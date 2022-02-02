Ничего нового в «секретных» ответах НАТО и США нет. El Pais опубликовала данные, которые просто не могла получить

Испанская газета El Раis опубликовала полный текст конфиденциальных ответов НАТО и США на предложения России по безопасности. Эта новость вызвала резонанс в СМИ. В российских и иностранных медиа сразу появились материалы на эту тему. Правда, в них толком неясно, что же такого было в ответе НАТО и США, что вызвало такую бурю эмоций, а главное — как это отразится на будущих переговорах.

Конфиденциальный ответ НАТО и США России

Издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциальных ответов НАТО и США на предложения России по безопасности 2 февраля. В газете утверждают, что получили доступ к двум секретным документам. Однако в материалах приводятся положения, которые в том или ином виде уже были сказаны западной стороной на официальном уровне или появлялись в западных СМИ со ссылкой на источники.

Ответ Вашингтона занимает пять страниц, ответ альянса — четыре. На них есть предложения договориться об ограничении ядерных вооружений и масштабов военных учений, а также готовность рассмотреть договоренности с РФ, которые интересны обеим сторонам. Правда, есть и оговорка, что Запад все еще поддерживает политику «открытых дверей» НАТО.

Есть в документах и то, что американская сторона готова обсуждать «интерпретации» принципа неделимости безопасности, одобренного Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Именно на него российская сторона ссылалась ранее в своих высказываниях. При этом США в своем ответе предупредили, что агрессия против Украины приведет к ответу со стороны американцев и их союзников.

НАТО же в своем ответе отмечает, что альянс не хочет конфликта с Россией. Однако военно-политический блок не может отступиться от тех принципов, на основе которых был создан. В документе подчеркнуто, что все страны могут выбирать соглашения по безопасности «без внешнего вмешательства».

Почему публикация вызвала резонанс?

Стоит отметить, что подтверждения подлинности этих документов пока не было. Об этом в разговоре с «360» напомнил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, остается доля вероятности, что это был некий фейк.

«Полный текст мы не видели ранее. Если это правдивые материалы, тогда, конечно, интересно почитать, что же тут на многих страницах представители США написали. Так что действительно, если это материал подлинный, то почитать его полностью было бы интересно всем, чтобы оценить, насколько адекватно российская сторона реагировала на материал, но и оценить реакцию США на первоначальный текст России», — пояснил Солонников.

Он отметил, что теперь важно найти источник утечки данных, определить, кто является ненадежным партнером — американская или российская сторона.

«Если это США, то забавно. Вообще работать тогда не умеют», — добавил Солонников.

Однако политолог Никита Донцов уверен, что такие данные не могла получить ни одна газета ни одной страны. По его словам, это не могут быть оригинальные документы.

Тем временем журналист El Pais, добывший текст ответа США и НАТО России, заявил агентству РИА «Новости», что находится на Украине. Раскрывать свой источник он не стал. Донцов полагает, что появление статьи испанского издания может быть связано как раз со слухами о готовящемся нападении России на Украину.

«Это все взаимосвязано. Ведется большая геополитическая игра. Украина является фоновой историей, которая подогревает интерес к переговорам России и США. Украина может стать театром геополитического конфликта между Россией и США, поэтому это все звенья одной цепи», — отметил Донцов.

Россия изначально выступала за публикацию ответов

Россия выдвинула требования к США и НАТО в середине декабря. Они заключались в том, чтобы военно-политический блок перестал расширяться и не принимал к себе Украину. Также альянсу, по мнению российской стороны, не стоит размещать свои войска в государствах, которые вошли в НАТО после 1997 года.

В конце января альянс и США передали ответы России. При этом американская сторона просила не публиковать текст документов. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что считает важным и правильным предать гласности эти ответы. Владимир Путин же в начале февраля отметил, что Россия анализирует ответы. Сейчас уже понятно, что принципиальные российские требования проигнорировали. По мнению Донцова, дальнейшие переговоры будут сложными.

«Американцам в любом случае придется пойти на какие-то компромиссы с нашими дипломатами, иначе эти переговоры зайдут в тупик и конфликт будет лишь накаляться. Никто в этом не заинтересован», — заключил политолог.