Блогер «покорил» российские атомные объекты и угодил в СИЗО. Ему грозит незавидная судьба

Блогер Андрей Пыж снимал ролики на YouTube, залезал на промышленные объекты, доступ на которые для обычного человека был не всегда открыт. Сейчас парня обвиняют в получении сведений, содержащих гостайну. Что произошло, и какое наказание может грозить блогеру — разбирался «360».

Сталкер = шпион?

Андрей Пыж увлекается сталкингом. Он посещал промышленные объекты и выкладывал видео на свой YouTube-канал «Урбантуризм». За время ведения блогер набрал 782 тысяч подписчиков и записал сотни видеороликов. В 2019 году он побывал на действующей радиолокационной станции «Днепр-М» (система предупреждения о ракетном нападении на Россию) в Мурманской области. Пыж выкладывал видео из реактора Горьковской атомной станции теплоснабжения в Нижнем Новгороде, из тяговой подстанции РЖД «Рогожская» в Москве, с башни GenEx в Белграде.

Андрея Пыжа арестовал до 5 октября Мещанский суд по обвинению в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, сопряженном с распространением этой тайны либо с перемещением ее носителей за рубеж. Наказание по закону составляет от трех до восьми лет.

Адвокат блогера Алексей Хальзов сообщил, что арест не имеет отношения к его публикациям на видеохостинге, но других подробностей не привел, сославшись на подписку о неразглашении.

В 2016 году за незаконное проникновение в коллектор отвода реки Дачная суд оштрафовал его на 75 тысяч рублей. Позже это решение было отменено.

Грядет жесткое наказание?

По мнению адвоката Андрея Некрасова, наказание отчаянному блогеру может грозить весьма серьезное. Все дело в расплывчатой формулировке закона, который, предположительно, нарушил Пыж.

«Есть один момент, когда в 2008 году парламентское большинство изменило уголовный закон о госизмене и шпионаже, оно допустило настолько широкую формулировку этих деяний, что вину доказать будет очень просто. Легального понятия госизмены и шпионажа нет, те признаки, которые дают закон и судебная практика настолько широки, что доказать невиновность блогера будет тяжело. Его защите придется доказывать, что он не знал, что посещаемые им объекты относятся к гостайне», — сообщил правозащитник.

Он уточнил, что все сведения, связанные с объектами атомной структуры вне всякого сомнения относятся к государственной тайне.

«То, что об этом не знал какой-то человек без профессии и образования, называющий себя блогером, конечно, от ответственности его не освобождает. Скорее всего, приговор будет обвинительным, а срок реальным. В этом нет ничего удивительного. Блогер сознательно и регулярно посещал секретные объекты, кичился этим. Можно сказать, что с огнем играют диггеры, которые лазят по канализациям, чего делать нельзя», — подчеркнул Андрей Некрасов.

Он назвал неприемлемым публикацию сведений, касающихся обороноспособности собственного государства. Тем более, что блогер вел съемки внутри объектов, а их расположение в поисковике не получишь. По мнению адвоката, Андрей Пыж максимально неправ, и защищать его будет очень сложно.

Защищать парня, который лазил на объекты нашей атомной инфраструктуры, это все равно, что доказывать невиновность Михаила Ефремова Андрей Некрасов адвокат.

Он также сообщил, что абсолютное большинство граждан не знают, какие объекты считаются секретными. Например, на Красной площади нельзя находиться с профессиональной оптикой. Ее обладателя остановит ФСО и заставит стереть снимки.

«Это же стратегический объект. Вопрос, является ли государственной тайной расположение башен Кремля? Никто не знает. Неплохо было бы, если бы эта информация стала бы доступна хотя бы в профессиональных кругах». — резюмировал Некрасов.