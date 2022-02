Лидером по количеству номинаций на «Оскар» стал фильм «Власть пса» от Netflix. Всего стриминговая платформа заработала 27 номинаций. По мнению кинокритика Москвитина, появление стримингов на «Оскаре» — это закономерный процесс, ведь они сильно активизировались в покупке фестивального кино.

Сюрпризы среди номинаций на «Оскар»

Главным хитом «Оскара» стал фильм «Власть пса», получивший 12 номинаций. Следом за ним идет «Дюна» с 10 номинациями. У«Вестсайдской истории» и «Белфаста» по семь номинаций, а у «Короля Ричарда» шесть.

Режиссер «Власти пса» Джейн Кэмпион уже стала своеобразной рекордсменкой. Она — первая в истории женщина, дважды номинированная на «Оскар» за лучшую режиссуру. Еще одним прорывом в этой категории можно считать номинацию Рюсукэ Хамагути. Он — первый японец, появившийся в этой категории за последние 40 лет. Интересно, что «Дюна» с 10 номинациями в категорию лучшей режиссуры не попала.

Номинации среди актеров тоже приготовили пару сюрпризов. Леди Гага, штурмующая различные актерские премии, номинацию на «Оскар» за роль в «Доме Гуччи» не получила. А Кристен Стюарт, чью работу в «Спенсер» многие проигнорировали, наоборот, заработала первую номинацию. Дензел Вашингтон получил десятую в своей карьере номинацию на «Оскар» за фильм «Макбет» — это сделало его самым номинируемым темнокожим актером.

Все в той же зоне актерских категорий затаилось сразу две звездных пары. Кирстен Данст и Джесси Племонс получили первые в карьере номинации на «Оскар» за роли второго плана во «Власти пса». А Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, для которых это уже четвертые номинации, поборются за «Оскар» в категории главных ролей. Крус номинирована за роль в «Параллельных матерях», Бардем — за «В роли Рикардо». Победа принесет каждому из актеров второй «Оскар».

Еще одним приятным сюрпризом стала номинация российского режиссера Антона Дьякова. Его работа «БоксБалет» поборется за победу в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Стриминговые платформы в лидерах

Главным феноменом номинаций на «Оскар-2022» стало количество фильмов, представленных стриминговыми сервисами. Большинство этих работ выходило лишь в ограниченный кинотеатральный прокат. Дистрибуцией «Власти пса», «Не смотрите наверх», «Тик-так, бум!» и «Митчеллы против машин» занимался Netflix, «CODA: Ребенок глухих родителей» и «Макбета» — Apple TV+, а «Дюна» и «Король Ричард» вышли одновременно в традиционном прокате и на HBO Max.

Netflix становится самой номинированной компанией третий год подряд. В 2020 году у нее было 24 номинации, в 2021 — 35, а в 2022 — 27. Правда, получить «Оскар» за лучший фильм ей пока не удалось.

Компания Apple TV+ получила первую номинацию на лучший фильм за комедийную драму «CODA: Ребенок глухих родителей», которую она выкупила на прошлогоднем кинофестивале Sundance. Всего у Аррle TV+ шесть номинаций.

Среди 10 номинантов на лучший фильм половина была выпущена стриминговыми сервисами или одновременно онлайн и в кинотеатрах. Более-менее традиционные релизы от театральных прокатчиков получили «Белфаст», «Сядь за руль моей машины», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров», и «Вестсайдская история». Ни один из этих фильмов не заработал много денег в прокате.

По иронии судьбы, самым кассовым номинантом на лучшую картину стала «Дюна»: при том, что она вышла на стримингах в тот же день. По сообщениям Los Angeles Times, фильм заработал почти 400 миллионов долларов на мировых продажах билетов, в том числе 108 миллионов долларов на внутреннем рынке.

По словам кинокритика Егора Москвитина, появление стримингов на «Оскаре» — это закономерный процесс. За последние годы платформы сильно активизировались как покупатели контента на фестивалях независимого кино. Достаточно взглянуть на «CODA: Ребенок глухих родителей», которую приобрели на Sundance.

Он также подчеркнул, что это не значит, что подобное кино совсем не прокатное или совсем не кинотеатральное. Оно просто иначе приходит к зрителю, но все равно премьеры проходят где-то на фестивалях.

«По-моему это очень хорошая практика, потому что если бы не стриминг Apple TV+, то фильм „CODA: Ребенок глухих родителей“ до России бы не добрался. То же самое и с „Властью пса“ от Nеtflix. Это хороший способ приблизить кино к зрителю», — сказал Москвитин «360».

Еще один плюс этой истории — то, что в независимое кино начинают вливать большие деньги. Например, «CODA: Ребенок глухих родителей» был куплен примерно за 15 миллионов долларов, что в два-три раза превышает принятые суммы на фестивалях независимого кино.

По мнению Москвитина, отношение к стримингам меняется даже у его самых непримиримых врагов. Например, Стивен Спилберг смягчился и начал снимать сериалы для Apple TV+. Именно поэтому у кинолент от таких платформ есть хорошие шансы не только на номинации, но и на победу. Кинокритик отметил, что «Власть пса» может победить не только в категории «Лучший режиссер», но и даже отхватить статуэтку за «Лучший фильм».

Главные номинации

В категории «Лучший фильм» представлены киноленты «Белфаст», «Власть пса», «Дюна», «Король Ричард», «CODA: Ребенок глухих родителей», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Лакричная пицца», «Вестсайдская история» и «Аллея кошмаров».

За звание «Лучший режиссер» поборются Стивен Спилберг («Вестсайдская история»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»), Джейн Кэмпион («Власть пса»), Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины») и Кеннет Брана («Белфаст»).

Статуэтку за «Лучшую женскую роль» могут получить Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Кристен Стюарт («Спенсер»), Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фей»), Пенелопа Крус («Параллельные матери») и Николь Кидман («В роли Рикардо»).

Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» может стать Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»), Хавьер Бардем («В роли Рикардо»), Дензел Вашингтон («Макбет»), Уилл Смит («Король Ричард») и Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»).

В категории «Лучшая женская роль второго плана» номинированы Кирстен Данст («Власть пса»), Джесси Бакли («Незнакомая дочь»), Анжаню Эллис («Король Ричард»), Джуди Денч («Белфаст») и Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»).

Номинантами на «Лучшую мужскую роль второго плана» стали Джесси Племонс («Власть пса»), Трой Костур («CODA: Ребенок глухих родителей»), Киаран Хайндс («Белфаст»), Дж. К. Симмонс («В роли Рикардо») и Коди Смит-Макфи («Власть пса»).

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлены «Рука бога» (Италия), «Сядь за руль моей машины» (Япония), «Худший человек на свете» (Норвегия), «Побег» (Дания) и «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан).

За «Лучший анимационный фильм» поборются «Райя и последний дракон», «Энканто», «Побег», «Митчеллы против машин» и «Лука».

А статуэтка за «Лучшую песню» может уйти «Dos Oruguitas» («Энканто»), «Somehow You Do» («Четыре хороших дня»), «Be Alive» («Король Ричард»), «No Time To Die» («Не время умирать») и «Down to Joy» («Белфаст»).

Церемония вручения наград пройдет 27 марта.