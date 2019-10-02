«Нет капитуляции Украины» и «Зелю геть»! Тысячи радикалов митингуют на Майдане

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Депутат от фракции Евросолидарность София Федина заявила, что президент Владимир Зеленский, министр иностранных дел Вадим Пристайко и начальник Генштаба Руслан Хомчак отказались выступить в Раде, чтобы не отвечать на вопросы о «формуле Штайнмайера».

Она также выступила против отвода войск из обустроенных блиндажей и построенной линии обороны.

Издание «Обозреватель» сообщило, что люди начали скандировать лозунги «Одна единая соборная Украина», «Зелю геть».

Организаторы заявили, что намерены установить мир при помощи победы, а не под давлением Кремля.

Участники митинга зачитали пять требований к украинской власти, среди которых: запрет на любые действия, которые ограничивает суверенитет страны; запрет на освобождения членов незаконных бандформирований, которые действовали на территории Украины; лишение прав выбирать и быть избранными в органы власти всем участникам незаконных бандформирований; запрет на добровольную передачу под контроль незаконных бандформирований любых населенных пунктов; запрет на создание новых негосударственных вооруженных формирований.

После провозглашения требований митингующие двинулись в Офис президента и сейчас там проводят митинг. В частности, они просят президента Владимира Зеленского выйти к ним и объяснить свои действия.

Это уже второй день, когда в Киеве проходит протест из-за согласования «формулы Штайнмайера». В минувший понедельник, около администрации президента Украины собрались участники националистических радикальных движений. Вчера они установили около стелы Независимости, полуметровую искусственную елку с надписью «Зе, вам йолка», обыграв фамилию президента.

Согласование «формулы Штайнмайера» произошло в минувший вторник, 1 октября. Договоренность предполагает выполнение нескольких пунктов для урегулирования ситуации в Донбассе. В частности, прекращение огня, разведение войск, закон об амнистии боевиков, проведение местных выборов на территории регионов Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству с предоставлением на это время особого статуса региону.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «формулу Штайнмайера» возьмут за основу для закона об особом статусе Донбасса. Сегодня глава украинского правительства Алексей Гончарук отметил, что в проекте бюджета на следующий год учли реинтегрированный статус Донбасса.