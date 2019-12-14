Невидимая опасность. Как мелкие частицы грязного воздуха приводят к массовым смертям

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От чистого к самому грязному

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) определило, что пределом хорошего воздуха является показатель в 12 микрограмм мелких частиц на кубический метр в сутки. В Москве этот показатель в самый плохой день составляет 41 микрограмм. Это вредно для чувствительных групп населения. Но это не самый страшный показатель. В Санкт-Петербурге ситуация лучше. Там всего 25 микрограмм — это умеренное загрязнение.

Во время пожаров в Калифорнии в прошлом году, когда густой слой дыма накрыл города, загрязнение твердыми частицами достигало почти 200 микрограммов на кубический метр. В таких случаях людям просто советуют ограничить работу на открытом воздухе. Но и это не предел.

Самый загрязненный воздух на нашей планете в Нью-Дели. В прошлом месяце предельный результат составлял 900 микрограммов на кубический метр, что почти в два раза превысило определение «опасного воздуха», который EPA дает при показателе в 500 миллиграммов мелких частиц.

Опасный воздух

Мелкие частицы в 2015 году привели к 4,2 миллиона случаев преждевременных смертей во всем мире. Самое большое число жертв пришлось на Восточную и Южную Азию. Миллионы людей заболели от того, что просто дышали загрязненным воздухом. Самая частая причина появления мелкодисперсных частиц в воздухе — это горение.

Это может быть уголь на электростанциях, бензин в автомобилях, химикаты в промышленном производстве, лесные пожары. Невооруженным взглядом отдельные частицы не видны, но при большом скоплении, можно заметить что-то наподобие тумана.

Попадая в легкие, частицы могут длительное время оставаться в организме, провоцируя астму или другие пульмонологические заболевания. Кроме того, размер частичек позволяет им через кожу попадать в кровоток, что увеличивает риски сердечных приступов и инсультов.

Мировые лидеры

Власти Нью-Дели уже не первый год ведут в городе борьбу с загрязнением воздуха. Но пока ситуация катастрофическая. В прошлом месяце загрязнение достигло рекордных показателей, и эта ситуация продолжалась несколько недель. Власти объявили режим чрезвычайного положения.

Закрылись школы, на улицах раздали несколько миллионов масок. Сотни авиарейсов отменили или задержали из-за плохой видимости. Правительство остановило стройки и ввело правило, по которому автомобили с нечетными и четными номерами ездят по дорогам в разные дни. Но это не помогло.

Дело в том, что холодные ветра с Гималаев задерживают загрязнение. Они создают полосу тумана, через которую воздух не может пройти.

Дели идет по пути Пекина, который начал бороться с загрязнением городского воздуха еще в 2014 году. Тогда над столицей Китая в небе постоянно висела дымка. Все электростанции и промышленность страны работали на угле, поэтому выбросы в атмосферу были колоссальными.

Власти ограничили сжигание угля и внедрили нормы для тяжелой промышленности и строительства новых электростанций. Пекин, Шанхай и другие крупные города ограничили количество автомобилей с высоким уровнем загрязнения на своих дорогах и вместо автобусов пустили по улицам электротранспорт.

Сегодня качество воздуха в Пекине стало лучше, хотя в небе все еще видна легкая дымка. Среднесуточное загрязнение частицами колеблется в диапазоне от «умеренного» до «нездорового». В ноябре прошлого года максимальный почасовой показатель достиг почти 250 микрограммов на кубический метр, что значительно ниже, чем в 2013, когда он составил 700 микрограммов.