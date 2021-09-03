«Несчастный случай» стар, как сама Вселенная. В космосе обнаружен объект, который ни на что не похож

Астрономы обнаружили во Вселенной объект, который можно назвать принципиально новым в отличии от всего, что было известно ученым до этого. Эта находка уже получила неофициальное название — «Несчастный случай». Объект имеет некоторое сходство с уже известным коричневым карликом, но его запутанный спектр предполагает, что «Несчастный случай» может быть почти таким же старым, как и сама Вселенная.

Коричневый карлик — что это?

Коричневые карлики — это класс объектов, который также известен, как «неудавшиеся звезды». Все другие их типы, обнаруженные на сегодня, значительно моложе «Несчастного случая». Астрономы предполагают, что это означает, что во Вселенной может существовать целая популяция очень старых карликов, которых раньше не замечали, потому что их внешний вид отличается от того, что предполагают увидеть ученые.

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Коричневые карлики считаются субзвездными объектами, обладающими промежуточными физическими характеристиками между самыми массивными планетами и самыми маленькими звездами. В своих недрах они могут поддерживать термоядерные реакции, например, сжигать дейтерий — изотоп водорода с протоном и нейтроном в ядре вместо одного протона. Его температура и давление плавления ниже, чем температура и давление плавления водорода.

Поэтому, как правило, в сравнении с большинством звезд коричневые карлики меньше, холоднее и тусклее. Их масса примерно в 13-80 раз превышает массу Юпитера, и с возрастом они остывают.

В Млечном Пути на сегодня обнаружено около двух тысяч таких объектов. Но «Несчастный случай», настоящее имя которого WISEA J153429.75-104303.3, не был обнаружен в исследованиях коричневых карликов. Этот объект не соответствует уже известным характеристикам. Более того, его обнаружение во многом было случайностью. Исследование было опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.

«Несчастный случай»

Ученые сходятся во мнении, что «Несчастный случай» — очень необычный объект. Он очень слабый в некоторых длинах волн, что говорит о температуре ниже точки кипения воды. Из этого следует, что объект довольно старый. При этом в других длинах волн «Несчастный случай» светится ярче. А это уже предполагает более высокую температуру.

Ученые решили объяснить это противоречие и обратилась к другому инфракрасному диапазону длин волн. Однако наземная обсерватория Кека, расположенная на пике горы Мауна-Кеа на Гавайях, не обнаружила этого объекта. Это что еще раз подтвердило низкую температуру «Несчастного случая».

Другим ключом к разгадке могло стать расстояние обнаруженного объекта от Солнечной системы — его слабость могла бы объяснить дальность расположения. Но и здесь ученые не нашли объяснения — как показали расчеты, от нас WISEA J153429.75-104303.3 расположен всего в 53 световых годах.

Источник фото: Pixabay

Стоит также отметить, что «Несчастный случай» очень быстро перемещается по галактике. Его скорость около 207,4 километров в секунду. Любая другая звезда подобного рода проигрывает ему на четверть. Кроме того, такая скорость указывает также на возраст звезды. Она говорит, что объект существует очень долго и от гравитационного взаимодействия с другими объектами в галактике он накапливает прирост скорости.

Возраст «Несчастного случая» может составлять от 10 до 13 миллиардов лет, предполагают ученые. Это в два раза превышает средний возраст коричневых карликов.

Неудивительно найти коричневого карлика в таком старом возрасте, но удивительно найти его у нас «на заднем дворе» Федерико Марокко Соавтор исследования из Калифорнийского технологического института.

Он добавил, что ученые ожидали, что такие старые коричневые карлики существуют, но также они ожидали, что эти объекты будут невероятно редкими. Шанс найти их в такой близости от Солнечной системы может быть удачным совпадением, или это говорит о том, что такие объекты встречаются чаще, чем предполагали ученые.

Состав «Несчастного случая» может сильно отличаться от других коричневых карликов — это предполагает возраст объекта. Кроме того, спектр излучаемого им света также подтверждает это предположение.

Как объясняют ученые, это связано с тем, что диапазон элементов был гораздо меньше в ранней Вселенной. Большая часть вещества во Вселенной сразу после Большого взрыва была водородом и гелием.

Свет «Несчастного случая» на определенных длинах волн был бы сильнее в том случае, если он появился до того, как более тяжелые элементы стали более распространенными. А именно это и наблюдали исследователи.