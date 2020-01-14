Невеста дьявола: история датского «Олега Соколова» и его русской жены

Он — самый кошмарный убийца в истории Дании, она — радикальная активистка родом из России. Очень странная история любви или нечто гораздо более плохое — колумнист «360» разбирается в отношениях маньяка Мадсена и бывшей москвички.

Доцент Олег Соколов нашел новую любовь — одна из посещавших его в тюрьме женщин заявила, что «безумно влюблена». Обвиняемый в жестоком убийстве и расчленении своей бывшей пассии подтвердил, что вступил в законный брак, но отказался от дальнейших комментариев…

Во время чтения этой новости у вас зашевелились волосы на затылке? Успокойтесь, ничего подобного не произошло — по крайней мере в России. А вот вся Дания стоит на ушах: печально известный маньяк-расчленитель Петер Мадсен внезапно оказался женат на нашей бывшей соотечественнице.

Женщина на грани

Ее зовут Дженни Курпен, и она живет в Финляндии. В наших СМИ девушку с экзотичной фамилией и внешностью называют уроженкой Москвы, но опускают ее не менее колоритную биографию. Если в нее вчитаться, то сразу становится понятно — Дженни всегда любила ходить по грани.

Экс-москвичка неслучайно оказалась за рубежом. Художница, дизайнер, журналистка вдобавок была еще и политической активисткой близкой к нацболам. Ее молодой человек Алексей Девяткин состоял в «Другой России», возникшей из обломков запрещенной российским судом НБП и они вместе принимали участие в акциях организации.

Именно в этот период Курпен и Девяткин уезжают сначала на Украину, потом в Финляндию, объясняя это ощущаемой ими опасностью. Здесь они добиваются статуса беженца и оседают в городе Сало.

Вроде бы конец истории — у них рождаются двое сыновей, Дженни находит работу оформителя и периодически пишет посты в Facebook, в основном связанных с работой в медиа. Но широко известной в очень узких кругах она оставалась ровно до того момента, как в датскую прессу пару дней назад попала шокирующая информация — пожизненно осужденный убийца Петер Мадсен нашел себе спутницу жизни, и это бывшая активистка из России.

Свадьба состоялась еще в конце декабря, но большинство датчан узнали о ней только сейчас. Реакция жителей известной своей толерантностью страны больше похожа на шторм в Балтийском море. Вместо пожеланий долгой и счастливой жизни в браке, новобрачная получила в свой адрес целый букет проклятий, черного юмора и угроз жестокой расправы. «Хочу чтобы ты убралась из моей страны», — в частности, пишет финский пользователь Facebook, и это один из самых «добрых» комментариев под постом Курпен.

Как рассказала сама художница, ей написали тысячи людей, возмущенных ее поступком. Стоит ли удивляться такому потоку эмоций? Ведь ее избранник — один из самых ненавистных людей во всей Скандинавии. В отличие от Андерса Брейвика, он убил одного человека, но обстоятельства убийства шведской журналистки Ким Валль потрясли не только датчан — за делом Мадсена с содроганием следил весь мир.

Казус капитана

До того, как стать «Соколовым», Мадсен был местным «Маском» — он проектировал ракеты и подводные лодки. Сверхмалая субмарина Nautilus прославила эксцентричного изобретателя и привлекла к нему внимание опытной журналистки Валль.

Летом 2017 года она договорилась с капитаном самодельной подлодки о репортаже с ее борта и вскоре отправилась в плавание, из которого ей не было суждено вернуться. При весьма странных обстоятельствах судно затонуло, а на поверхность выбрался один Мадсен.

Что именно произошло в холодном мраке Балтики — знает только он, несколько раз кардинально менявший свои показания. Однако следствие и суд доказали, что именно Мадсен пытал, убил и расчленил свою пассажирку, затем выбросил ее останки в море и долгое время пытался запутать полицию.

Не вышло. Среди сотен свидетельских показаний были и выступления экспертов, описывающие строителя морских и космических кораблей как нарцисса и патологического лжеца, страдающего от серьезных психопатологий и несущего опасность для окружающих.

О поклонницах Мадсена говорили еще во время судебного процесса — жестокий маньяк, пытавший свою жертву пилой и отверткой, привлек внимание сразу несколько женщин, одной из которых даже пришлось уволиться из тюремной охраны.

Странная любовь

Такие случаи не так редки, как кажутся — многие серийные убийцы получали письма от поклонниц, а порой и женились на них. Психологи объясняют подобное влечение самыми разными причинами — от желания славы до извращенной формы «материнского инстинкта».

В случае Курпен у меня мало сомнений, что девушка искренне полюбила чудовище. Есть такой специфический женский типаж, колеблющийся от внутреннего мазохизма и стремления любой ценой защитить «изгоев» общества до совершенно искренней преданности любимому человеку.

В России давняя традиция такой жертвенности, вспомним хотя бы о декабристках. Несколько женщин последовали за своими мужьями на каторгу и в ссылку в Сибирь, став образцами стойкости и верности для многих поколений жителей нашей страны.

Однако их все же не хочется ставить рядом с избранницей Мадсена. Если же подыскивать совсем похожий пример, то на ум приходит израильтянин Игаль Амир — ультраправый фанатик был пожизненно осужден за убийство премьера страны Ицхака Рабина и находится за решеткой вот почти 25 лет. 15 из них он женат на Ларисе Трембовлер — бывшая жительница СССР оставила ради него мужа и четырех детей. Истории их отношений посвящен фильм «На пороге страха».

Одно можно сказать точно — Курпен ввязалась в опасную игру. Зачем ей это нужно гадать бесполезно, а вот мотивы Мадсена как раз понятны. Он пытается добиться отмены или пересмотра приговора в надежде хоть когда-нибудь выйти на свободу, а в этом деле ему пригодится надежный союзник с той стороны решетки.

Эта странная история любви или того, что за нее выдается, шокировала даже невозмутимых скандинавов. Но лично мне не хочется оскорблять женщину, и без того явно страдающую. Хочется только пожелать никогда не оставаться с новым мужем наедине — исключительно ради ее же безопасности.

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