Украина утратила контроль над своими месторождениями, потери оцениваются в 12,4 триллиона долларов. Речь об угле, природном газе и редких металлах. Политическое руководство США всерьез этим обеспокоено, ведь для него Украина — это в первую очередь источник обогащения. На Украине Штаты действуют по тем же схемам, что и во время конфликтов на Ближнем Востоке.

Американское издание The Washington Post написало, что после начала специальной военной операции на Украине Россия взяла под контроль месторождения полезных ископаемых на сумму 12,4 триллиона долларов.

По данным издания, Россия контролирует 63 украинских месторождения угля, 11% запасов нефти, пятую часть природного газа, а также 42% металлов и треть месторождений редкоземельных элементов. В их числе литий, который нужен для производства аккумуляторов. Украина осталась без крупных месторождений урана, золота и известняка и может лишиться других запасов энергоресурсов и минералов.

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Журналисты отметили, что эти месторождения необходимы для производства высокотехнологичной продукции — микроэлектроники и комплектующих для авиации.

При этом на Украине опасаются, что страна превратится в «одну из стран Балтии», которая не может поддержать собственный промышленный сектор.

Бизнес на первом месте

Украина всегда интересовала США как средство экономического обогащения. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный рассказал «360», что контроль за ресурсами составляет 60% интересов США. Именно ради ресурсов они и участвовали (либо поддерживали) в боевых действиях в разных странах.

«Интерес к Украине как к источнику обогащения был особенно виден, когда Хантер Байден выкачивал в свой карман финансовые средства через частную газодобывающую компанию Burisma», — рассказал Подлесный.

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По словам специалиста, Украина действительно интересна США только с точки зрения бизнеса, именно из-за этого Штаты и Великобритания активно ее «защищают». Не из желания как-то помочь людям и государству, а ради попытки сохранить свою прибыль, уходящую в небытие.

И для этого США использовали политические уловки — создание на Украине «анти-России». По словам специалиста, «анти-Россия» уже функционирует в Польше и странах Балтии, но территориально и материально эти государства несравнимы с возможностями Украины.

Сейчас США и Великобритания воспринимают освобождение территорий областей Украины как собственную потерю. По мнению Подлесного, именно поэтому они подталкивают нейтральные страны к введению санкций против России.

Поведение Штатов на Украине напоминает то, что они делали на Ближнем Востоке. По словам Подлесного, власти страны действуют по одной и той же схеме.

«Куда бы они ни пришли на Ближнем Восток, будь то Ливан, Ливия или Афганистан, у них главная задача — получить материальные выгоды. В Афганистане это редкоземельные металлы. В Ливии и Ливане — это природные энергетические ресурсы страны», — добавил политолог.

То, что американцев интересует только бизнес, руководство Украины прекрасно понимает. Подлесный подчеркнул, что от властей, депутатов и крупных бизнесменов ничего не скрывают, но простой народ находится под влиянием пропаганды киевского режима.

Подлесный напомнил, что прагматичных жителей Германии в свое время оболванил нацистский режим своей пропагандой. На Украине, по его мнению, сложилась схожая ситуация.