Россияне полюбили незаконные долларовые сделки по недвижимости. Так они сами обесценивают рубль

Россияне стали чаще продавать жилье за доллары, хотя такой вид сделок в нашей стране законодательно запрещен. Такие сделки были популярны до финансово-экономического кризиса 2008 года.

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» позволяет осуществлять сделки с валютой только в некоторых случаях — покупка жилья россиянами у российских компаний и физических лиц (валютных резидентов РФ) в число разрешенных не входит.

Тем не менее, по информации агентства недвижимости «Невский простор», сейчас специалисты заметили рост долларовых сделок с российской недвижимостью. Чаще всего субъекты таких договоров постоянно проживают за границей, но имеют российское гражданство.

Риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков объяснил «360», что на самом деле долларовые договоры также часто выгодны бизнесменам и торговцам фондовых бирж, для которых важно держать валюту в обороте.

Схема сделки

По словам экспертов, долларовые сделки, запрещенные между резидентами РФ, проводятся так же, как любые «наличные» сделки в рублях. Другого способа заключения такого договора, уверен Бендриков, просто нет, так как через банковские счета провести нелегальную в стране операцию в валюте не получится.

«Такие сделки возможны только через банковскую ячейку, так как через любые открытые банковские счета это сделать невозможно — это запрещено, никто на это не пойдет», — подтвердил Бендриков.

Поэтому, если человек все же хочет продать недвижимость в России за валюту, то ему приходится прибегать к менее привычным способам. Например, проводить операцию оплаты через банковскую ячейку.

«В день сделки просто закладывается в ячейку эквивалентная сумма в валюте и составляется соглашение о том, что в случае изменения курса доллара все зафиксировано, или что будет какая-то доплата», — объяснил риэлтор.

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Доступ к ячейке продавец получает после того, как покупатель вступает в право владения приобретенной собственностью.

То же самое может происходить и непосредственно при наличном расчете сторон — после подписания договора покупатель может просто передать условленную сумму в валюте. Но такие «наличные» сделки, считает Бендриков, крайне редки и происходят только между людьми, которые беспрекословно друг другу доверяют — слишком велики риски.

Нарушение без наказания?

При этом в большинстве случаев никаких последствий для участников сделки может и не наступить, но если правоохранители все-таки обнаружат, что сделка была проведена не в рублях, а в валюте, уверен адвокат правового центра «Человек и Закон» Михаил Николаец, нарушителей ждет административная ответственность и штраф — от трех четвертей, до всей суммы незаконной валютной операции.

Банк же, в котором обнаружится валюта по такой незаконной сделке, никакой ответственности не понесет. За содержимое ячейки учреждение не отвечает.

«Он отвечает только за то, что в ячейку закладывают деньги — сотрудники, когда заходят в ячейку вместе с клиентами, они потом выходят оттуда, то есть они не видят, что именно туда закладывается. И камер в депозитариях тоже нет», — объяснил Бендриков.

При этом у государства есть веские основания для того, чтобы запрещать подобного рода сделки. Михаил Николаец объяснил «360», что таким образом власти добиваются уравновешивания движения средств из страны в страну.

«Государство ограничивает такие платежи и увеличивает поступление валюты — чтобы укрепить курс национальной валюты. В условиях валютных ограничений валютный курс сосредоточен в руках государства, как правило, это национальный Центральный банк», — заключил адвокат.