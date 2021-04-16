Неуместные маски и много голых людей. Как Zoom ставил в неловкие ситуации пользователей по всему миру

Пандемия заставила людей отказаться от личных встреч и перевести общение в онлайн. При помощи Zoom начали проводить конференции, судебные заседания, рабочие встречи и парламентские сессии. Но со своевременным отключением камеры и неуместными фильтрами до сих пор совладали не все.

Отфильтрованные кадры

Судебное заседание о контрабанде в Техасе с адвокатом Родом Понтоном стало самым милым за всю историю штата. Юрист подключился с кошачьим фильтром. Так что защиту представляло милое животное.

Когда судья попросил отключить фильтр, Понтон признался, что не знает как это сделать. «Я не кот. Я в прямом эфире», — заявил он. По словам адвоката, он воспользовался ноутбуком своей помощницы.

Судья выложил фрагмент заседания на своей странице в Twitter и призвал всех проверять настройки Zoom перед заседаниями. Видео быстро стало вирусным, а сам адвокат прославился.

Член палаты представителей от штата Миннесота Том Эммер также не смогу отключить свой фильтр и предстал перед коллегами в перевернутом виде на фоне геометрических фигур. Когда его попросили отключить фильтр, то он признался, что не знает как это сделать.

«Я выключил и снова включил, но всё по-прежнему», — пожаловался политик.

Один из коллег пошутил, что он хотя бы не стал котом.

Онлайн с работы

Пластический хирург из Калифорнии Скотт Грин принял участие в судебном заседании прямо из операционной. Он проходил по делу о нарушении правил дорожного движения.

Появление подсудимого в медицинской форме и маске сильно удивило судью. Он предложил перенести заседание на другой день, но врач настоял, чтобы процесс продолжался. Он пояснил, что у рядом находится его коллега, который контролирует состояние пациента.

Судья подобных объяснений не принял и перенес слушания. Медицинский совет Калифорнии назвал поведение хирурга непозволительным и пригрозил ему штрафом.

Неприкрытая откровенность

Многие люди просто забывают отключать камеры, поэтому появляются перед коллегами или собеседниками в голом виде.

Видеоконференция президента Бразилии Жаира Бослонару с бизнесменами прервалась, когда к трансляции подключился неизвестный человек, который мылся в душе.

Источник фото: Poder360.com

Присутствующий на встрече министр экономики пошутил, что парню просто стало жарко от экономических вопросов и он решил охладиться. На этом встречу завершили. Личность голого мужчины так и не установили.

В обнаженном виде предстал перед депутатами палаты общин парламента Канады их коллега Уильям Амос.

Источник фото: Twitter

На опубликованных кадрах видно, что политик стоит между флагами Канады и Квебека с мобильным телефоном в руках.

После случившегося Амос разослал депутатам письмо с извинениями. Ситуацию он назвал досадным недоразумением.

«Моя камера была включена, когда я переодевался в костюм после пробежки. Я искренне приношу свои извинения своим коллегам. Этого больше не повторится», — говорится в сообщении.

Но бывают ситуации еще жестче. Журналист журнала The New Yorker Джеффри Тубин занимался самоудовлетворением во время видеоконференции с коллегами. Он опустил камеру и, подумав, что она выключена, начал мастурбировать. После этого случая его отстранили от работы.

Не стала стесняться политик из Мексики Марта Люсия Мичер. В ходе онлайн-встречи с коллегами она случайно показала голую грудь, забыв, что камера не выключена.

Источник фото: Dailystar.соm

Она отметила, что только после сообщений коллег она поняла, что происходит что-то не то.

Она принесла извинения всем участникам заседания, но при этому подчеркнула, что не стоит стыдить женщин за публичное обнажение онлайн.