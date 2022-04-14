Заявления украинской стороны о том, что она имеет отношение к пожару на крейсере «Москва», недействительны. Украинское командование действует по заветам министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, приписывая к своим заслугам события, которые к ней не имеют отношения, заявил политолог и историк Дмитрий Журавлев. Далее — прямая речь собеседника «360».

Геббельс уже все придумал до них. Если нет побед, то их надо выдумать, если невозможно выдумать, то надо присоединиться к какому-то естественному процессу. Странно, что снег на Москву не они наслали, не догадались видимо. Что бы плохого у нас не случилось, то они скажут, что это сделали они, чтобы показать своему населению. Жизнь на Украине тяжелая, но еще тяжелее жить без побед. Вон люди, как умеют! Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет.

Думаю, что Украина уже нанесла все удары, какие могла. Это не будет зависеть от того, будем мы бить по Киеву или нет. Действия Украины мало связаны с нашими действиями, они, что могут плохого сделать, то делают. Другое дело, что могут они меньше, чем бы им хотелось, но больше, чем надо.

Источник фото: РИА «Новости»

Чем они будут бить?

Они ударят по Москве? Но чем, простите? Далеко слишком. «Точка У» не долетит, а это самое мощное их оружие. Не говоря о том, что Советский союз все послевоенное время готовился к воздушной атаке со стороны США. Системы ПВО мы натренировали так… Ребят, летите. Предполагалась военными, что 95% американских стратегических самолетов до цели не долетят. Если у них хватит таланта послать «Точку У» в нашу сторону, то с ней будет тоже самое. Одно дело выстрелять артиллерией по соседней стране авось куда попадает и другое дело попытаться ударить по нашим городам.

Расчет реально серьезный есть только у США и, может быть, англичан. Пошлет Германия танки Украине, потом президента будут нехорошими словами посылать. Если немцы вместо нашего газа будет покупать в 3-4 раза дороже у американцев, кому будет хорошо? Вся техника из Европы на Украину не доедет точно. Сколько уже было уничтожено складов ВСУ? Американцы во время Второй мировой клепали корабли, а немцы их топили. В итоге США считали себя победителями, потому что наклепали их больше, чем немцы потопили. Боюсь, тут логика такая же: пусть жгут военную технику, авось надорвутся.