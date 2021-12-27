Невыносимое невыносимо. Вечный мавзолейный Ленин стал политическим инструментом

У правительства России нет планов выносить тело Ленина из Мавзолея — хватает других вопросов и проблем. Историки и политологи также уверены, что время еще не пришло. Между тем в интернете продолжают вывешивать видеоролики с призывом похоронить вождя мирового пролетариата.

Ленина выносить не планируют

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у правительства нет планов выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади. Представитель Кремля также отметил, что сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами.

Вождь Октябрьской социалистической революции Владимир Ульянов скончался в возрасте 53 лет 21 января 1924 года в подмосковных Горках. Его тело было решено забальзамировать и поместить в специально сконструированный для этого первый — деревянный — мавзолей. Позже, в 1930 году, была возведена гранитная усыпальница.

Источник фото: wikipedia.org

После распада СССР в СМИ периодически поднимался вопрос о необходимости захоронить тело Ильича, однако, несмотря на смену политического строя, власти не спешили с подобным решением. Сейчас подобные предложения чаще всего звучат накануне годовщины рождения или смерти Ленина.

«Невыносимое выносимо»

С конца прошлого года россиянам показали уже четыре видеоролика, намекающих на необходимость захоронения Ленина. Сценарии у мини-фильмов более чем странные, зато в главных ролях снялись певица Лолита Милявская, актриса Чулпан Хаматова, шоумен Александр Гудков. Чем непосредственно им насолил Ильич — неясно.

Последнее видео, выложенное две недели назад, прямо называет Красную площадь кладбищем, объясняя зрителям, что странно назначать встречу или кататься на коньках в таком месте. В конце как подтверждение идеи высвечивается Мавзолей. В описании к видео значится хештег #НевыносимоеВыносимо.

Сам канал носит название «Расстанный проезд, 3» — адрес петербуржского Волковского кладбища, где похоронены мать и сестры Ленина. По-видимому, именно там инициативная группа и предлагает захоронить Владимира Ильича.

Ленину нужен постоянный уход

Идею сохранить тело вождя революции принадлежала рабочим из дальних регионов страны — они искренне хотели проститься с Лениным, но понимали, что не успеют попасть на похороны. Хотя многие члены правительства, в том числе и Иосиф Сталин, были против такого решения, идею о бальзамировании все-таки приняли.

Биохимик Борис Збарский и анатом Владимир Воробьев предложили способ долговременного бальзамирования. Лабораторию разместили прямо в деревянном мавзолее, который закрыли для посетителей. Для сохранности тела использовали смесь из формалина, ацетата калия и глицерина.

Источник фото: wikipedia.org

Однако метод сохранения останков, которые испробовали советские ученые, требовал постоянных процедур. В противном случае тело Ленина давно бы ссохлось и распалось в прах. Поэтому работа не прекращалось даже во время войны и эвакуации. Военный историк Борис Юлин подсчитал, что только в 2017 году содержание Ильича обошлось государству в сумму около 17 миллионов рублей, написал сайт «Звезда».

Мог лежать не только Ленин

Когда скончался Иосиф Сталин, его тело также решено было бальзамировать и поместить в Мавзолей. Для этого фасад усыпальницы замазали надпись «Ленин» и написали две фамилии малиновой краской — «Ленин, Сталин». При этом в светлые головы ЦК КПСС пришла идея впредь также увековечивать всех выдающихся деятелей государства.

Разумеется, Мавзолей был для этого мал, и тогда решили отстроить монументальный пантеон, в который также будет открыт доступ широким массам. Первоначально его планировали возвести на месте ГУМа, но потом решили отказаться от этой идеи. Тогда правительственная трибуна на пантеоне оказывалась напротив существующего Мавзолея.

Источник фото: wikipedia.org

Также был вариант поставить пантеон на Софийской набережной. Однако всему положил конец известный доклад Никиты Хрущева о культе личности. Через несколько лет Сталина тихо вынесли из Мавзолея, а про идею пантеона забыли. Хотя в народе еще долго ходил анекдот о том, что Никита Хрущев так освобождал себе посмертное место возле Ленина.

Власти заморозили вопрос о Ленине

Политтехнолог и политолог Алена Август рассказала «360», что если бы, кроме тела Ленина, не было никакой идеологии, то вопрос с захоронением вождя Октябрьской революции решился бы проще. Однако за этим именем стоит огромная история государства и идеологической борьбы.

«Есть история давняя, которая не слишком тревожит, вы же не сильно переживаете, оттого что мамонты вымерли? А Ленин гораздо моложе мамонтов, и еще живо несколько поколений, которые воспитаны на этой идеологии. Поэтому ворошить свежую историю всегда очень чревато. И власти поступают правильно, пока заморозив этот вопрос», — сказал Алена Август.

Она отметила, что тело Ленина уже стало своего рода политическим инструментом. Как только вопрос захоронения Ильича начнет переходить в практическую плоскость, начнутся демонстрации коммунистов, радикалов, националистов. Чем дальше исторический факт, тем спокойнее к нему относятся люди.

К Мавзолею до сих пор стоят очереди

Дипломат, политолог и историк Виктор Мизин в разговоре с «360» отметил, что коммунистическая партия в России не запрещена и немало жителей страны исповедуют левые взгляды и тоскуют по Советскому Союзу, придерживаются коммунистических идеалов.

«Поэтому то, что власти не спешат с захоронением Ленина, по-своему мудрое решение, чтобы не вызвать определенную турбулентность. Мы же видим, какое количество людей с красными флагами у нас выходят на разные праздники. Хотя, конечно, я бы уже давно его похоронил. Но это вызовет бурю возмущения у этой части нашего населения», — сказал Виктор Мизин.

При этом историк обратил внимание, что к Мавзолею до сих пор выстраиваются довольно большие очереди. Вождя мирового пролетариата хотят увидеть не только адепты и приверженцы его учения, но и просто любопытствующие.