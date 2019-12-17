Несчастный Вайнштейн пожаловался на то, что его забыли. Скандал перечеркнул все заслуги

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Встреча СМИ и Вайнштейна прошла в одной из клиник Нью-Йорка, где продюсер находился после операции на позвоночнике. Травму мужчина получил в автомобильной аварии в августе этого года. Саму больницу журналист сравнил с дорогим отелем. Там были и мраморные ванные комнаты, и итальянское постельное белье, и даже предметы искусства. Зато не было привычной больным столовской еды: блюда пациентам готовит личный шеф-повар.

Звезда Голливуда пожаловался корреспонденту на свое здоровье и участь. Отказываясь говорить о каких-либо обвинениях против него, Вайнштейн сказал, что согласился на интервью — впервые за более чем год, — чтобы доказать: он не преувеличивал, когда говорил о своих недугах и не появился в зале суда. При этом продюсер выглядел бледным и уставшим.

Вайнштейна очень беспокоит, что его имя теперь ассоциируется с обвинениями в домогательствах. Между тем, он помог многим актрисам сделать карьеру и стать знаменитыми. «На моем счету больше фильмов, снятых женщинами и о женщинах, чем у кого-либо ещё в киноиндустрии. И я говорю о том, что было 30 лет назад, а не о настоящем времени, когда это вошло в моду. Я был первым! Я был первопроходцем в этой области!.. Моя работа забыта», — отметил продюсер.

Так он вспомнил, как выделил 10 миллионов долларов на фильм «Вид сверху лучше» с Гвинет Пэлтроу в главной роли. Тогда это сделала знаменитую блондинку самой высокооплачиваемой актрисой в независимом кино. Однако она же стала одной из тех, кто сказал о домогательствах со стороны продюсера. По словам девушки, Вайнштейн заманил ее в свой гостиничный номер под видом деловой встречи и пытался сделать ей массаж в 1994 году. Тогда Пэлтроу было 22 года.

Продюсер также напомнил, что поддержал ленту американки Дженни Ливингстон «Париж горит» и фильм «Трансамерика». За роль в этой ленте Фелисити Хаффман — звезда «Отчаянных домохозяек» — получила «Золотой глобус» и была номинирована на «Оскар».

Также мужчина напомнил о своей роли в благотворительности. Он упомянул, что участвовал в организации благотворительного концерта после теракта 11 сентября 2001 года. Не забыл Вайнштейн и рассказать о своем непростом детстве. Оно было небогатое и прошло в нью-йоркском Квинсе. «Я всего добился сам. У меня не было денег, но я создал настоящую империю — компанию Miramax — и решил разделить свой успех с другими», — добавил продюсер. «Все это было уничтожено из-за того, что произошло. Моя работа была забыта», — посетовал он.

Правда, разжалобить сотрудника New York Post Вайнштейну не удалось: «Голливудский серый кардинал настолько плохо понимает ситуацию, что даже похваляется тем, что в свое время заключил с актрисой Гвинет Пэлтроу, одной из его предполагаемых жертв, крайне выгодный для неё контракт», — пишет корреспондент.

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