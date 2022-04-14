Украина действует по завету Геббельса — нет побед, выдумай
Политолог Журавлев уверен, что Украина приписывает себе военные успехи
Заявления украинской стороны о том, что она имеет отношение к пожару на крейсере «Москва», недействительны. Украинское командование действует по заветам министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, приписывая к своим заслугам события, которые к ней не имеют отношения, заявил политолог и историк Дмитрий Журавлев. Далее — прямая речь собеседника «360».
Геббельс уже все придумал до них. Если нет побед, то их надо выдумать, если невозможно выдумать, то надо присоединиться к какому-то естественному процессу. Странно, что снег на Москву не они наслали, не догадались видимо. Что бы плохого у нас не случилось, то они скажут, что это сделали они, чтобы показать своему населению. Жизнь на Украине тяжелая, но еще тяжелее жить без побед. Вон люди, как умеют! Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет.
Думаю, что Украина уже нанесла все удары, какие могла. Это не будет зависеть от того, будем мы бить по Киеву или нет. Действия Украины мало связаны с нашими действиями, они, что могут плохого сделать, то делают. Другое дело, что могут они меньше, чем бы им хотелось, но больше, чем надо.
Чем они будут бить?
Они ударят по Москве? Но чем, простите? Далеко слишком. «Точка У» не долетит, а это самое мощное их оружие. Не говоря о том, что Советский союз все послевоенное время готовился к воздушной атаке со стороны США. Системы ПВО мы натренировали так… Ребят, летите. Предполагалась военными, что 95% американских стратегических самолетов до цели не долетят. Если у них хватит таланта послать «Точку У» в нашу сторону, то с ней будет тоже самое. Одно дело выстрелять артиллерией по соседней стране авось куда попадает и другое дело попытаться ударить по нашим городам.
Расчет реально серьезный есть только у США и, может быть, англичан. Пошлет Германия танки Украине, потом президента будут нехорошими словами посылать. Если немцы вместо нашего газа будет покупать в 3-4 раза дороже у американцев, кому будет хорошо? Вся техника из Европы на Украину не доедет точно. Сколько уже было уничтожено складов ВСУ? Американцы во время Второй мировой клепали корабли, а немцы их топили. В итоге США считали себя победителями, потому что наклепали их больше, чем немцы потопили. Боюсь, тут логика такая же: пусть жгут военную технику, авось надорвутся.