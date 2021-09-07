Ничего не боялся и не стеснялся. Какими ролями в кино запомнился Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо за свою 50-летнюю карьеру успел сняться в 80 фильмах, попробовав себя в самых разных жанрах. Он работал с Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годаром и Клодом Лелушем. Бельмондо не боялся авторского кино и не стеснялся популярного. Ему по душе были и священники, и гангстеры.

В начале актерской карьеры в Бельмондо никто не верил. Ему дважды отказывали в поступлении в престижную Национальную академию драматических искусств, пока в 1952 году он наконец не получил место. А один из его учителей, Пьер Дукс, заявил, что ему никогда не сыграть главных героев из-за своей внешности.

Тем не менее именно нестандартный облик — приплюснутый нос, полные губы и мускулистое тело — позволили Бельмондо сыграть роли от головореза до полицейского, от вора до священника, Сирано де Бержерака до непоколебимого секретного агента. Он также был одаренным спортсменом, что позволяло ему исполнять многие трюки в кино самостоятельно.

Бельмондо в основном играл в театре, пока в его жизни не появился начинающий режиссер Годар. Сначала он снимался в его короткометражках вместе с Аленом Делоном, а позже получил главную роль в полнометражном дебюте Годара «На последнем дыхании».

Прорыв Бельмондо

Этот фильм стал не просто настоящим прорывом для Бельмондо. Он открыл отдельную веху в киноиндустрии и считается началом «французской новой волны».

Бельмондо играл преступного трубадура без корней и угонщика автомобилей, задумчиво водящего пальцем по губам. Его персонаж ехал из Марселя в Париж, вел поэтические беседы с главной героиней, гулял и стремился получить деньги, которые ему были должны.

Этой ролью Бельмондо начал путь превращения отрицательных персонажей в привлекательных и сексуальных. А сам архетип гангстера и крутого парня, но в то же время умного и вдумчивого человека, надолго закрепился за ним.

До конца своей карьеры он обыгрывал разные грани этой роли: авантюрист, бандит, полицейский. Например, у Жан-Пьера Мелвилля он сыграл крутого и самоуверенного преступника в фильме «Стукач», а в «Старший Фершо» ему досталась роль бывшего десантника и боксера.

Не похожий на других

Несмотря на то, что карьера Бельмондо началась с авторского кино, он в этом жанре надолго задерживаться не стал. Например, последняя его работа с Годаром была в 1965 году в фильме «Безумный Пьеро». Он называл эту роль одной из самых любимых.

А уже в 1969 году он сыграл Лиу Маэ в фильме Трюффо «Сирена с „Миссисипи“». Это была экранизация романа Уильяма Айриша. Режиссер очень хотел отдать роль Бельмондо, но продюсеры были против. Трюффо не сдался и выкупил права на экранизацию. Правда не обошлось без финансовой помощи его давней подруги актрисы Жанны Моро.

К сожалению, в момент выхода кинолента потерпела провал. Люди слишком привыкли к Бельмондо в роли победителя, что не могли увидеть в нем обманутого мужчину, которым манипулирует его возлюбленная. Актер рассказывал, что режиссер после выхода фильма написал ему письмо с извинениями за то, что втянул в эту киноленту. Самому Бельмондо все понравилось, а люди все же оценили картину спустя годы.

Продолжая избавляться от амплуа крутого парня, актер в 1970-80-х стал отдавать предпочтение комедиям. Они пользовались большой популярность как в Европе, так и в СССР. Одна из самых ярких его ролей в этом жанре случилась в фильме «Великолепный». Бельмондо воплотил в жизнь образ писателя Франсуа Мерлена, помешанного на собственном персонаже — супершпионе Бобе Сен-Клере.

Бельмондо был способен и на очень серьезные роли. В 1960-х он сыграл священника в фильме «Леон Морен, священник». Действие происходило в военное время и героиня по имени Барни, придерживающаяся коммунистических взглядов, пришла на исповедь к герою Бельмондо. На деле она хотела испытать его и его веру, но священник был спокоен и умен.

Он был уверен в своей вере и с удовольствием рассуждал о ней. Естественно за время их разговоров Барни влюбилась в него, но целомудрие героя Бельмондо так и не было нарушено. Его невозможно было искусить.

А еще Бельмондо был французской звездой до мозга костей. Он никогда не проявлял интереса к изучению английского языка или покорению Голливуда.

Другие интересные роли

Среди других значимых ролей стоит отметить фильм Клода Лелуша «Баловень судьбы». Бельмондо сыграл человека, дожившего до пятидесяти лет и решившего бросить все. Его герой инсценировал собственную смерть, бросил своих близких и прибыльный бизнес, чтобы просто исчезнуть. За эту роль Бельмондо получил премию «Сезар».

Нельзя забывать и о фильме «Борсалино» 1970 года. Гангстерское кино соединило в себе две легенды того времени — Жан-Люка Бельмондо и Алена Делона. Они сыграли двух друзей, работающих на мафию, а позже берущих ее в городе под свой контроль.

Еще стоит посмотреть на Бельмондо в роли шпиона Жослена Бомона в фильме «Профессионал», хотя бы ради финальной сцены, где он направляется к вертолету под музыку Эннио Морриконе. Несмотря на то, что образ шпиона для актера был совершенно не нов, многим эта роль очень запомнилась.

Ну, а завершить послужной список Бельмондо, который кажется успел попробовать себя во всех жанрах, хотелось бы его последней работой — «Человек и его собака».

После того, как он перенес в 2001 году инсульт, многие думали, что с его актерской карьерой было покончено. Бельмондо не мог нормально передвигаться и говорить. И он действительно не вернулся в кино, сделав лишь одно исключение в 2008 году.

Бельмондо согласился на роль в фильме «Человек и его собака», потому что ему достался герой, с которым он смог ассоциировать себя — это старый и обессиленный человек, оказавшийся на улице в 74 года без еды и дома. Все, что у него осталось — это собака. Это грустное и депрессивное кино, от которого сквозит безысходностью. И даже в этой роли Бельмондо по прежнему оставался красивым и романтичным.

Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября в возрасте 88 лет.