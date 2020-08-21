Воды Байкала стали теплее. Почему в этом нет ничего хорошего

Байкал вошел в список озер, в которых наиболее выражен рост поверхностной температуры воды. За последние десятилетие этот показатель составил 0.21±0.02 °C. Ученые бьют тревогу. Они предупреждают, что от повышения температуры воды погибнут уникальные холодолюбивые виды организмов.

Великий Байкал

Источник фото: flickr

Байкал является самым глубоким озером на нашей планете — 1642 метра. Это примерно пять Эйфелевых башен. Площадь его водной поверхности сопоставима с Бельгией — 31 722 км².

Озеро является крупнейшим резервуаром пресной воды. Если ее разделить на всех россиян — каждому достанется 166,4 тысяч кубометров воды. В воде Байкала очень мало растворенных и взвешенных минеральных веществ, а также ничтожно мало органических примесей, но много кислорода.

В Байкале очень чистая и прозрачная вода. Толща воды просматривает до 40 метров в глубину.

Источник фото: flickr

В озере обитает около 2,6 тысячи видов и подвидов водных животных. Больше половины из них — эндемики. То есть они обитают только в этом водоеме.

Повышение температуры воды

На днях был опубликован международный отчет State of the Climate 2019. В него вошли данные экологического мониторинга озера. Согласно документу, Байкал вошел в группу озер, характеризующихся наиболее выраженным трендом роста поверхностной температуры воды.

Ученые НИИ биологии Иркутского государственного университета ранее заявляли, что это может привести к гибели живущих в нем холодолюбивых видов организмов и появлению чужеродных. Кроме того, температура воды выше 20-25 градусов может быть критична для эндемиков, при этом в прибрежной зоне Байкала такие показатели уже фиксируются.

Руководитель проекта «Сохранение озера Байкал», член общественного совета Минприроды Екатерина Удеревская рассказала, что сейчас наблюдается среднее повышение температуры воздуха и изменение климата по всей территории земного шара. И Байкал не стал исключением.

Она отметила, что повышение температуры наблюдается в прибрежной зоне и заплесковой зоне. Однако если говорить о показателях по общей глади озера, то в осевой части Байкала особого повышения не происходит.

Потому что глубины Байкала насколько велики, что учитывая донные отложения, глубина достигает более девяти девятиэтажных домов — то есть она, конечно, не прогреется Екатерина Удеревская

Есть проблемы посерьезнее

Но это не самая большая угроза для водоема. Удеревская рассказала, что в 2014 году начался бурный рост водоросли Spirogyra, являющейся опасной для экологии озера и для человека.

Тогда ученые Лимнологического института зафиксировали совпадения нескольких фактов — понижение уровня воды в Байкале, общемировое повышение температуры и самый большой фактор опасности для озера — поступление неочищенных стоков жизнедеятельности человека.

Именно бытовые, хозяйственные и фекальные отходы поступают напрямую в акваторию Байкала неочищенными. А это это является кормовой базой для развития водоросли Spirogyra Екатерина Удеревская

По словам члена общественного совета Минприроды, по береговой полосе Байкала располагаются 159 населенных пунктов и больше 1,5 тысячи турбаз. Все это обслуживают всего лишь 27 очистных сооружений. Она подчеркнула, что результаты прокурорской проверки показали, что ни одно из них не справляется с правилами обработки по нормативам.

Уже в сердце Байкала обнаружена кишечная палочка.

«Происходит это от того, что фекальные отходы сбрасывается судами в акваторию озера», — пояснила она.

По ее словам, у судовладельцев на данный момент нет другого выбора. Корабль уходит в экспедицию на несколько дней или даже недель.

Она рассказала, что сейчас сотрудники «Сохранение озера Байкал» разработали проект комплексной программы колонизации водного транспорта озера и экологонаправленного развития байкальской водной инфраструктуры водных путей. Он находится на рассмотрении в Минприроды.

Сейчас единственный выход и для людей и для спасения самого Байкала — это установка очистных сооружений по береговой полосе и выполнение комплексных мероприятий экологонаправленного развития. Этим мы нейтрализуем все вмешательства человеческой деятельности и достигнем гармонизации отношений человека и природы Екатерина Удеревская

Эколог, президент ИРОО «Экозащита 365» Денис Букалов также отметил опасность водоросли Spirogyra, которая очень быстро и активно развивается в теплой воде. Он подчеркнул необходимость возведения новых очистных сооружений.

Сейчас организация ИРОО «Экозащита 365» работает над оценкой объема водоотведения и водоочистки поступающих вод, чтобы затем разработать техническое задание для компаний, которые могут построить очистные сооружения.

Постройка очистных поможет уменьшить корм для Spirogyra, и она должна в теории убывать. Или как минимум не разрастаться больше Денис Букалов

Он подвернул, что Spirogyra опасна для человека.

«Последние несколько лет есть пляжи на Байкале, на которых Роспотребнадзор не рекомендует купаться. Spirogyra при отмирании выделяет цианид. То есть кто-то наглотается воды, и будет отравление», — заключил он.