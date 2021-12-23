Незамеченная деталь. Что значит традиционный синий фон на пресс-конференциях Владимира Путина

23 декабря прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она длилась почти четыре часа, и глава государства ответил на 55 вопросов журналистов. Пока внимание россиян было приковано к речи президента, многие не заметили традиционную деталь пресс-конференций Владимира Путина — синий фон. Специалисты рассказали, какое значение имеет цвет для выступлений главы государства.

Президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию по итогам 2021 года. Она продлилась 3 часа 56 минут, всего глава государства ответил на 55 вопросов, которые касались как внутренней политики, так и внешней.

Внимание россиян было приковано к ответам на вопросы журналистов, однако мало кто заметил неизменную составляющую пресс-конференций Владимира Путина. Часто на выступлениях президента можно увидеть синий фон сзади.

Мнения специалистов относительно значения синего цвета на пресс-конференциях президента России разделились. Политтехнолог Никита Донцов объяснил «360», что вопреки ожиданиям, дополнительных смыслов в фоне нет.

Это один из основных классических деловых цветов, которые используются в нашей стране. У «Единой России» базовый цвет синий, у «Газпрома» базовый цвет синий, и это один из цветов триколора. Было бы странно, если бы президент сидел, как в больнице, на белом или на красном фоне Никита Донцов.

Но возможно и другое прочтение. Бизнес-консультант, политтехнолог Алена Август напомнила «360», что у каждого цвета все-таки есть свой символизм. Синий цвет олицетворяет собой как раз стабильность и уверенность, он привносит баланс в отношения.

«Мне кажется, использование синего цвета логично. Пресс-конференция — это всегда диалог. Это не просто отчет, а разговор, поэтому все это повышает чувство стабильности, уверенности и позволяет наладить общение», — рассказала специалист.

А как в других странах

На пресс-конференциях глав других государств к подбору цвета фона тоже относятся с вниманием. Алена Август рассказала, что в Китае на выступлениях генерального секретаря ЦК компартии Си Цзиньпина в соответствии с национальной культурой используются красный, белый и золотой цвета.

Иная ситуация обстоит в Японии. На пресс-конференциях и выступлениях действующего главы государства и бывших премьер-министров используются черный и белый цвета.

Периодически в странах на пресс-конференциях в качестве фона задействован национальный флаг. Яркий пример — США. Никита Донцов отметил, что Джо Байден часто выступает на фоне американского флага. И такой фон играет большую роль для американцев. Алена Август отметила, что для жителей Штатов он ежедневно напоминает о подписанной когда-то отцами-основателями Декларации независимости.

В целом за рубежом на пресс-конференциях часто отдают предпочтение нейтральным тонам, и если за главой государства находится экран, то на нем выводят изображение с символикой мероприятия.