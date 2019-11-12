Netflix случайно переписал историю. И сделал Польшу виновной в холокосте

Польский премьер нашел ошибку в сериале «Дьявол по соседству» — про украинца Джона (Ивана) Демьянюка, который причастен к убийству десятков тысяч евреев во время работы в нацистских концлагерях во времена Второй мировой войны. Для Польши это очень болезненная тема — до 2018 года в стране существовал закон, запрещающий даже выражения, которые можно расценить как обвинение поляков в холокосте.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к Netflix с просьбой внести изменения в недавно вышедший документальный фильм про украинского надзирателя лагеря смерти Джона Демьянюка, умершего в 2012 году. Тот многие годы провел в судах, пытаясь доказать, что он не является самым свирепым убийцей по кличке Иван Грозный.

Моравецкий заметил, что в первом эпизоде фильма в границах современной карты Польши показаны нацистские лагеря и это выглядит так, будто Варшава несет ответственность за холокост. Моравецкий подчеркнул, что это не соответствует действительности, так как лагеря смерти строили в период немецкой оккупации.

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«Поскольку в то время моя страна еще не существовала как независимое государство, а на этих территориях были убиты миллионы поляков, эта деталь в „Дьяволе по соседству“ не что иное, как переписывание истории», — сказал Моравецкий.

В Twitter Министерства иностранных дел Польши наглядно показали, как выглядят границы страны сейчас и какими они были в 1941 году, во время оккупации. Слева на фото — карта современной Польши, а справа — границы во времена оккупации. Голубая пунктирная линия обозначает захваченные нацистами территории. Но в сериале почему-то сделали акцент на современной карте — то ли случайно, то ли для наглядности, чтобы охватить наибольшее число лагерей смерти на территории страны.

Представители Netflix заявили, что в курсе претензий властей Польши и изучают вопрос.

А ведь для Польши он действительно острый, так как войска нацистской Германии вторглись в страну в 1939 году, ознаменовав тем самым начало Второй мировой войны. В ней погибли боле пяти миллионов поляков, среди которых порядка трех миллионов евреев, убитых в холокосте. Концлагеря на территории Польши находились в ведении военных нацистских формирований СС.

Фильм от Netflix как раз рассказывает про надзирателя лагеря смерти по имени Джон Демьянюк (он переехал в США в 1952 году). Долгие годы Демьянюк ездил по судам в разных странах, пытаясь доказать, что он не является Иваном Грозным — по такой кличке известен один из самых жестоких надзирателей нацистских концлагерей. Однако сделать у него это не получилось — многочисленные свидетели, пережившие холокост, узнали в Демьянюке того самого монстра, который сжег почти 30 тысяч евреев и издевался над ними перед смертью.