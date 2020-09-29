Нетрадиционная гимнастика доведет до колонии. Зачем родители крутят и трясут маленьких детей

Москвича, над головой крутившего за ногу свою двухмесячную дочь, приговорили к четырем месяцам колонии-поселения. Полиция не оценила тактику «развития гибкости». Причем в России похожие случаи происходят нередко — хотя зачастую родители не стремятся навредить ребенку, дети могут получить серьезные и даже фатальные травмы.

В начале августа 2020 года в социальных сетях разлетелся видеоролик, на котором молодой мужчина держит маленького ребенка за ножку и, посвистывая, крутит над головой. Сама девочка не плачет. Но за несколько дней видео набрало несколько сотен тысяч просмотров и огромное количество негативных комментариев.

Родителей задержали 17 августа. Ими оказались 35-летний москвич Игорь Кравцов и 27-летняя уроженка Белгорода Дарья Гетманская, приехавшие в Сочи на время родов. Пара вместе с двухмесячной дочерью жила в палатке в Ажекском экопарке. По информации «Коммерсанта», родители ни разу не показывали дочь врачу, а женщина продолжала употреблять наркотики во время грудного вскармливания.

В крови отца, как и на месте проживания родителей, правоохранители обнаружили следы употребления наркотиков. На обоих родителей завели уголовные дела за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

«Более того, подозреваемые не обеспечили оказание дочери надлежащей медицинской помощи и патронажа, что привело к несвоевременному выявлению у младенца заболевания», — говорится в сообщении СК. Чем именно больна девочка, не уточняют.

По мнению следствия, родители не создали правильных условий для жизни ребенка и жестоко с ним обращались. 29 сентября стало известно, что мужчина получил четыре месяца колонии-поселения, и оба родителя должны выплатить по 30 тысяч рублей штрафа. Девочку отдали на воспитание родственникам.

Опасные шутки

Хотя родители и не хотели причинить ребенку вреда, а сама девочка на видео не плакала, подобные вращения вниз головой могут быть очень опасны для младенцев. Об этом изданию «Газета.ru» рассказал педиатр-иммунолог и соведущий телепрограммы «Жить здорово» Андрей Продеус. Так как мышечный каркас недостаточно развит, ребенок может получить травму головного мозга из-за сильной тряски или качки.

«Во время тряски голова болтается, так как они не могут держать нормально мышцы шеи. Соответственно, головной мозг в этот момент находится в тесной черепной коробке, и он стучится о ее стенки», — объяснил врач.

По мнению Продеуса, когда ребенка держат за ногу и крутят, может произойти серьезный вывих сустава или надрыв мышцы.

Сам отец объяснял, что у него «есть свои представления о том, как нужно обращаться с детьми» — таким необычным образом он хотел развить гибкость у маленькой дочки. Такое «упражнение», по его мнению, способствует правильному формированию костного аппарата и связок младенца.

«Если мы посмотрим на маленьких обезьянок, то это очень подвижные существа. Мы же живем в дарвинистической системе, которая говорит, что мы произошли оттуда. Соответственно, я считаю, что активность нужно ребенку давать с детства. Давать ему ползать и быть немножечко на шарнирах», — заявил он.

Не единичный случай

К сожалению, подобной методики воспитания и развития «гибкости» детей придерживается не только эта семья. Так, в Днепропетровской области в июне этого года разгорелся скандал из-за видео, на котором воспитательница детского дома аналогичным образом потряхивает ребенка за ноги.

Но после проверки в полиции заявили, что жестоким обращением этот случай считать нельзя — якобы это элемент физкультуры. Няню все же отстранили — такие манипуляции может проводить только врач. При этом прохожие, которые и сняли случившееся на видео, уверяли, что заметили происходящее только из-за крика полуторагодовалого ребенка.

В 2019 году в Малайзии россияне также удивили прохожих — мужчина размахивал годовалым ребенком, держа его за ножку. Семью задержала местная полиция, но отец сумел убедить правоохранителей в том, что такие «упражнения» полезны малышу.

«С нами поговорили — узнали о гимнастике, согласились с ее пользой. Мнения разделились, хоть тесты показывают высокие результаты в физическом развитии дочки», — рассказывал он.

Такие случаи становятся возможны благодаря тому, что некоторые «врачи» пропагандируют так называемую динамическую гимнастику (или методику Трунова и Китаева), в ходе которой ребенка крутят, трясут, держа за конечности, и так далее. Якобы подобный метод позволяет лучше развить вестибулярный аппарат ребенка, его мышцы, связки и суставы. При этом во всем мире врачи говорят об опасности «синдрома встряхнутого ребенка», когда дети получают ушибы головного мозга из-за тряски.