В «Николе-Ленивце» сожгли на Масленицу огромный деревянный мост. Впрочем, в эти выходные по всей стране люди что-то сжигают. Вспоминаем, какие еще придумывали нестандартные способы проводов зимы.

Парк «Никола-Ленивец» опять попал во все новости. В прошлом году верующие возмутились, что устроители решили сжечь Нотр-Дам. Но традицию это не прервало — теперь жертвой благодатного огня стал деревянный мост высотой 20 и длиной 66 метров.

Это уже не первая подобная акция от парка. В 2018 году Масленицу в «Никола-Ленивце» отметили сожжением деревянного макета готического собора, что вызвало неоднозначную реакцию. РПЦ усмотрела в этом оскорбление чувств верующих, в то время как организаторы уверяли, что имелся в виду абстрактный архитектурный объект, а не церковь.

В парке любят сжигать архитектурные макеты и каждый год придумывают что-нибудь новое. В прошлом году досталось крепостной башне из дерева.

Но не только у «Никола-Ленивца» богатая фантазия насчет празднования Масленицы. Например, в археологическом парке «Аргамач» в Липецкой области уже несколько лет подряд сжигают чучело Короля Ночи — персонажа из знаменитого сериала «Игра престолов».

Чем именно так насолил Король Ночи, организаторы не уточняют. Это очевидно только для фанатов сериала. Но зрелище впечатляющее для всех.

Кое-где даже к традиционному обряду сжигания чучела решили подойти максимально нестандартно.

Если вы думаете, что Масленицу празднуют только в нашей стране, то вы ошибаетесь. Для некоторых стран Запада это является такой же забавной экзотикой, как для России — Хэллоуин.

Кроме того, для кого-то это лишний повод устроить политическую акцию.