Двадцать лет назад двое учеников убили одноклассников в школе Колумбайн — и почти каждое аналогичное нападение вдохновлялось ими. Воспетые и романтизированные массовой культурой, Эрик Харрис и Дилан Клиболд стали образцом для подражания для поколений отчаявшихся подростков. Похоже, теперь и взрослые убийцы получили собственного идола — после нападения на Крайстчерч.

Его совершил Брентон Таррант в мае этого года в Новой Зеландии. Его последователем уже называют террориста из немецкого города Галле, расстрелявшего синагогу и закусочную. Немецкий стрелок, как и Таррант, транслировал происходящее онлайн, а до этого опубликовал манифест с ультраправыми высказываниями.

Девятого октября иудеи немецкого города Галле праздновали день искупления грехов — Йом-Киппур — когда мужчина с автоматом сначала попытался попасть в синагогу, а затем открыл стрельбу на улице. Он ранил несколько человек и убил двоих, а сам скрылся. Все происходившее стрелок снимал на камеру телефона.

Стрельба в Галле попала на видео Подробнее

Террорист представился «Аноном» и назвал себя антисемитом. Сказал, что отрицает холокост, а все проблемы — от евреев и феминизма, который он считает причиной низкой рождаемости на Западе. Зарубежные СМИ называют стрелка из Галле ультраправым экстремистом, в частности, из-за того, что он говорил о проблемах массовой эмиграции. Издание Bild сообщает о возможном подозреваемом Стефане Баллиете 27 лет. Полиция Галле подтвердила, что подозреваемый уже задержан.

Опасный стрим

В последние годы террористы все чаще используют социальные сети в целом и стриминговые сервисы в частности. Так, например, предполагаемый вдохновитель преступника из Галле, новозеландский террорист Брентон Таррант, транслировал происходящее в Facebook Live. Этим же сервисом воспользовался американский стрелок Джон Эрнест, расстрелявший синагогу в пригороде Калифорнии, США. Стрелок из Галле также транслировал видеозапись бойни в интернете, на стриминговом сервисе Twitch.

Эфир длился 35 минут, и его посмотрели всего пятеро, за следующие полчаса — еще 2200 человек, после чего ролик удалили с платформы. Но запись быстро разлетелась по социальным сетям — только в Telegram насчитывается более 33 тысяч просмотров. Теперь о том, что Telegram используют террористы, говорят не только российские власти.

«Стриминговые сервисы позволяют экстремистам не просто усиливать влияние своих действий на общество, но еще и привлекать сторонников, вдохновлять людей на подобные действия», — сказал The Guardian директор Центра по борьбе с экстремизмом Антидиффамационной лиги Орен Сегал.

Сегал также считает, что в мире появился новый тип террористов, для которых резонанс в соцсетях и средствах массовой информации — часть заявления.

Манифесты для правых

Немецкий стрелок выпустил манифест, как и два его предшественника — Таррант и Эрнест, — на сайте Kohlchan. Он подробно описал свои мотивы и выложил фотографии оружия и боеприпасов, а также сообщил, что будет транслировать происходящее в режиме реального времени. Текст манифеста тоже разошелся по Сети.

Аналитики говорят, что такие стриминговые платформы, как Twitch и Steam, являются наиболее удобной средой для общения между террористами и правыми радикалами, потому что практически не имеют механизмов отчетности. На них нельзя сообщать о каком-либо «вредном» контенте или о конкретных угрозах насилия — платформы принимают жалобы только на отдельные группы или пользователей.

Политики считают, что подобные преступления в Германии стали возможны из-за активизации правой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая могла создать иллюзию одобрения подобных действий в стране. Министр внутренних дел Баварии Иоахим Херрманн назвал политиков этой партии «виновниками насилия», разжигающими антисемитские настроения.

Член Социал-демократической партии Германии Карл Лаутербах также обвинил правую партию в произошедшем. «Именно агитация АдГ дала правому экстремизму политический голос. Эта агитация легитимирует отдельных преступников совершать свои злодеяния. Преступники, в том числе и в Галле, хотят угодить агитаторам АдГ», — написал он у себя в Twitter.

Пресс-секретарь «Альтернативы для Германии» Йорг Мойтен отверг все обвинения. Он сказал, что каждый порядочный человек должен осудить случившееся и что людям Германии «не нужны ни гражданская война, ни жестокое общество, порождающее таких чудовищ».