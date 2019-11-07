Новому штамму ВИЧ «не повезло». В его открытии есть плюсы

Впервые за два десятка лет ученые нашли новый штамм ВИЧ. Он относится к группе М версии ВИЧ-1 семейства вирусных подтипов, вызывающих глобальную пандемию вируса иммунодефицита человека. Исследователи уверяют, что поводов для беспокойства нет. Более того, как бы это странно ни звучало, но в открытии есть плюсы.

Корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури проводила исследование по поиску нового штамма ВИЧ — и нашла. Вообще, в мире много подтипов вируса, он может меняться и мутировать со временем. Но открытие нового штамма — первый случай за последние 19 лет.

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Организация Abbott Laboratories занимается тем, что тестирует более 60% мировых запасов крови. Ей необходимо искать новые штаммы и отслеживать существующие.

По словам Мэри Роджерс, старшего научного сотрудника корпорации, беспокоиться о новом штамме ВИЧ не стоит, так как им заражено мало людей. Ученым удалось зафиксировать три случая, не связанные друг с другом, — все они зародились в Конго в 1989, 1990 и 2001 годах.

Наличие новой вариации ВИЧ — не самая приятная новость, однако обнаружение ранее неизвестного штамма позволит получить более полную картину развития вируса и разработать точные методики диагностики.

По данным ВОЗ, в мире около 36,7 миллиона человек живут с ВИЧ. За все время наблюдений зарегистрировали около 70 миллионов больных ВИЧ/СПИД, но 35 миллионов умерли. По состоянию на конец 2018 года в России насчитывался почти миллион ВИЧ-инфицированных, то есть 1,2% взрослого населения страны.

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Повод для поиска

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов по просьбе «360» оценил открытие. По его словам, информация о безобидности нового штамма пока не подтверждена, но и не опровергнута.

Специалист напомнил, что вирус иммунодефицита человека относится к высокомутабельным РНК-содержащим вирусам. Эта инфекция «превзошла иммунитет» человека и стала одной из наиболее серьезных угроз всему миру.

Появление нового мутантного штамма — это повод для поиска новых молекулярных механизмов ускользания или приспособления вируса Георгий Викулов.

Несмотря на опасность ВИЧ-инфекции, в современном мире есть препараты, обеспечивающие надежный результат при своевременном начале лечения. Если пациент вовремя начинает терапию, то есть гарантия продолжительной и благополучной жизни. Но если человек отказывается от лечения, то «прогноз неблагоприятный».

По словам Викулова, пока новый штамм ВИЧ не представляет угрозу человечеству.

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На российскую медицину новая мутация вируса никак не повлияет. Чтобы изучить штамм, необходимо увеличить финансирование программ по лекарственному обеспечению, улучшить скрининг и мотивировать людей соглашаться на лечение. Немаловажна и защита прав людей, живущих с ВИЧ.

Викулов добавил, что из всех больных терапию против ВИЧ должны получать 70-90% людей (в идеале — 100%), однако в России лишь 30% тех, кому поставили данный диагноз, получают лечение. Масштаб проблемы куда больше, так как есть граждане, кто вообще не проверялся на наличие вируса и не знает о собственном диагнозе.

Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский в беседе с «360» отметил, что новому штамму ВИЧ «не повезло», так как он не успел распространиться на многих людей. По словам специалиста, он не является каким-то особенным: передается так же, как и остальные; терапия — та же.

Преимущество открытия в том, что теперь при разработке тестов для диагностики придется учитывать новый штамм. Знание о мутации будет полезно и для разработки вакцины.