Два человека подали на российского лыжника Александра Большунова заявление в финскую полицию из-за конфликта на Кубке мира. Спортсмен Йони Маки не позволил себя обогнать, прижав Большунова к барьерам. За это россиянин пытался ударить палкой соперника, а на финише врезался в него. Нашего соотечественника дисквалифицировали, но не слишком ли это жесткое наказание?

Загадочное заявление

После конфликта российского лыжника Александра Большунова и финского Йони Маки на этапе Кубка мира появилось заявление в полицию. Это сделал не Маки, потому что он сам отказался это делать, писали финские СМИ.

Однако, по данным телеканала MTV3, полиция Лахти получила жалобу на действия Большунова во время соревнований. По информации источника телеканала, два человека обратились в отделение, где составили протокол о нападении. Теперь сотрудники проверяют, соответствует ли поведение лыжника предъявленному обвинению. Большунову также вменяется нанесение увечий.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что ничего не знает о заявлении.

«Не слышал о заявлении. Мы спокойно уехали из Лахти утром в аэропорт, сейчас едем в автобусе. Никаких проблем не было. Вчера еще был разговор между нашей и финской федерациями. Насколько понимаю, ничего серьезного не было. Больше эта тема не поднималась», — сказал Бородавко РИА «Новости».

Разбирательство началось в воскресенье в эстафете на этапе Кубка мира. Большунов на финише пытался обогнать финна Маки, но тот перекрыл ему траекторию движения. Россиянин попытался ударить соперника палкой, но промахнулся. Уже на финише Большунов врезался в Маки.

В итоге судьи решили дисквалифицировать Большунова, что лишило его команду бронзы.

Российские фанаты и спортсмены поддержали Большунова. Призер Олимпийских игр 2010 года и чемпион мира 2013-го в командном спринте Алексей Петухов назвал россиянина мужчиной, который «поступил правильно».

«Его агрессию можно понять, ты борешься в честных условиях, тебя не пропускают. Конечно, эмоции всегда нужно сдерживать, поведение должно быть адекватным, но я понимаю Александра и не буду его осуждать. Как говорится, пускай боятся русских, потому что нужно бороться честно», — сказал Петухов сайту «Спорт Экспресс».

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов сказал RT, что случившееся с Большуновым должно только подогреть его желание больше работать. Спортсмен добавил, что лыжный спорт интересен тем, что «сегодня ты на коне и великий, а завтра получил по морде».

Тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум сказал, что, несмотря на произошедшего в Лахти, он считает Большунова «лучшим в мире лыжником».

Негативно на произошедшее на эстафете отреагировал тренер сборной США. Мэтт Уиткомб заявил, что если бы в его команде кто-то поступил так же, как Большунов, то его бы исключили.

Эмоции были лишними

Российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков рассказал «360», что по правилам FIS, международным правилам, финн ничего не нарушил.

«Но это только по правилам. Если по-человечески: он уже выходил из коридора и по идее уже занимал середину, и как только видел, что Большунов по большому радиусу начал его обыгрывать, финн не нарушая правила, стал смещать Большунова прямо к барьерам. И Большунову нечего было делать. кроме как остановиться. Там невозможно было. Большой радиус, теоретически, считается проигрышным, Большунов все равно туда пошел», — отметил Легков.

Чемпион мира, известный российский лыжник, спринтерский гонщик Алексей Петухов в беседе с «360» объяснил, что каждый спортсмен, зашедший в один из трех коридоров, движется в своей траектории. Перед финишем финн сместился в самый правый коридор, и Большунов, набрав скорость сзади, пошел в этот же коридор.

«Понятно, что финн повел себя с одной стороны неправильно, прижимая Сашу к ограждению, но с другой стороны — он работал на свою, финскую, команду. Поэтому здесь, конечно, можно рассуждать чисто по-мужски, что он поступил неправильно», — отметил спортсмен.

При этом Петухов подчеркнул, что в рамках своего коридора спортсмен, движущийся впереди, диктует свои правила. Если бы он пересек со среднего коридора и резко подрезал Александра в правом коридоре — это одно. Однако все было не так.

«Повторюсь, здесь он повел себя некорректно, но с точки зрения судейства, я уверен, судья встанет на сторону финского спортсмена и скажет, что он вел себя в рамках своего коридора», — сказал он.

Другой вопрос — действия Большунова после финиша. Российский спортсмен, считая, что ему помешал финский спортсмен, начал выплескивать эмоции — Петухов подчеркнул, что понимает его поведение.

«Все мы спортсмены, кто-то прошел эту школу жизни, кому-то еще предстоит. Саша выплеснул — он как русский мужик, богатырь, который сильнее финнов, сильнее норвежцев, я уверен, что он даст им отпор еще. Он просто проявил эмоции, которые, возможно, не нужно было проявлять. Конечно, это добавляет зрелищности, но здесь надо быть более сдержанным, и Саша это, к счастью, понимает. Но здесь надо действовать не эмоциями, а просто умением», — пояснил он.

Справедливое наказание?

«Здесь нет вопроса — справедливо или не справедливо. Здесь есть реальное нарушение или не нарушение. Нарушения со стороны финна не было, а Большунов должен был сдерживать свои эмоции, постараться, потому что он лидер Кубка мира, его можно понять по-всякому», — подчеркнул Легков.

При этом Алексей Петухов отметил, что Большунов проиграл из-за того, что его выжали на ограждение.

«Конечно, здесь негодование, здесь эмоции, потому что Саша был сильнее, и скорость у него была выше, но спорт, к сожалению такой — он не всегда правомерный, честный. Но это опыт, и я думаю, такие ситуации подхлестнут его еще больше, и он будет решать эти вопросы задолго до финиша», отметил он.

Спортсмен подчеркнул, что в этом вопросе поддерживает российского лыжника. Он отметил, что Александр поступил как мужчина, хотя многие осудили его действия.

«Я здесь на позиции Александра, потому что я сам русский спортсмен, мы немного другой закалки. Да, судейство на стороне финнов, и оно тоже право. Судья не берет в расчет эмоции, только в рамках тех правил, которые прописаны», — подчеркнул он.

Мэтт Уиткомб в своем сообщении добавил, что дисквалификация для Большунова — только начало его проблем. Однако Петухов уверен, что российский спортсмен отделался довольно просто — последствия могли быть куда серьезнее. Например, Большунова могли дисквалифицировать до чемпионата мира или наказать еще жестче за неспортивное поведение.

«Поэтому я считаю, что судьи поступили в рамках своих должностных обязанностей. А Саша понимает, что произошло. Уже на финише через несколько минут он подошел к финнам и пожал им всем руки. Он осознал, что сделал, и повел себя по-спортивному, не ушел куда-то в тень, а подошел и поздравил. Я думаю, мы увидим другого Александра на следующих стартах», — подчеркнул Петухов.

Он предположил, что если бы не было инцидента на финише и Александр не махнул бы палкой, а просто проиграл, протест подавала бы российская команда. При этом неизвестно, чем бы это закончилось, однако Петухов уверен — финнам оставили бы серебро, а россиянам бронзу — учитывая, что соревнования проходили на финской территории.