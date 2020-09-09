Бразилец отомстил Netflix за Иисуса-гея и сбежал в Россию. Его жизнь здесь устроилась — но теперь все изменится
Ленинский районный суд Екатеринбурга столкнулся с необычным делом — выносить приговор (на 30 суток ареста) пришлось 42-летнему гражданину Бразилии Эдуардо Ришарду Серкези Фаузи. Интерпол искал мужчину с декабря прошлого года, на родине он обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, среди которых убийство и взрыв. Бразилия будет требовать экстрадиции, чтобы судить его по своим законам.
24 декабря 2019 года Фаузи, как утверждает следствие, устроил взрыв в студии Porta dos Fundos, которая снимала фильм «Первое искушение Христа» по заказу Netflix. По сюжету Иисус возвращается домой после 40 дней в пустыне, чтобы познакомить семью со своим предполагаемым бойфрендом Орландо.
В комедийной короткометражке также появляется и сам Бог в человеческом обличии, Иисус употребляет каннабиоиды, видит различных божеств из других религий и даже пришельца. Орландо же оказывается дьяволом, и Иисус его уничтожает.
Зрители картину не оценили — еще до выхода фильма люди начали жаловаться и собирать подписи, чтобы оскорбительную и богохульную ленту сняли с проката. Свою солидарность с негодующими высказали почти 2,5 миллиона человек.
До этого студия также снимала комедийные фильмы, где главными героями выступали библейские персонажи. Один из них, несмотря на бурную негативную реакцию широкой общественности и ряда политических деятелей был признан лучшей комедией по мнению жюри международной награды «Эмми».
Возмездие за издевки
Пятеро мужчин закидали «коктейлями Молотова» штаб-квартиру продюсера фильма. Ответственность за преступление взяла на себя местная националистическая организация, но Фаузи все равно вычислили. Он и ранее угрожал студии, а во время нападения якобы показал свое лицо, так что его смогли вычислить по камерам наблюдения.
Мужчина прилетел в Россию в конце декабря, скрываясь от бразильских властей. По данным «Коммерсанта», у него есть прописка в Москве, а жил он в Екатеринбурге предположительно у своей девушки. Бразильские СМИ писали о том, что она даже родила от него ребенка — в Instagram мужчины действительного много фотографий из квартиры с детьми и типично российским интерьером.
Задержали Фаузи еще в сентябре этого года, но только сейчас суд смог вынести ему обвинения. В камере он будет дожидаться выдачи бразильским властям.