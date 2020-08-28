Несезонный интерес к аренде дач зафиксировали в Подмосковье. Спрос на покупку тоже аномально высокий. Но если требования к съемным домам растут, то к приобретаемому жилью, напротив, падают. Рассказываем, почему москвичей так тянет за город и что происходит на рынке этой недвижимости.

Сервис ЦИАН заметил необычный для конца лета всплеск интереса к аренде загородного жилья, сообщает РБК. В августе 2020 года число просмотров объявлений увеличилось на 32% в сравнении с тем, что наблюдалось годом ранее. Аналогичную популярность такого жилья фиксируют и в «Avito Недвижимость».

Наибольшей популярностью (74%) пользуются съемные дома и дачи (15%). Правда, категории эти весьма условные — их выбирают владельцы жилья. Стоимость аренды за год практически не изменилась. Для дач составляет 25 тысяч, для простых домов — около 39 тысяч рублей в месяц. Съем коттеджей площадью от 250 квадратов подорожал с 80 до 100 тысяч рублей в месяц, таунхаусов — с 65 до 75 тысяч.

Специфика всплеска

Чаще всего люди снимают дачи среднего ценового сегмента, рассказал «360» член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев. Наибольший спрос на дома площадью 80-150 метров, расположенных на расстоянии 30-80 от столицы.

«Данный всплеск специфический. Он обусловлен двумя факторами. Коронакризисом, как таковым, и общим повышением интереса к загородной недвижимости. Во все времена, когда в городах были проблемы, люди стремились за город», — считает Вихлянцев.

Дополнительно спрос подогревается тем, что в 2020 году многие не смогли поехать в отпуск за границу и проводят его на дачах, а том числе, съемных. Поэтому арендаторы стремятся найти жилье с комфортными, близкими к городским, условиями.

«Цены поднялись. Это обусловлено и большим спросом, и тем, кто туда едет. Люди отказались от отпусков за границей и готовы эти деньги или часть их потратить на Подмосковье. Цены по аренде находятся в районе 100 тысяч рублей в месяц, что выше, чем ранее приблизительно на 20%. То есть более дорогая сейчас недвижимость арендуется в сравнении с тем, что было в прошлом году», — уточнил риелтор.

Иллюзия нормы

Интерес к дачам вырос из-за слухов о том, что режим самоизоляции может вернуться, пояснила «360» риелтор Алина Степанова. Москвичи уже прекрасно знают, что пережидать карантин комфортнее за городом. Размер участков значения не имеет — арендаторы редко планируют возделывать чужую землю.

«Главное — возможность жить в доме со всеми удобствами. В нем обязательно должны быть санузел и вода. Должна быть возможность пить чай на террасе, то есть важна иллюзия нормальной жизни. Как будто мы не заперты на самоизоляции, а добровольно проводим отпуск на даче», — добавила Степанова.

В приоритете по-прежнему остаются Рублевка и более демократичная Новая Рига. Ярославское шоссе, благодаря богатой природе, тоже пользуется спросом. Хотя и по другим направлениям сейчас охотно арендуют дачи.

Покупка домов

Всплеска интереса к аренде дач в Гильдии риелторов Подмосковья не фиксируют, сообщил «360» ее вице-президент Александр Саяпин. Он наблюдался в марте–апреле, но сейчас вернулся к обычном уровню. Зато спрос на покупку загородной недвижимости, который тоже резко подскочил весной, продолжает оставаться устойчиво высоким.

«В основном, покупают полностью готовые к проживанию дома стоимостью до 10 миллионов рублей. Не могу сказать, что так же рьяно, как в мае, но спрос продолжает оставаться повышенным. А „коробки“ и недострои не берут, они продолжают падать в цене», — уточнил Саяпин.

По его мнению, горожане тяжело перенесли изоляцию. Те, у кого есть средства, спешат вложить их в дома. Наибольший интерес наблюдается к жилью с коммуникациями площадью до 200 метров на Новой Риге в пределах 50-60 километров от МКАД.

«Дома до 200 метров с коммуникациями можно купить за 10-12 миллионов рублей. Цены на готовое жилье выросли примерно на 40%. А на дома от 15 миллионов рублей и недостроенные упали с 2019 года на 5-10%», — отметил Саяпин.

А вот требования к домам в сравнении с 2019 годом не изменились. Жилье раскупают, выбор стал меньше. Поэтому люди стали «меньше» придираться. До приобретения смотрят не уже 20, а только пять-шесть вариантов.