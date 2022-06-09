Неуловимый рой: как звено Су-57 показало новый уровень авиабоя

ВС РФ в ходе спецоперации применили звено из четырех самолетов Су-57 для уничтожения объектов противовоздушной обороны Украины. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в беседе с «360» рассказал об особенностях этих истребителей и используемой ими техники авиационного боя на новом уровне.

Далее — прямая речь.

Истребитель Су-57 максимально напичкан электроникой, там есть все: и искусственный интеллект, и система обработки данных. Самолеты были объединены в информационную сеть за счет системы связи. Таким образом, если один Су-57 что-то увидел, эта информация появилась у остальных. Это новое слово в ведении боевых действий, когда самолеты работают в едином комплексе.

Мало того, если есть какие-то цели или одна какая-то цель и они идут после боя, самолеты сами выбирают решение, кто заходит на нее, кому удобнее, кому легче. Потому что у кого-то может уже не остаться ракет, у кого-то она одна и так далее.

Источник фото: РИА «Новости»

Все больше применяются слаженные системы. В дальнейшем не исключено, что самолеты будут управлять и системами РСЗО, то есть они напрямую будут вводить точки удара. Сейчас для этого запускают квадрокоптер, который наводит стрельбу. Оператор руководит, куда гаубица может нанести первый удар, предоставляет нужные координаты.

Применение техники уже становится таким, что скрыться ни от кого нельзя

О слаженности самолетов Су-57 впервые заговорили еще полтора года назад. Это машины нового поколения. Во время вооруженных действий всегда идет мощная обкатка любого оружия. И сейчас итоговый результат не в пользу натовского вооружения.

Запад отдает Украине старье

Можно ли сказать, что у ВСУ есть аналог Су-57? Да, они тоже работают. Где-то кто-то кого-то обгоняет, где-то кто-то отстает, но в киберзвуке мы их обогнали, в компьютерных системах единой сети тоже. Да, конечно, западники пытаются создать нечто похожее. Создали или нет, пока неизвестно.

Сейчас Запад отдает на Украину старье. Вот если в качестве примера взять Югославию. Огромное количество крылатых ракет «Томагавк» было использовано, но в каком они были состоянии? США было проще сбросить, чем утилизовать. Это дешевле, чем пытаться разбирать на запчасти. После этого они обновили парк своих «Томагавков», хотя они уже устарели.

Источник фото: РИА «Новости»

У Су-57 есть и внутрифюзеляжное вооружение. Это, как правило пушки, потому что в самолете основное оружие навешивается на крылья, в основном ракеты. Но в этих новых истребителях применяются уже другие технологии, используется оружие, которое не влияет на параметры полета самолета, потому что когда у него завешаны все крылья ракетами, у него уже немного другая аэродинамика.

Плюс в этих самолетах есть радиопоглощающее покрытие. Оно способствует тому, чтобы их не отследили радары, чтобы самолет не «светился». Для этого применяются не металлы, а пластик и углепластик, то есть такие материалы, которые не реагируют на луч локатора. Они такие же прочные, как алюминий и титан, но не светятся на экранах радаров. То есть самолеты могут попасть на них, но уже в последний момент, когда истребитель находится в двух-пяти километрах. Для сравнения — обычный самолет обнаруживают на расстоянии 30-40 километров. И вот тут уже играет роль скорость принятия решений ПВО.

Вот истребитель появился и ушел, и опять его нет, а они не успели кнопки нажать, не успели цели навести

Главное, что все идет в компьютеризацию, создание единых сетей управления боем. У летчика нет времени щелкать тумблерами, кнопками, ему приходит на экран изображение, и сам самолет подсказывает, кому из этих летчиков пойти на цель. Какое положение до нее выгоднее, у кого сколько осталось оружия, ракеты, а там ведь секунды решают все. Вот здесь уже компьютерная система помогает сильно и увеличивает потенциальные возможности авиационного боя в несколько раз. Вот в чем смысл — в скорости принятия решений.