Нетолерантный «Щелкунчик». Русский классический балет оказался неугоден западным моралистам

В Берлине отменили показ балета «Щелкунчик» из-за расовых стереотипов, которые разглядели некоторые зрители. Их единомышленники пару лет назад нападали на «Баядерку», в которой есть девушки с темным гримом. Российские специалисты считают это попыткой пиара и шутят, что тогда стоит запретить и черный хлеб.

Берлин отказал классическому «Щелкунчику»

Государственный балет Берлина отказался от постановки «Щелкунчика». Российские хореографы Василий Медведев и Юрий Бурлака собирались ставить спектакль — реконструкцию оригинальной постановки 1892 года. Однако это прочтение балета неожиданно подверглось критике из-за нетолерантности, написала газета Bild.

«Во втором акте двое детей были загримированы под африканцев, и это привело к электронным письмам с жалобами. Мы должны все переоценить. Китайский танец демонстрирует стереотипы с маленькими тройными шагами. В восточном танце есть дамы из гарема и солистка с коричневым макияжем — это тоже сегодня уже нельзя ставить», — пояснила исполняющая обязанности руководителя труппы Кристиана Теобальд.

По ее словам, зрители все же смогут увидеть балет «Щелкунчик», но уже переработанный и без спорных мест. Пока вместо него покажут балет «Дон Кихот», с которым тоже могут быть проблемы: цыгане там названы gitanos, и сегодня этот термин многим может показаться нетолерантным.

Упреки в адрес русского балета

Русский балет не первый раз критикуют зарубежные ревнители морали. Американскую приму-балерину Мисти Коупленд покоробил грим в балете «Баядерка». Однако гендиректор Большого театра Владимир Урин заявил, что не будет включаться в дискуссию. Балет до сих пор востребован и с этим гримом, его ставили тысячи раз в России и за рубежом, сообщило РИА «Новости».

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе также заметил, что русский балет не должен ориентироваться на то, что написала артистка на другом краю света. По его словам, есть только один балет — русский. А все остальное — производные от него, сказал артист в интервью «Известиям».

Однако критикуют не только балет. Оперную певицу Анну Нетребко упрекнули за фото в роли эфиопской принцессы из «Аиды». Многие зарубежные комментаторы оценили красивое пение артистки, но выразили уверенность, что подобный грим оскорбителен для темнокожих и можно было обойтись без него, написал Pulse.

Черный хлеб не стоит запрещать

Солист Москонцерта, доцент академии имени Маймонида Алексей Сканави в разговоре с «360» отметил, что в современном театре уже допустимы любые трактовки классики. Однако если речь идет именно о реконструкции, подобные вольности недопустимы. Организаторы, режиссеры и продюсеры должны решить для себя, что именно они делают.

«Или реконструкция, или новый подход — что-нибудь одно, нельзя на двух стульях сидеть. Не из-за того, что черная краска или стереотипное изображение, а потому что должна быть логика в действиях. Нужно определиться с концепцией, для кого они делают и что они делают», — уточнил Алексей Сканави.

Он добавил, что российские артисты не должны танцевать толерантные версии того же «Щелкунчика» или «Аиды» даже для заграничных зрителей. У россиян есть свои традиции, и они не заставляют остальных им следовать. В том же Черном лебеде из «Лебединого озера» нет ничего плохого, иначе и черный хлеб нужно запрещать.

Идеология в искусстве

Театральный критик Марина Тимашева, напротив, посчитала вполне вероятным, что артисты из России освоят толерантные версии для иностранцев. По словам критика, в большинстве своем отечественные артисты принимают любые правила, лишь бы выйти на сцену.

«Мне бы очень хотелось верить, что в России мы до этого не докатимся, но в то же время мы все время катимся именно в этом направлении. Так что оптимизм мой очень умеренный и осторожный», — сказала Марина Тимашева в разговоре с «360».

При этом критик подтвердила, что перемены в классических постановках уже довольно давно допустимы. Причем до такой степени, что узнать оригинал можно только с помощью пояснения на афише. Что касается реставрации оригинальных версий спектаклей, то они тоже не полностью соответствуют исходному образцу.

«Но это совершено другая ситуация: тут не какой-то хореограф решил заменить какое-то па-де-де или кулисы, используя вместо них современные возможности. Тут, по сути, вопрос идеологии, и, с моей точки зрения, это просто какое-то посмешище и абсолютный позор», — сказала Марина Тимашева.

Она добавила, что в американских фильмах в последние годы английского лорда из пьесы Шекспира может сыграть чернокожий артист. Получается, что нужно не соблюдать вообще никакой исторической логики и отказаться от понятия «историзм».

За претензиями стоят любители хайпа

Артистка балета, балетмейстер и режиссер, народная артистка РСФСР Наталия Касаткина в разговоре с «360» также отметила, что в сценах, которые так возмутили зарубежную публику, чернокожих и представителей Востока никто не обижает. Наоборот, они танцуют — и все аплодируют, восхищаясь их танцами.

«Лучшее, что создано человечеством, — это классический балет! И он настолько выше таких предрассудков, что это даже не обсуждается. Мы ставили в Германии „Весну священную“, „Сотворение мира“. Это абсолютно просвещенная страна, и не может там быть никакого подобного движения», — выразила уверенность Наталия Касаткина.

По ее мнению, за скандалом стоят отдельные люди, которые хотят таким образом сделать себе рекламу. Касаткина добавила, что может припомнить только одно яркое изменение классики — «Лебединое озеро». По музыке Чайковского в первой версии в конце все гибли. Такой финал хотел сделать один из самых выдающихся хореографов XX века Юрий Григорович, но ему не разрешили.

«Во всех советских версиях в конце балерина вставала в арабеск и принц держал ее за руку или за талию. Мы с труппой академического театра классического балета сделали оригинальную концовку уже во времена перестройки в Лондоне. Вот это был самый большой скандал, других не помню», — сказала Наталия Касаткина.