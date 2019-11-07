Новому штамму ВИЧ «не повезло». В его открытии есть плюсы
Корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури проводила исследование по поиску нового штамма ВИЧ — и нашла. Вообще, в мире много подтипов вируса, он может меняться и мутировать со временем. Но открытие нового штамма — первый случай за последние 19 лет.
Онищенко нашел пользу в новом штамме ВИЧПодробнее
Организация Abbott Laboratories занимается тем, что тестирует более 60% мировых запасов крови. Ей необходимо искать новые штаммы и отслеживать существующие.
По словам Мэри Роджерс, старшего научного сотрудника корпорации, беспокоиться о новом штамме ВИЧ не стоит, так как им заражено мало людей. Ученым удалось зафиксировать три случая, не связанные друг с другом, — все они зародились в Конго в 1989, 1990 и 2001 годах.
Наличие новой вариации ВИЧ — не самая приятная новость, однако обнаружение ранее неизвестного штамма позволит получить более полную картину развития вируса и разработать точные методики диагностики.
По данным ВОЗ, в мире около 36,7 миллиона человек живут с ВИЧ. За все время наблюдений зарегистрировали около 70 миллионов больных ВИЧ/СПИД, но 35 миллионов умерли. По состоянию на конец 2018 года в России насчитывался почти миллион ВИЧ-инфицированных, то есть 1,2% взрослого населения страны.
Повод для поиска
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов по просьбе «360» оценил открытие. По его словам, информация о безобидности нового штамма пока не подтверждена, но и не опровергнута.
Специалист напомнил, что вирус иммунодефицита человека относится к высокомутабельным РНК-содержащим вирусам. Эта инфекция «превзошла иммунитет» человека и стала одной из наиболее серьезных угроз всему миру.
Появление нового мутантного штамма — это повод для поиска новых молекулярных механизмов ускользания или приспособления вирусаГеоргий Викулов.
Несмотря на опасность ВИЧ-инфекции, в современном мире есть препараты, обеспечивающие надежный результат при своевременном начале лечения. Если пациент вовремя начинает терапию, то есть гарантия продолжительной и благополучной жизни. Но если человек отказывается от лечения, то «прогноз неблагоприятный».
По словам Викулова, пока новый штамм ВИЧ не представляет угрозу человечеству.
На российскую медицину новая мутация вируса никак не повлияет. Чтобы изучить штамм, необходимо увеличить финансирование программ по лекарственному обеспечению, улучшить скрининг и мотивировать людей соглашаться на лечение. Немаловажна и защита прав людей, живущих с ВИЧ.
Викулов добавил, что из всех больных терапию против ВИЧ должны получать 70-90% людей (в идеале — 100%), однако в России лишь 30% тех, кому поставили данный диагноз, получают лечение. Масштаб проблемы куда больше, так как есть граждане, кто вообще не проверялся на наличие вируса и не знает о собственном диагнозе.
Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский в беседе с «360» отметил, что новому штамму ВИЧ «не повезло», так как он не успел распространиться на многих людей. По словам специалиста, он не является каким-то особенным: передается так же, как и остальные; терапия — та же.
Преимущество открытия в том, что теперь при разработке тестов для диагностики придется учитывать новый штамм. Знание о мутации будет полезно и для разработки вакцины.