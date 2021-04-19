Неспортивная война. Суперлига рассорила фанатов футбола и не только

Неожиданное для спортивной общественности решение 12 крупнейших футбольных клубов Европы создать альтернативную Суперлигу вызвало бурю возмущения среди авторитетных футбольных организаций, фанатов и властей. Противники нового соревнования утверждают, что ее создание продиктовано желанием заработать побольше денег.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудили желание клубов «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», испанских «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико» и итальянских «Интер», «Милан» и «Ювентус», создать элиту для элит.

Грядет война

Издание Daily Mail написало, что европейский футбол оказался в состоянии войны. Представители мюнхенской «Баварии» и клуба «Пари Сен-Жермен» уже заявили, что отвергли приглашение вступить в Суперлигу. Свое желание оставаться в УЕФА подтвердила «Боруссия Дортмунд».

Один из источников издания утверждает, что решение о создании Суперлиги было «операцией под руководством США». Инсайдер сообщил, что американские спортивные эмиссары общались с руководством как минимум трех клубов — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Арсенала».

Считается, что причиной реформы стала банальна жадность.

«Отвратительная, корыстная попытка оправдания того, что на самом деле является попыткой государственного переворота», — с горечью заявил главный спортивный обозреватель издания Мартин Сэмюэл.

Президент УЕФА Александр Чеферин, по данным The Guardian, намерен запретить участвовать в чемпионатах мира и Европы игрокам, которые присоединятся к Суперлиге. О ее создании он высказался эмоционально, назвав «позорным и корыстным решением клубов, движимых жадностью».

«Эти циничные планы полностью противоречат тому, каким должен быть футбол. Эта идея — плевок в лицо всем любителям футбола и обществу. Я, конечно, не собираюсь называть их „грязной дюжиной“», — отметил Чеферин.

По его словам, национальные лиги могут исключить из своих рядов игроков команд, сплотившихся в Суперлигу. Чеферин признался, что был ошеломлен объявлением о ее создании, но подтвердил, что ассоциация продолжит работу над обновлением Лиги чемпионов. С 2024 года в нее будут входить 36 футбольных клубов.

Рев возмущения и санкции

В Великобритании, где футбол давно уже стал национальной религией, на планы по созданию Суперлиги откликнулись даже власти страны. Как пишет Тhе Sun, министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден предупредил, что запретит ведущим клубам покупать иностранных легионеров, если они не забудут о своих планах по ее созданию. Он также посулил приостановить выдачу виз игрокам клубных гигантов, отменить выданные разрешения на работу в Соединенном королевстве и обложить их дополнительными налогами.

Он подчеркнул, что был потрясен новостью о запланированном создании новой элитарной лиги, которая исключит большинство команда и устранит конкуренцию. По мнению Доудена, владельцы клубов-реформаторов не смогут игнорировать «почти всеобщий рев возмущения» фанатов.

«Этот ход действительно противоречит самому духу игры. Небольшая горстка владельцев хочет создать закрытое сообщество элитных клубов, основанное на богатстве и узнаваемости бренда, а не на заслугах», — добавил министр.

Он поклялся, что не останется в стороне, и правительство применит весь спектр санкций и мер, вплоть до закона о конкуренции.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал заблокировать планы на Суперлигу, которые он счел ударом в самое сердце футбола. Издание The Mirror сообщило, что в правительства королевства уже ведутся спешные консультации.

Группы болельщиков всех шести британских клубов уже публично осудили планы по созданию Европейской Суперлиги. Как сообщил таблоид The Sun, около стадиона Энфилд в Ливерпуле они вывесили баннеры с надписями «Позор тебе, RIP LFC 1892 — 2021» и «Болельщики LFC против Европейской Суперлиги».

Они также пообещали убрать с самой известной трибуны этого стадиона знаменитые флаги, так как больше не могут поддерживать клуб, который ставит жадность выше честной игры.

С транспарантами вышли и болельщики «Тотенхейма», фанаты «Арсенала» и «Челси». Последние заявили, что болельщики всего мира почувствовали себя преданными.

«Это решение было принято верхушкой, желающей набить карманы. Мнению фанатов не учитывалось. Это непростительно», — сообщили в клубе болельщиков.

Представители фанатов «Манчестер Юнайтед» подчеркнули, что были шокированы известием о создании Европейской Суперлиги. Они констатировали, что ее появление убьет «волшебство» футбола.

Ни сном, ни духом

В планах по созданию элиты для элит не учитывалось не только мнению фанатов футбола, но также тренеров и игроков клубов. Футбольный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал The Athletic, что не знал о решении клуба присоединиться к Европейской Суперлиге. Эту идею он критиковал еще в 2019 году и с тех пор ничего не изменилось.

«У нас есть некоторая информация, ее не очень много. В основном, статьи в газетах. Это непростой вопрос. Людям происходящее не нравится, и я их понимаю. Ни я, ни игроки не были вовлечены в процесс принятия решения. Мы об этом не знали», — уточнил тренер.

Клопп добавил, что ему нравится сложившийся баланс уже существующей Лиги чемпионов УЕФА, и что у любой команды есть шанс в нее попасть.

«Самая важная часть футбола — болельщики и команда. Мы должны убедиться, что между ними ничего не встает. Я слышал, что фанаты протестуют, но игроки не сделали ничего плохого. Мы все должны держаться вместе», — подчеркнул Клопп.

Генеральный директор клуба «Ливерпуль» Билли Хоган объяснил свое видение проблемы.

«Суперлига станет будущим европейского футбола, и если мы хотим продолжить наш путь к стабильному клубу, стремящемуся расти и продолжать завоевывать трофеи, тогда мы обязательно должны быть частью этого процесса и занимать место за столом переговоров, а не за пределами этой группы», — заявил спортивный функционер.