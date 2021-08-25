Набил название альбома на груди и вдруг вспомнил о порнографии. Что скрывается за иском к Nirvana от «голого мальчика»

Младенец, фото которого использовалось на обложке альбома Nirvana Nevermind (1991 год), вырос и подал в суд на группу за распространение детской порнографии. Спустя 30 лет Спенсер Элден требует компенсации за использование его фотографии. Адвокаты считают, что шансов на победу у мужчины мало, а фанаты группы уже ополчились против него в соцсетях.

Почему подал в суд на Nirvana?

Спенсер Элден, чье фото использовали для одной из самых узнаваемых обложек альбомов всех времен Nevermind группы Nirvana, подал иск на целую группу людей, обвинив их в создании и распространении детской порнографии. Мужчина требует не менее 150 тысяч долларов от каждого из обвиняемых, сообщил журнал Variety. Среди ответчиков оказались участники группы, Кортни Лав, управляющая имуществом Курта Кобейна, фотограф Кирк Уэддл, художественный руководитель Роберт Фишер и ряд звукозаписывающих компаний, которые выпускали или распространяли альбом за последние 30 лет.

Любопытно, что оригинальный барабанщик Nirvana Чад Ченнинг также фигурирует в качестве обвиняемого, хотя он покинул группу до того, как был записан альбом и была сделана обложка.

На обложке альбома используется кадр с Элденом в младенчестве. На фото видно его обнаженные гениталии, а сам он находится под водой и тянется рукой к долларовой банкноте, нанизанной на рыболовный крючок.

Обычно обнаженные фотографии младенцев, не имеющие под собой сексуального подтекста, не считаются детской порнографией. Однако Роберт Льюис, адвокат Элдена, утверждает, что из-за купюры в кадре восприятие изображения меняется. Ребенок начинает выглядеть как секс-работник.

Иск заявляет, что кадры со Спенсером использовались для продвижения музыки группы. Якобы они использовали шокирующий характер изображения, чтобы прославиться. При этом ни он, ни его родители никогда не подписывали разрешение на использование каких-либо изображений Спенсера, «особенно в коммерческой детской порнографии».

Что говорил раньше

Интересно, что до этого момента Элден никогда не высказывался об обложке в таком ключе. Он не раз говорил о том, что у него смешанные чувства по отношению к ней, но никогда не говорил о порнографии.

В статье журнала Time о 25-летии альбома Элден говорил, что с годами стал негативнее относиться к обложке.

«Я пытался достучаться до этих людей. Я никого не встречал. Мне не звонили и не писали по электронной почте. Я будто проснулся уже будучи частью этого огромного проекта», — говорил он.

Он признавал, что концепция обложки была «гениальной». Более того, он набил себе на груди татуировку с надписью Nevermind. Тем не менее Элдена огорчало то, что, будучи частью такого проекта, он почти ничего не заработал.

«Трудно не расстроиться, когда услышишь, сколько денег было потрачено… [Когда] я иду на бейсбольный матч, то думаю: „Чувак, все на этом бейсбольном матче, наверное, видели твой детский пенис“. Я чувствую, что часть моих прав как человека была нарушена», — отмечал парень.

При этом он неоднократно воссоздавал обложку альбома по случаю 10-й, 17-й, 20-й и 25-й годовщины альбома. Элден отмечал, что круто быть частью чего-то столь важного, но и странно, потому что он даже не помнил, как делал это.

Парень также регулярно упоминал, что он никогда не получал дополнительных денег, кроме тех 200 долларов, которые заплатили его родителям в день съемки.

Кирк Уэддл, который сделал культовый кадр, в 2019 году говорил, что думал о том, что когда парень вырастет, то он его возненавидит.

Источник фото: Facebook

«Раньше я думал: „Чувак, когда этому парню исполнится 16, он возненавидит тебя!“ Этого не произошло, но у него противоречивые взгляды на кадр. Он чувствует, что все заработали на этом деньги, а он — нет», — рассказывал он.

Теперь Уэддл один из тех, на кого Элден подал в суд.

Шансы на победу

Сейчас о личной жизни Элдена мало что известно. Если верить его странице в Facebook, то он работает художником, а некоторые его работы продаются в розницу более чем за 100 долларов (около 7400 рублей). Он также помолвлен с девушкой по имени Анжела Нари Наджанд.

В интервью пять лет назад Элден говорил, что живет в Лос-Анджелесе со своей матерью и занимается искусством. Его интерес к рисованию развился после того, как он прошел стажировку у уличного художника Шепарда Фейри.

Обвинения Элдена возмутили многих фанатов Nirvana, а его посты в социальных сетях заполнились возмущенными комментариями. Многие обвинили парня в попытке заработать на альбоме спустя 30 лет. Некоторые назвали его неблагодарным, а обвинения в порнографии смехотворными.

Адвокат Евгений Розенблат объяснил, что с точки зрения российской судебной практики порнографическими материалами являются те, где крайне непристойно, цинично и вульгарно демонстрируются какие-то половые отношения. Там должны быть анатомические и физиологические подробности полового акта. А акцент делается на физическом контакте половых органов в целях возбуждения половых инстинктов.

В данном случае мы такого не наблюдаем. Более того, обложка уже относится к предмету признанного искусства.

«Этот парень неоднократно воссоздавал эту фотографию. И выглядел он вполне счастливым оттого, что получил известность благодаря той съемке. В России его обращение с иском могло быть расценено как противоречивое поведение. И при таких обстоятельствах его шансы на компенсацию были бы крайне невысокими», — заявил адвокат.

Специалист по гражданскому и международному праву, по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш также заявила, что не стала бы расценивать эту обложку как порнографию. Наличие купюры в кадре никакой роли не играет. Это просто «высосанные из пальца домыслы» адвоката, чтобы обосновать иск. По мнению Ярмуш, сторона обвинения просто хочет сорвать куш и славу на этом деле. Получится ли это у нее?

Здесь большую роль сыграет реакция общественности. Времена меняются. Еще десять лет назад мужчина мог «хлопнуть девушку по попе в клубе» и это бы сочли невинным флиртом, а сейчас за такое можно привлечь к суду и даже посадить в тюрьму. Вот и взгляд людей на обложку со временем мог измениться. А суд к реакции общественности прислушивается.

Впрочем, если судить по Twitter и другим социальным сетям, то общественность явно не на стороне Элдена.

Как создавалась обложка?

Вне зависимости от того, выиграет Элден это дело или нет, обложка Nevermind уже вошла в историю как одна из самых культовых. Когда альбом выпустили в 1991 году, он вызвал шок в музыкальном мире и вывел альтернативный рок в мейнстрим. Nirvana стала одной из культовых групп в мире. Альбом был продан тиражом более 30 миллионов копий и считается одной из величайших пластинок всех времен.

Частично успех Nevermind был связан с его невероятной обложкой, созданной Робертом Фишером. Теперь она находится в коллекции Музея современного искусства и считается классикой дизайна.

Почему? А есть ли что-то более панк-рокерское, чем использование мужских гениталий на обложке альбома? Фото вызвало бурные обсуждения у общественности, а фанаты интерпретировали ее как отсылку к капитализму. Мол, с самого рождения человек уже стремится к деньгам.

На самом деле солист группы Курт Кобейн посмотрел документальный фильм про роды в воде и захотел изобразить нечто подобное на обложке своего альбома. Тогда художественный руководитель Роберт Фишер начал работать над его идеей. Интернета в то время не было, поэтому ему пришлось пересмотреть сотни книг по рождению детей, чтобы найти подходящий кадр. Однако все они были слишком графичными.

Отказавшись от этой идеи, команда начала думать над другим вариантом с участием младенцев под водой. Тогда Кобейн решил, что в кадр необходимо добавить рыболовный крючок. После этого они несколько часов перебирали варианты того, что можно нацепить на него: кусок мяса, компакт-диск, буррито и многое другое. Потом кто-то предложил долларовую купюру, и все сошлось.

После этого Фишер нанял специалиста по подводной фотографии Уэддла. Съемку проводили в бассейне в Лос-Анджелесе, а в воду бросали не только Спенсера, но и еще четырех других младенцев. Уэддл объяснил, что никогда не знаешь, как будет вести себя тот или иной ребенок, поэтому нужно было подстраховаться.

Родители держали младенцев на своих руках, а потом бросали их в воду, позволяя тем идти на дно несколько секунд. Перед этим в лицо малышей также пускали струю воздуха, чтобы они приоткрывали рот и набирали кислорода в легкие.

«Через неделю мне вернули пару пробных листов, может быть, с 40 или 50 снимками. Был только один абсолютно идеальный. Положение, выражение лица ребенка, то, как его руки были вытянуты, как будто он к чему-то тянулся, — все в этом было просто идеально. Его я и выбрал», — процитировал Entertainment Weekly слова Фишера.

Отец Спенсера в 2008 году рассказал, что Уэддл был его другом. Он как-то позвонил ему и спросил, не хочет ли тот заработать 200 долларов и бросить своего ребенка в воду. Мужчина толком ничего не понял, но на съемку согласился. По его словам, происходящее больше напоминало большую вечеринку.

После съемки они с женой даже не вспоминали об этом, пока три месяца спустя не увидели на одном из зданий огромный плакат с фотографией их ребенка. А два месяца спустя Geffen Records прислала годовалому Спенсеру Элдену платиновый альбом и плюшевого мишку.

Известно также, что тогдашний лейбл группы хотел использовать другое изображение, но Кобейн настаивал на своем. Он заявил, что единственное изменение, которое он мог бы рассмотреть, — это наклейка на пенисе младенца с надписью: «Если вас это оскорбляет, то втайне вы педофил». Разумеется, лейбл на это не пошел, и обложка осталась такой, какой задумывалась.