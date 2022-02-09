Стриминговые сервисы у руля. Фильмы от Netfliх захватили «Оскар» — их лидерство было неизбежным
Как стриминговые платформы захватили номинации на «Оскар», объясняет кинокритик Москвитин
Лидером по количеству номинаций на «Оскар» стал фильм «Власть пса» от Netflix. Всего стриминговая платформа заработала 27 номинаций. По мнению кинокритика Москвитина, появление стримингов на «Оскаре» — это закономерный процесс, ведь они сильно активизировались в покупке фестивального кино.
Сюрпризы среди номинаций на «Оскар»
Главным хитом «Оскара» стал фильм «Власть пса», получивший 12 номинаций. Следом за ним идет «Дюна» с 10 номинациями. У«Вестсайдской истории» и «Белфаста» по семь номинаций, а у «Короля Ричарда» шесть.
Режиссер «Власти пса» Джейн Кэмпион уже стала своеобразной рекордсменкой. Она — первая в истории женщина, дважды номинированная на «Оскар» за лучшую режиссуру. Еще одним прорывом в этой категории можно считать номинацию Рюсукэ Хамагути. Он — первый японец, появившийся в этой категории за последние 40 лет. Интересно, что «Дюна» с 10 номинациями в категорию лучшей режиссуры не попала.
Номинации среди актеров тоже приготовили пару сюрпризов. Леди Гага, штурмующая различные актерские премии, номинацию на «Оскар» за роль в «Доме Гуччи» не получила. А Кристен Стюарт, чью работу в «Спенсер» многие проигнорировали, наоборот, заработала первую номинацию. Дензел Вашингтон получил десятую в своей карьере номинацию на «Оскар» за фильм «Макбет» — это сделало его самым номинируемым темнокожим актером.
Все в той же зоне актерских категорий затаилось сразу две звездных пары. Кирстен Данст и Джесси Племонс получили первые в карьере номинации на «Оскар» за роли второго плана во «Власти пса». А Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, для которых это уже четвертые номинации, поборются за «Оскар» в категории главных ролей. Крус номинирована за роль в «Параллельных матерях», Бардем — за «В роли Рикардо». Победа принесет каждому из актеров второй «Оскар».
Еще одним приятным сюрпризом стала номинация российского режиссера Антона Дьякова. Его работа «БоксБалет» поборется за победу в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».
Стриминговые платформы в лидерах
Главным феноменом номинаций на «Оскар-2022» стало количество фильмов, представленных стриминговыми сервисами. Большинство этих работ выходило лишь в ограниченный кинотеатральный прокат. Дистрибуцией «Власти пса», «Не смотрите наверх», «Тик-так, бум!» и «Митчеллы против машин» занимался Netflix, «CODA: Ребенок глухих родителей» и «Макбета» — Apple TV+, а «Дюна» и «Король Ричард» вышли одновременно в традиционном прокате и на HBO Max.
Netflix становится самой номинированной компанией третий год подряд. В 2020 году у нее было 24 номинации, в 2021 — 35, а в 2022 — 27. Правда, получить «Оскар» за лучший фильм ей пока не удалось.
Компания Apple TV+ получила первую номинацию на лучший фильм за комедийную драму «CODA: Ребенок глухих родителей», которую она выкупила на прошлогоднем кинофестивале Sundance. Всего у Аррle TV+ шесть номинаций.
Среди 10 номинантов на лучший фильм половина была выпущена стриминговыми сервисами или одновременно онлайн и в кинотеатрах. Более-менее традиционные релизы от театральных прокатчиков получили «Белфаст», «Сядь за руль моей машины», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров», и «Вестсайдская история». Ни один из этих фильмов не заработал много денег в прокате.
По иронии судьбы, самым кассовым номинантом на лучшую картину стала «Дюна»: при том, что она вышла на стримингах в тот же день. По сообщениям Los Angeles Times, фильм заработал почти 400 миллионов долларов на мировых продажах билетов, в том числе 108 миллионов долларов на внутреннем рынке.
По словам кинокритика Егора Москвитина, появление стримингов на «Оскаре» — это закономерный процесс. За последние годы платформы сильно активизировались как покупатели контента на фестивалях независимого кино. Достаточно взглянуть на «CODA: Ребенок глухих родителей», которую приобрели на Sundance.
Он также подчеркнул, что это не значит, что подобное кино совсем не прокатное или совсем не кинотеатральное. Оно просто иначе приходит к зрителю, но все равно премьеры проходят где-то на фестивалях.
«По-моему это очень хорошая практика, потому что если бы не стриминг Apple TV+, то фильм „CODA: Ребенок глухих родителей“ до России бы не добрался. То же самое и с „Властью пса“ от Nеtflix. Это хороший способ приблизить кино к зрителю», — сказал Москвитин «360».
Еще один плюс этой истории — то, что в независимое кино начинают вливать большие деньги. Например, «CODA: Ребенок глухих родителей» был куплен примерно за 15 миллионов долларов, что в два-три раза превышает принятые суммы на фестивалях независимого кино.
По мнению Москвитина, отношение к стримингам меняется даже у его самых непримиримых врагов. Например, Стивен Спилберг смягчился и начал снимать сериалы для Apple TV+. Именно поэтому у кинолент от таких платформ есть хорошие шансы не только на номинации, но и на победу. Кинокритик отметил, что «Власть пса» может победить не только в категории «Лучший режиссер», но и даже отхватить статуэтку за «Лучший фильм».
Главные номинации
В категории «Лучший фильм» представлены киноленты «Белфаст», «Власть пса», «Дюна», «Король Ричард», «CODA: Ребенок глухих родителей», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Лакричная пицца», «Вестсайдская история» и «Аллея кошмаров».
За звание «Лучший режиссер» поборются Стивен Спилберг («Вестсайдская история»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»), Джейн Кэмпион («Власть пса»), Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины») и Кеннет Брана («Белфаст»).
Статуэтку за «Лучшую женскую роль» могут получить Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Кристен Стюарт («Спенсер»), Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фей»), Пенелопа Крус («Параллельные матери») и Николь Кидман («В роли Рикардо»).
Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» может стать Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»), Хавьер Бардем («В роли Рикардо»), Дензел Вашингтон («Макбет»), Уилл Смит («Король Ричард») и Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»).
В категории «Лучшая женская роль второго плана» номинированы Кирстен Данст («Власть пса»), Джесси Бакли («Незнакомая дочь»), Анжаню Эллис («Король Ричард»), Джуди Денч («Белфаст») и Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»).
Номинантами на «Лучшую мужскую роль второго плана» стали Джесси Племонс («Власть пса»), Трой Костур («CODA: Ребенок глухих родителей»), Киаран Хайндс («Белфаст»), Дж. К. Симмонс («В роли Рикардо») и Коди Смит-Макфи («Власть пса»).
В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлены «Рука бога» (Италия), «Сядь за руль моей машины» (Япония), «Худший человек на свете» (Норвегия), «Побег» (Дания) и «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан).
За «Лучший анимационный фильм» поборются «Райя и последний дракон», «Энканто», «Побег», «Митчеллы против машин» и «Лука».
А статуэтка за «Лучшую песню» может уйти «Dos Oruguitas» («Энканто»), «Somehow You Do» («Четыре хороших дня»), «Be Alive» («Король Ричард»), «No Time To Die» («Не время умирать») и «Down to Joy» («Белфаст»).
Церемония вручения наград пройдет 27 марта.