может попасть в Нигерию из-за закрытых границ.

Погибли от моря

Помимо нигерийского студента из-за отбойного течения погибли четверо мужчин. На необорудованном пляже 41-летний мужчина спасал своего сына, которого уносило течение. Тело отца на берег вытащили отдыхающие. Похожая ситуация произошла в поселке Куликово. Мужчина пытался спасти своего сына и двух племянников. Так же в поселке Приморье утонул 61-летний житель Калининграда.

Из-за этих случаев следственное управление СК России по Калининградской области призвало жителей и гостей области посещать только специально оборудованные для купания места, обследовать дно и помнить про отбойное течение.

До этих случаев жители Калининградской области не раз попадали в тягун. Некоторым из них удавалось выбраться самостоятельно, написал сайт kp.ru.

Похожие случаи уже были на Черноморском побережье России. В селе Витязево подросток захотел искупаться, но его стало затягивать в море. Отец мальчика вместе с приятелем попытался спасти ребенка, но безрезультатно.

Как выжить в море

Отбойное течение, или же тягун, может возникнуть в море при непогоде. Оно появляется из-за сильного ветра и особенностей расположения береговой линии. Эти два фактора провоцируют сильную струю, которая идет от берега к морю.

Специалисты советовали не пытаться перебороть течение, а плыть вдоль берега, поскольку тягун обычно не бывает широким, а значит, рано или поздно можно из него выплыть.

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал, что отбойное течение можно заметить еще с берега. Как правило, тягун идет перпендикулярно берегу в сторону моря и отличается по цвету от остальной воды.

Тягуны могут возникать в разных местах, и на одном пляже их может быть сразу несколько. Отдыхающим стоит поинтересоваться у спасателей отбойными течениями и не заходить в воду на незнакомых пляжах, написало РИА «Новости».