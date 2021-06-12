Россиянка нашла у себя в квартире двух питонов. Незваные гости приползают через канализацию по всему миру

Жительница Саратова обнаружила у себя в квартире двух питонов. Змеи сбежали от хозяина через канализацию. Перепуганная женщина поделилась жуткими кадрами в социальных сетях. Подобные истории, к сожалению, не редкость, и не всегда незваные гости безобидны.

Саратов

Два больших питона приползли в квартиру саратовчанки через канализацию. На видео и фото, которые женщина разместила на странице «Типичный Юбилейный» в Instagram, хорошо видно, как пресмыкающиеся перемещаются по квартире. На одном кадре змея висит на трубах, а на другом — ползает в коридоре, рядом с детскими игрушками.

В квартире женщина проживает не одна, а с маленьким ребенком. Увидев змей, она сразу же схватила ребенка на руки и залезла на диван. Женщина боялась, что змеи покусают ее и ребенка, а поэтому спустилась с дивана только после прибытия спасателей.

Специалисты поймали одну змею и сообщили, что это домашний питон. Пресмыкающееся отвезли в ветклинику, определили его владельца по клейму и узнали телефон.

«Позвонили ему, и он без угрызений совести сообщил, что смыл трех змей в унитаз с крысами три дня назад», — написала женщина.

Источник фото: Pixabay

Когда ловили одного питона, второй пропал. Как отметила, женщина, все подумали, что он ушел через канализацию. Но змея продолжала находиться в квартире. Через какое-то время она выползла из-под дивана и шипела.

Теперь саратовчанка боится, что в ее квартире может оказаться еще и третья змея.

Тула

В январе 2020 года похожий случай произошел в Туле. Женщина вернулась из отпуска и обнаружила в туалете своей квартиры ползающую по унитазу змею.

Женщина позвала на помощь сына, который вызвал представителей тульского экзотариума. Но после осмотра квартиры эксперты не нашли пресмыкающееся. По сделанным хозяевами квартиры фотографиям они предположили, что в туалет заполз маисовый полоз.

Пермь

Еще годом в ранее — в июле 2019-го — в квартиру в одной из пермских многоэтажек проник полутораметровый питон. Начало этой истории было схоже с предыдущими. Женщина вернулась домой вечером и в туалете заметила на полу что-то темное. Она включила свет и поняла, что перед ней огромная змея. Женщина спрятала детей в дальней комнате и позвала мужа. Тот тут же позвонил председателю товарищества собственников недвижимости (ТСН). Председатель вызвал спасателей.

Источник фото: Pixabay

Приехавшие спасатели нашли змею на том же месте: она свернулась в клубок и спряталась за унитаз. Специалисты пришли к выводу, что это неядовитый королевский питон. Змею отдали в местный серпентарий. Спасатели считают, что питон мог попасть в туалет через канализацию, но никто из жильцов дома так и не признался, что держал в квартире пресмыкающееся.

Канализация, судя по всему, одно из излюбленных мест змей, которые любят «путешествовать» по соседям. Но не всегда в таких историях обнаружившие пресмыкающихся люди отделывались только испугом.

Таиланд

В Таиланде питон напал на женщину, которая пришла в туалет. Тайка не заметила змею в унитазе, и та укусила ее. Женщина почувствовала сильную боль, увидела стекающую по ноге кровь и инстинктивно сунула руку в унитаз. Сидевший там питон длиной 2,1 метра вцепился ей в палец.

Женщина смогла стряхнуть змею и выскочила из туалета, ее муж запер дверь и вызвал специалистов и скорую помощь. Змею поймали, а женщине была оказана первая помощь, после этого ее госпитализировали.

США

В унитазе своего дома обнаружила живую змею и американка. Видеозапись с пресмыкающимся она опубликовала на своей странице в Facebook.

Все произошло в городе Чаттануга (Теннесси, США). Женщина призвала окружающих быть более внимательными и тщательно осматривать унитаз.