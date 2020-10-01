Незаметный лежачий полицейский разбил машины в Чертанове. И он не единственный в Москве угрожает водителям

В московском районе Чертаново зебру превратили в лежачий полицейский, из-за чего многие автомобилисты повредили свои машины. В конце концов «лежачего» убрали. Вот только на дорогах города еще масса похожих опасных препятствий, которые должны обеспечивать безопасность, но со своими обязанностями не справляются.

Чертановский полицейский

В московском районе Чертаново прямо на пешеходной зебре появился лежачий полицейский. Ночью, несмотря на освещение, водители не замечали его, поэтому на полной скорости проезжали и портили собственные машины.

Спустя какое-то время дорожники убрали этот объект.

На самом деле подобные приподнятые пешеходные переходы устанавливаются на московских и подмосковных дорогах уже несколько лет. Однако перед ними зачастую есть предупреждающие знаки, которых не было около чертановского лежачего полицейского.

По правилам дорожного движения при подъезде к нерегулируемому переходу водитель должен двигаться с той скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. Для примера: если водитель едет 60 километров в час по сухому асфальту, то его тормозной путь составит 20 метров. И это без учета времени реакции автолюбителя, которая тоже не мгновенная.

На самом деле на московских дорогах есть много объектов, которые должны обеспечивать безопасность. Но их конструктивные особенности могут нести неприятный бонус: поломки машин, водители которых их не замечают. В таких объектах «360» помог разобраться вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

То, что может покалечить наш автомобиль на дороге, — в многочисленных количествах. Когда есть предупреждающие знаки, это нормально. Но [есть] полусферы, столбики, о которые люди разметеливают свой автомобиль на малых скоростях, просто сдавая задним ходом, поворачивая Ян Хайцеэр.

Лежачие полицейские

Наибольший вред автомобилям наносят лежачие полицейские, которые установлены своевольно, считает Хайцеэр. Особенно нужно опасаться бетонных конструкций, которые обычно сделаны не по ГОСТу. Зачастую перед такими «лежачими» не установлены предупреждающие знаки, то есть водитель вообще может их не заметить. Более того, на установку такого объекта вообще нельзя получить разрешение.

Источник фото: YouTube/OtyrarTV

По словам Хайцеэра, на разрушении подвески машины будет сказываться любой лежачий полицейский, если нет предупреждающего знака.

Бетонные перекрытия

Бетонные разделители направлений движения — тоже опасная конструкция. Они помогают обеспечить безопасность, так как в случае, если водитель не справился с управлением и влетел в ограждение, он не вылетит на полосу встречного движения и не угробит других автомобилистов. Однако для самой машины такое столкновение будет критическим. Хайцеэр отметил, что тросовые ограждения куда лучше в плане безопасности, чем бетонные заборы.

Источник фото: YouTube/SHTARKOM Media

Точно такие же бетонные ограждения размещены на МКАД.

Полусферы и столбики

Часто возле подъездов можно заметить бетонные полусферы, которые стоят в качестве ограждений, чтобы водители не ставили свои машины прямо перед входными дверями. По словам Хайцеэра, эти конструкции губительны для автомобилей.

Подобные полусферы почти незаметны для автолюбителя — их не видно в зеркала, парктроники могут не заметить эти объекты из-за того, что они низкие. Более того, далеко не все машины оборудованы помощниками при парковке, не говоря уже о камерах заднего вида.

Источник фото: Avito

Такую же опасность для машин несут разные столбики. Эти конструкции недостаточно высокие, чтобы их было вино в зеркала. Но в то же время они прибиты к земле, то есть мнут бампера.

У них нет предупреждающих знаков, они просто есть, и все. Ладно бы они были высокие и мы видели их в зеркала — все было нормально Ян Хайцеэр.

Строительные отбойники

В местах строительных работ часто устанавливаются красные и белые пластиковые отбойники, чтобы оградить полосы или направления движения, а также чтобы корректировать движение потока машин. В эти конструкции должны наливать воду или сыпать песок, чтобы они не улетали при дуновении ветра. Однако рабочие часто пренебрегают этим, из-за чего отбойники начинают двигаться и смещаться на проезжую часть. Задеть его машиной — полбеды. По словам Хайцеэра, несколько лет назад в его машину прилетел такой пластиковый объект и «разнес половину автомобиля».

Источник фото: Instagram

Высокие остановки и бордюры

Для безопасности пешеходов московские власти построили высокие трамвайные остановки. По словам Хайцеэра, они сужают полосу для водителей и тоже ничем не обозначены.

Еще одна проблема — высокие бордюры. Чаще всего такие конструкции расположены во дворах. Недостаток их в том, что после парковки водитель открывает дверь и задевает ею бордюр. Предупреждающих знаков у таких объектов тоже нет.

Убрать трамвайные остановки и высокие бордюры не так просто, а вот заменить все бетонные препятствия типа полусфер и пластиковых столбиков можно. Альтернативный и безопасный для всех вариант — высокие пластико-резиновые объекты.