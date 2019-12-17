    17 декабря 2019, 00:30

    Несчастный Вайнштейн пожаловался на то, что его забыли. Скандал перечеркнул все заслуги

    Ксения Дагаева

    Обвиняемый в сексуальных домогательствах продюсер Харви Вайнштейн дал смелое интервью газете New York Post. Мужчина заявил, что сделал для продвижения женщин в кино намного больше, чем кто‑либо другой из его современников. Ведь он снимал сильных героинь еще до того, как это стало мейнстримом.
    Несчастный Вайнштейн пожаловался на то, что его забыли. Скандал перечеркнул все заслуги | Изображение 1
    Источник фото: flickr.com/David Shankbone

    Встреча СМИ и Вайнштейна прошла в одной из клиник Нью-Йорка, где продюсер находился после операции на позвоночнике. Травму мужчина получил в автомобильной аварии в августе этого года. Саму больницу журналист сравнил с дорогим отелем. Там были и мраморные ванные комнаты, и итальянское постельное белье, и даже предметы искусства. Зато не было привычной больным столовской еды: блюда пациентам готовит личный шеф-повар.

    Звезда Голливуда пожаловался корреспонденту на свое здоровье и участь. Отказываясь говорить о каких-либо обвинениях против него, Вайнштейн сказал, что согласился на интервью — впервые за более чем год, — чтобы доказать: он не преувеличивал, когда говорил о своих недугах и не появился в зале суда. При этом продюсер выглядел бледным и уставшим.

    Вайнштейна очень беспокоит, что его имя теперь ассоциируется с обвинениями в домогательствах. Между тем, он помог многим актрисам сделать карьеру и стать знаменитыми. «На моем счету больше фильмов, снятых женщинами и о женщинах, чем у кого-либо ещё в киноиндустрии. И я говорю о том, что было 30 лет назад, а не о настоящем времени, когда это вошло в моду. Я был первым! Я был первопроходцем в этой области!.. Моя работа забыта», — отметил продюсер.

    Так он вспомнил, как выделил 10 миллионов долларов на фильм «Вид сверху лучше» с Гвинет Пэлтроу в главной роли. Тогда это сделала знаменитую блондинку самой высокооплачиваемой актрисой в независимом кино. Однако она же стала одной из тех, кто сказал о домогательствах со стороны продюсера. По словам девушки, Вайнштейн заманил ее в свой гостиничный номер под видом деловой встречи и пытался сделать ей массаж в 1994 году. Тогда Пэлтроу было 22 года.

    Продюсер также напомнил, что поддержал ленту американки Дженни Ливингстон «Париж горит» и фильм «Трансамерика». За роль в этой ленте Фелисити Хаффман — звезда «Отчаянных домохозяек» — получила «Золотой глобус» и была номинирована на «Оскар».

    Также мужчина напомнил о своей роли в благотворительности. Он упомянул, что участвовал в организации благотворительного концерта после теракта 11 сентября 2001 года. Не забыл Вайнштейн и рассказать о своем непростом детстве. Оно было небогатое и прошло в нью-йоркском Квинсе. «Я всего добился сам. У меня не было денег, но я создал настоящую империю — компанию Miramax — и решил разделить свой успех с другими», — добавил продюсер. «Все это было уничтожено из-за того, что произошло. Моя работа была забыта», — посетовал он.

    Правда, разжалобить сотрудника New York Post Вайнштейну не удалось: «Голливудский серый кардинал настолько плохо понимает ситуацию, что даже похваляется тем, что в свое время заключил с актрисой Гвинет Пэлтроу, одной из его предполагаемых жертв, крайне выгодный для неё контракт», — пишет корреспондент.

    История Харви наделала много шума два года назад.Тогда звезду Голливуда обвинили в сексуальных домогательствах более 80 женщин. Среди предполагаемых жертв — Ума Турман и Анджелиина Джоли. Дело положило начало движению #metoo. Хештег подчеркивает осуждение сексуального насилия.

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