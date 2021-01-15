Ни один момент из истории не будет упущен. Как Википедия изменила мир за 20 лет?

Спустя двадцать лет после создания Википедия все еще входит в десятку самых посещаемых веб-сайтов в мире. Онлайн-энциклопедия плотно вошла в жизнь человечества и успела стать предметом споров. Одни хвалят ее за доступность информации, другие ругают за недостаточную проверку этой самой информации. Но в одной мысли сойдутся все — представить мир без нее уже сложно.

Вряд ли 15 января 2001 года кто-то мог представить, что Википедия произведет фурор в мире, а позже станет неотъемлимой частью жизни людей. А дети, рожденные после этой даты, и вовсе не будут знать мира без нее. Так что же принесла с собой Википедия за эти двадцать лет?

Доступность знаний

Создатель Википедии Джимми Уэйлс хотел сделать так, чтобы у каждого человека в мире был свободный доступ ко всем человеческим знаниям. По началу это казалось чем-то невозможным, а теперь это наша реальность в лице Википедии.

Она написана почти на 300 языках, содержит более 40 миллионов статей, имеет сотни миллионов ежемесячных читателей, с миллионами авторов на протяжении многих лет. Более 85% статей Википедии написаны не на английском, а на других языках.

Это один из самых популярных веб-сайтов на планете. Сейчас за месяц ее посещают сотни миллионов людей. По словам самого Уэйлса, примерно шесть тысяч человек заходят на Википедию ежесекундно.

Она смогла удовлетворить запрос общественности на свободные знания и информацию. Это внесло заметный вклад в то, как люди воспринимают и получают знания. Если у тебя есть интернет, то ты можешь запросто бесплатно узнать, как устроена работа машины или сколько лет живут мухи. Для этого не нужно тратиться на учебники или перебирать сотни научных изданий — нужно просто открыть Википедию.

Конец печатных энциклопедий

Хотя сама Википедия не приносит прибыли, она разрушила множество социальных и бизнес-моделей во время своего стремительного роста. Она серьезно повлияла на печатный бизнес энциклопедий. Википедия по сути заменила их.

С другой стороны сложно назвать это уничтожением, скорее заменой устаревшего. Многие вещи переходят сейчас с бумаги в онлайн-платформы. Единственное отличие — Википедия все еще остается бесплатным ресурсом.

Дело не в деньгах, а в желании

Это единственный крупный веб-сайт в мире, управляемый некоммерческой организацией. Он финансируется за счет пожертвований, которые потом тратятся на технологии, серверы, разработчиков и бухгалтерские службы. Однако большой штаб-квартиры в Википедии нет.

Организация всегда была категорически против идеи рекламы, спонсируемых страниц или ссылок на сайте, даже если это могло легко удержать ее на плаву. Вряд ли эта позиция изменится в будущем, потому что это часть ее идентичности. Даже ее дизайн за последние двадцать лет почти не изменился.

Википедия функционирует за счет тысяч волонтеров, которые добровольно хотят работать на благо энциклопедии.

Уэйлс подчеркнул, что за Википедией стоит сильное сообщество, и оно имеет возможность принимать решение. Если кто-то зайдет на сайт и начнет публиковать ерунду или спамерские ссылки, то сообщество быстро среагирует на это и заблокирует человека.

Тысячи людей, ежедневно редактирующих статьи на сайте, объединены одной идеей и желанием — сделать знания доступными. Чего стоит пример с бывшим сотрудником IBM, который внес более 47 000 правок фразы «состоит из» поскольку она была грамматически неверно написана.

Доверяй, но проверяй

По началу Википедия была причиной культурного шока. Она дала доступ к информации в пару кликов. Однако ее авторитет и легкий доступ к редакции статей сыграли с ней плохую шутку.

В 2009 году в английской версии сайта появилась ложная правка в статье о французском оскароносном композиторе Морисе Жарре. Один студент решил разыграть людей и написал о том, что тот якобы умер. Описал все это весьма красочно, а некоторые СМИ взяли и поверили. Всем потом пришлось извиняться и писать опровержения.

С тех пор многие стали относиться к информации, подаваемой на сайте, более критично. Например, в научных кругах Википедию постоянно ругают, а студентам запрещают ссылаться на нее в своих работах. Опять же всех напрягает то, что по факту отредактировать статью может любой человек.

С другой стороны, Википедию стоит за это поблагодарить, потому что она посодействовала развитию критического мышления среди населения. И еще раз показала, что любую информацию нужно переправерять и желательно несколько раз.

Ничего не будет забыто

Ну, а главное достижение Википедии — это то, что ни одно событие в мире больше не будет забыто. Это, пожалуй, крупнейший совместный проект в истории человечества. Он записывает историю нашего мира в режиме реального времени, ничего не упуская.

Когда 13 ноября 2015 года в Париже произошли теракты, один мужчина написал небольшую статью об этом в Википедии. В течение двух часов статью отредактировали сотни раз со ссылками на десять различных источников. Она пополнялась все новыми данными по мере их появления. И в этом главная сила Википедии.