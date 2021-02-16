Незамерзайка из Шереметьево напрямую идет в Клязьму. От аэропорта годами пытаются добиться очистных сооружений

Аэропорт Шереметьево и жители ближайших ЖК уже много лет не могут разрешить экологический конфликт. Антиобледенитель от самолетов попадает в Воскресенский ручей, загрязняя его вредными веществами. Местные жители жалуются на неприятный запах и мертвую рыбу, власти выписывают штрафы, но Шереметьево лишь обещает построить новые очистные сооружения. На этот раз сроки сдвинули на 2023 год.

О ситуации с загрязнением стало известно примерно пять лет назад. Тревогу забили жители расположенного рядом ЖК «Город Набережных», который заселили в 2015 году. Они обратили внимание, что Воскресенский ручей не замерзает даже при сильных морозах, а в воде находят мертвую рыбу и водоплавающих птиц.

Местные жители пожаловались и на неприятный запах, который, по их словам, появляется зимой. По мнению жителей, причина экологических проблем в действиях аэропорта. Они считают, что Шереметьево сливает в воду неочищенную незамерзайку после обработки самолетов для предотвращения обледенения в небе.

«Такие сбросы из Шереметьево можно наблюдать два-три раза в неделю. Видимо, именно с такой периодичностью и заполняются резервуары аэропорта», — рассказал житель ЖК «Город Набережных» Иван Лихоперский.

Догадки подтвердили специалисты Росприроднадзора, которые провели замеры проб воды. Они установили, что причиной «резкого химического запаха является попадание антиобледенительной жидкости, применяемой в зимний период времени для обработки самолетов, в сети ливневой канализации аэропорта Шереметьево и далее в Воскресенский ручей и реку Клязьму».

Воскресенский ручей впадает в реку Клязьму, которая питает Клязьминское водохранилище.

Бесконечная стройка очистных

Проблема волнует не только местных жителей — Шереметьево не раз проверяли Минэкологии Подмосковья и Росприроднадзор. Аэропорт же строит современные очистные сооружения, но это тянется уже несколько лет.

Например, еще в ноябре 2011 года «АвиаПорт.ru» писал, что в Шереметьево «ведутся работы по строительству и введению в эксплуатацию очистных сооружений, предназначенных для очистки поверхностных сточных вод».

В 2020 году в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России завершили расследование уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» против бывшего заместителя генерального директора ФГУП «Администрация гражданских аэропортов». По данным следствия, в 2012 году обвиняемый подписал акты приемки объекта капитального строительства, которые позволили ввести в эксплуатацию локальные очистные сооружения в аэропорту Шереметьево. Он знал, что они на тот момент находились в неработоспособном состоянии. Агентству городских новостей «Москва» сообщили, что на строительство очистных сооружений потратили более 240 миллионов рублей. Эти деньги выделили для исполнения положений ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)».

В 2017-м представители Шереметьево заявили, что введут в эксплуатацию новые сооружения до конца года. Позже стало известно, что очистные сооружения построят вместе с новой взлетно-посадочной полосой.

В январе 2018 года Росприроднадзор оштрафовал Шереметьево на два миллиона рублей — это не считая более мелких штрафов, которые выписывали ранее.

В июле 2019 года Шереметьево снова оштрафовали — на 90 тысяч рублей. Росприроднадзор заявил, что проверит все аэропорты России из-за сброса неочищенных стоков в водоемы.

Очистка снова перенесена

Новые очистные сооружения в Шереметьево так и не появились, а старые находятся на реконструкции с 2017 года. Это следует из ответа дирекции воздушной гавани по связям с общественностью на запрос «360». Там говорится, что в 2017 году правительство утвердило реконструкцию и строительство очистных сооружений аэропорта за счет государственного бюджета. Но этот проект до конца так и не реализовали.

Чтобы завершить работы, аэропорт заключил концессионное соглашение, по которому обязался построить новые очистные сооружения и отремонтировать уже действующие. Документ подписали в конце 2018 года. В январе, получив в распоряжение все объекты, руководство аэропорта утвердило проект и дорожную карту по необходимым работам.

Но из-за пандемии сроки завершения перенесли сначала на 2022 год, а из-за изменений в экологическом законодательстве проект пришлось переделывать. Это сдвинуло срок сдачи на 2023 год.

Чтобы как-то избавляться от загрязненных стоков, в аэропорту используют временные очистные сооружения. Для работ привлекли стороннюю специализированную организацию. Она же занимается уборкой и вывозом снега с перрона и взлетно-посадочных полос.

74 миллиона за безответственность

Заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов рассказал «360», что уровень ущерба экологии напрямую зависит от объема и частоты сброса жидкости. Если ситуация не изменится и аэропорт продолжит загрязнять природу, «позитивным этот момент никак нельзя будет назвать».

Он добавил, что Шереметьево относится к объектам федерального государственно-экологического надзора, поэтому министерство не проводило плановых или внеплановых проверок.

«В феврале 2019 года по обращениям нами был проведен отбор проб в ручье на выброске очистных сооружений аэропорта Шереметьево. По данным лабораторных анализов, был выявлен превышенный фон по аммиаку, железу и нефтепродуктам. Нами был рассчитан ущерб, нанесенный окружающей среде, в размере более 74 миллионов рублей», — отметил Воронцов.

Минэкологии Подмосковья обратилось в суд с иском к АО «Международный аэропорт Шереметьево» с требованием взыскать 74 313 395 рублей. В такую сумму оценили возмещение вреда окружающей среде, которую нанес аэропорт. Сейчас иск находится на стадии рассмотрения, потому что аэропорт возражает против такой суммы.

Опасная жидкость

В зарубежных аэропортах обработка самолета незамерзайкой проходит на специальных площадках. Судно въезжает туда сразу перед взлетом. Стекающая жидкость собирается в системе дренажей, откуда после ее собирают на утилизацию. Об этом «360» рассказал бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов.

«Жидкость вредная. Обработка должна проходить на специализированных площадках. И наш подход, который сейчас существует, этого не учитывает», — сказал он.

Романов отметил, что даже при такой современной технологии большая часть жидкости может попасть на землю, откуда уйдет в грунтовые воды.

«То, что сливается с самолета, процентов 60 этой жидкости, все это остается в земле. Вокруг этих площадок должны быть сильные дренажи, чтобы собирать это все», — рассказал он.

Он подчеркнул, что главная ошибка Шереметьево — строительство третьей полосы около реки. В мире стараются не возводить аэропорты около водоемов.

Выходом из ситуации он посчитал строительство отдельных площадок для обработки самолетов, чтобы незамерзайку собирать и утилизировать, а не сбрасывать в реку.

«Для этого нужно капитальные вложения делать. А сейчас авиация очень финансово затратная отрасль, окупаемость составляет небольшие проценты. А у нас хотят много получить денег. Поэтому этот подход у нас не такой, какой нужен», — отметил он.

По словам Романова, другие московские аэропорты, Домодедово и Внуково, находятся вдали от водоемов, поэтому там ситуация не настолько критическая. Однако даже там вредная жидкость может попадать в грунтовые воды, а оттуда и в реки.