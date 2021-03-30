Несправедливость по-европейски. Испанцы вынуждены сидеть дома, пока немцы и французы путешествуют по их стране

В Испании ввели ограничения по передвижению между автономными областями для жителей страны. При этом иностранцам въезд в Испанию не запрещен. В результате испанцы наблюдают, как тысячи граждан Франции и Германии отдыхают на их пляжах, пока они туда попасть не могут.

Как сообщил Politico, у иностранных туристов сейчас больше возможностей попасть на знаменитые курорты Испании, чем у самих испанцев. Из-за ковида в стране запретили поездки между автономными регионами странами. Правили эти вступили в силу в канун весенних праздников и попали, в том числе, и на период пасхальных каникул с 26 марта по 9 апреля. Однако никаких подобных ограничений для иностранных туристов введено не было. Они все еще могут летать в Испанию при условии отрицательного результата теста на COVID-19.

В итоге получается, что французы и немцы могут пролететь тысячи километров, чтобы провести свой отпуск на живописных пляжах Испании, а местные не могут путешествовать на более короткие расстояния, чтобы навестить друзей и родственников в соседних провинциях.

«Может ли кто-нибудь сказать мне, почему мы не можем поехать к бабушке и дедушке, а французы могут прилететь в Мадрид, чтобы напиться?» — сказал шеф-повар Карлос Аргуиньяно в своем кулинарном шоу.

В Мадриде власти отказались закрывать бары и рестораны, что привлекло тысячи французов в регион. В самой Франции сейчас наблюдается карантин и комендантский час. Уже в 20-х числах марта испанские СМИ засняли улицы города, заполненные молодыми французскими посетителями. Они пели, гуляли и выкрикивали «Марсельезу», путешествуя между барами.

Виктор Рей, президент ассоциации Sol y Las Letras Neighbours, которая представляет жителей исторического центра Мадрида, сказал, что самый старый район города был превращен в «парк развлечений, в котором иностранные туристы могут делать все, что захотят».

Несмотря на сотни жалоб от местных жителей, Рей сказал, что местные власти не предприняли шагов, чтобы остановить наплыв туристов. А поскольку правила запрещают испанцам выезжать за пределы региона, они даже не могут избежать этих иностранцев.

Если Мадрид заполонили шумные французы, то Майорку чуть более спокойные немцы. Как только Германия вынесла регион из списка зон риска коронавируса, немцы тут же стали летать на Балеарские острова. Такое положение дел ужасно огорчает испанцев. Пока немцы могут спокойно из Берлина прилететь на Майорку, жителям Валенсии садиться на 45-минутный рейс до близлежащего острова запрещено.

«Немецкие граждане приезжают из районов, где уровень заражения почти в четыре раза превышает таковой на Балеарских островах, но испанцы заблокированы в своих регионах», — пожаловался радиоведущий Исайас Лафуэнте во время сегмента «Немецкие привилегии».

Анастасия, живущая в регионе Страна Басков, также рассказала «360», что ситуация действительно получается странная и объяснить ее сложно. Интернациональный туризм развит, а национальный стал недоступным. По ее словам, многих испанцев такое положение дел коробит. Все-таки жители страны делают все, чтобы уменьшить риски заражения для уязвимых групп, соблюдают правила, а правительство разрешает въезд туристам. Это увеличивает шансы распространения коронавируса.

При этом она отметила, что сейчас в стране гораздо меньше ограничений, чем было прошлой весной или осенью. А туристы все равно обязаны носить везде маски, соблюдать дистанцию в два метра, в барах за одним столом может сидеть не более четырех человек. По стране действуйте комендантский час с 22:00 до 07:00. Все магазины, бары и рестораны закрываются в 20:00.

Интересно и то, что при этом сами испанцы также могут легко отправиться во Францию, Хорватию и другие страны ЕС, с которыми границы не закрыты. Многие шутят, что для того, чтобы испанцы смогли попасть в теплые регионы своей страны, им нужно сначала улететь в Париж, а потом оттуда вылететь на Канарские острова. Вот такой вот парадокс.

Турция

Впрочем, Испания не единственная страна, прибегшая к подобной тактике. Власти Турции провернули подобное еще летом 2020 года, когда большинство местных никуда не могли пойти, но туристам в стране были рады. Им разрешалось посещать пляжи и сидеть в открытых кафе.

Вновь подобную тактику в стране применили в декабре 2020 года. Как писала The New York Times, в начале декабря жителей Стамбула посадили на локдаун и подвергли строгому комендантскому часу. При этом на иностранных туристов комендантский час не распространялся. Они могли свободно осматривать достопримечательности, гулять по улицам и кататься на паромах через Босфор, даже если жители были вынуждены оставаться дома.

Большинство музеев, включая дворцы Топкапы и Долмабахче, оставались открытыми для туристов на выходных, а некоторые рестораны в старом городе Султанахмет тайно открывали двери для посетителей, желающих поесть внутри. Отели также предлагали посетителям обеды в помещении и на открытом воздухе. А гости высококлассного отеля Shangri-La сидели на террасе, греясь на солнышке, ели свежие морепродукты с бокалами свежего холодного белого вина.

На выходных полицейские в штатском патрулировали улицы, а полиция установила контрольно-пропускные пункты в разных районах для проверки удостоверений личности и паспортов людей, проезжающих по улицам. Турецким рабочим разрешали продолжить путь, как и туристам. Всех остальных штрафовал на 3150 турецких лир (чуть больше 29 000 рублей).

Португалия

Еще одно интересное положение можно заметить в Мадейре — это автономный регион Португалии. В отличие от всей остальной страны в этом регионе правила не такие жесткие и существует «зеленый коридор». Как сообщает The Guardian, на остров могут попасть те, у кого есть свидетельство о вакцинации или доказательство того, что они недавно вылечились от коронавируса.

Многие жители других городов Португалии сбегают на остров, чтобы отдохнуть от постоянных ограничений. Несмотря на то, что на острове действует комендантский час в 19:00, его столица Фуншала все равно заполнена людьми. Они пьют кофе на улицах, гуляют по магазинам и наслаждаются жизнью. Это резко контрастирует с пустыми улицами и закрытыми витринами магазинов на материковой части Португалии, которая все еще находится под жесткими ограничениями, введенными 15 января.

Мадейра, расположенная у побережья Марокко и более чем в 800 километрах от материковой Португалии, является одним из немногих мест в Европе, принимающих туристов. Сейчас на Мадейре открыто только около 10% всех отелей, но это все равно гораздо лучше, чем на остальной части Португалии, где закрыто все.

Правда в отличие от Испании большинство посетителей Мадейры — это португальцы, но есть и туристы из Польши с Чехией.