В Екатеринбурге арестовали бразильского преступника — Интерпол искал мужчину с декабря 2019-го за взрыв на киностудии. Бразильцу не понравился фильм Netflix «Первое искушение Христа», в котором сын божий предстает в образе гея. Так что мужчина, по данным следствия, установил бомбу и сбежал в Россию, где и скрывался до сих пор. «360» собрал подробности этой истории.

Ленинский районный суд Екатеринбурга столкнулся с необычным делом — выносить приговор (на 30 суток ареста) пришлось 42-летнему гражданину Бразилии Эдуардо Ришарду Серкези Фаузи. Интерпол искал мужчину с декабря прошлого года, на родине он обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, среди которых убийство и взрыв. Бразилия будет требовать экстрадиции, чтобы судить его по своим законам.

24 декабря 2019 года Фаузи, как утверждает следствие, устроил взрыв в студии Porta dos Fundos, которая снимала фильм «Первое искушение Христа» по заказу Netflix. По сюжету Иисус возвращается домой после 40 дней в пустыне, чтобы познакомить семью со своим предполагаемым бойфрендом Орландо.

В комедийной короткометражке также появляется и сам Бог в человеческом обличии, Иисус употребляет каннабиоиды, видит различных божеств из других религий и даже пришельца. Орландо же оказывается дьяволом, и Иисус его уничтожает.

Зрители картину не оценили — еще до выхода фильма люди начали жаловаться и собирать подписи, чтобы оскорбительную и богохульную ленту сняли с проката. Свою солидарность с негодующими высказали почти 2,5 миллиона человек.

До этого студия также снимала комедийные фильмы, где главными героями выступали библейские персонажи. Один из них, несмотря на бурную негативную реакцию широкой общественности и ряда политических деятелей был признан лучшей комедией по мнению жюри международной награды «Эмми».

Возмездие за издевки

Пятеро мужчин закидали «коктейлями Молотова» штаб-квартиру продюсера фильма. Ответственность за преступление взяла на себя местная националистическая организация, но Фаузи все равно вычислили. Он и ранее угрожал студии, а во время нападения якобы показал свое лицо, так что его смогли вычислить по камерам наблюдения.

Мужчина прилетел в Россию в конце декабря, скрываясь от бразильских властей. По данным «Коммерсанта», у него есть прописка в Москве, а жил он в Екатеринбурге предположительно у своей девушки. Бразильские СМИ писали о том, что она даже родила от него ребенка — в Instagram мужчины действительного много фотографий из квартиры с детьми и типично российским интерьером.

Задержали Фаузи еще в сентябре этого года, но только сейчас суд смог вынести ему обвинения. В камере он будет дожидаться выдачи бразильским властям.