Несчастный случай или технический слив. Как в сточных содах Сеула оказалось рекордное количество «Виагры»

Группа ученых из Южной Кореи и США проанализировала сточные воды Сеула и выяснила, что в ней находится огромное количество препарата для повышения потенции «Виагра» и других лекарств подобного действия. Их содержание в три четыре раза превышает показатели, например, Копенгагена или Брюсселя. Насыщенность веществом настолько высока, что очистительные станции не смогли справиться с загрязнением.

Свои выводы исследователи опубликовали в научном журнале Scientific Reports. Ученые утверждают, что найденными препаратами воспользовались не далее, как в минувшие выходные. В районах южнокорейской столицы с высоким уровнем ночной жизни употребление «Виагры» оказалось на 31% выше, чем в других кварталах города. Очистительные станции не в состоянии справиться с настолько высоким содержанием вещества. Очистить воду полностью они не могут и, в конечном итоге, препараты попадают в водную среду.

Один из авторов исследования профессор Сеульской школы инженерной экологии Ким Хен Кук уточнил, что канализационные сооружения не подходят для фильтрации потребляемых людьми препаратов.

Сейчас в Южной Корее спрос на повышающие потенцию препараты очень высок. Около 23% мужчин в возрасте 30–39 лет страдают эректильной дисфункцией. Распространенность этого заболевания до 2025 года может затронуть 87 миллионов человек из-за быстрого старения населения. Эта проблема в Южной Корее стоит довольно остро.

Ожидается, что к 2022 году мировой рынок методов лечение эректильной дисфункции достигнет 3,2 миллиардов долларов. В период 2012–2020 годы спрос на «Виагру» в Южной Корее вырос с 33 до 45 миллионов долларов. Помимо нее в стране производятся примерно 50 препаратов для лечения эректильной дисфункции. Кроме того, азиатский рынок наводнили незаконные аналоги «Виагры», которые продаются без рецепта.

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Как и прочие фармацевтически активные вещества, эти препараты могут оказывать неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Есть несколько исследований, которые фактически подтверждают потенциальную токсичность этих лекарств. Экологи высказывают обеспокоенность тем, какое воздействие препараты этой группы могут оказать на водную экосистему. Тем более, что из-за неконтролируемого потребления уровень нагрузки на нее неизвестен.

Характер пространственно-временного распространения «Виагры» в сточных водах Сеула не исследовался. Но можно с уверенностью сказать, что ее чаще употребляют ночью в районах, где процветает бизнес развлечений. Там, где они могут распространяться нелегально.

Нормативов содержания «Виагры» в сточных водах не существует, ее присутствие воде в принципе вряд ли допустимо. Об этом в беседе с «360» сообщил доктор химических наук, химик-синтетик, технолог и биохимик Леонид Ринк.

«Я думаю, что это несчастный случай с кем-нибудь из поставщиков „Виагры“. Столько денег угробить на простое растворение и выкидывание в стоки такого дорогого продукта, это большая экономическая потеря. Поэтому я считаю, что это либо кто-то борется с поставщиками виагры, либо случившийся у них несчастный случай. Другого придумать не могу. Это редкий единичный случай, если в этом районе, конечно, нет производственных цехов. Тогда можно было бы предположить технический слив», — сказал эксперт.

По мнению Леонида Ринка, разовый инцидент не сможет стать причиной экологических бедствий. Он не сумеет дурно повлиять на наследственность живых организмов. Но если рядом есть какой-то производящий «Виагру» завод, то его надо закрывать.

Вопросов много, ответов — нет

Не зная нормативов содержания подобных веществ в сточных водах Сеула, сложно говорить о потенциальной опасности. По словам эколога Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации имени академика Костякова Максима Лапушкина, сообщения о появлении в сточных водах различных лекарственных препаратов периодически появляются в прессе. В том числе, в российских СМИ. Чаще всего речь идет об антибиотиках.

«Огромная проблема, как известно, с этим есть в Индии. Потому что там очень развита фарминдустрия и в сточных водах, которые сбрасываются, содержится большое количество различных лекарственных препаратов. Их водоемы загрязнены веществами, которые используются в синтезе препаратов, применяющихся в медицине», — сообщил экологи.

Лапушкин подчеркнул, что в норме «Виагры» в воде быть не должно. Природа не может содержать подобный компонент. Насколько ее появление опасно для окружающей среды, никто в мире точно ответить не сможет.

Конечно, «Виагра» окажет негативное воздействие на биоту водоема. На рыб, на донные отложения, микроорганизмы и рачков. Возможно, препарат уже находится в тканях микроорганизмов и животных. Неизвестно, какое влияние он на них окажет. Таких исследований никогда не проводилось Максим Лапушкин эколог

Эколог добавил, что в Индии в воду обычно сбрасывают антибиотики. И это очень настораживает, так как бактерии постепенно вырабатывают к ним иммунитет. Получается, что люди своими руками выращивают микробы, с которыми потом существующие препараты справиться не смогут. Поэтому сброс лекарственных веществ в воду недопустим.

Пока неясно, как быстро сможет очиститься от «Виагры» воды. Это зависит от огромного количества факторов.

«Это сложное органическое соединение, насколько оно подвержено биодеградации, неизвестно. Когда его изобретали не предполагалось, что оно будет плавать в реках. Никто не знает, как долго хранятся в окружающей среде, например, антибиотики. Неизвестно, как долго они разлагаются и разлагаются ли вообще. Такие вопросы ставятся, но ответов нет», — признался Максим Лапушкин.

Но у него, как у специалиста, возник еще ряд вопросов. Главный из них — как исследователи вообще поняли, что в сточных водах есть «Виагра», и почему они начали анализировать их на ее содержание?

«Когда я беру на анализ какой-то компонент природной среды, почва, вода, воздух, не важно, я их анализирую на те компоненты, которые предполагаю найти. Например, известно, что вверху по течению расположен какой-то завод. У него есть какие-то специфические вещества. Я анализирую пробу воды на те вещества, которые свойственны этому производству. И понимаю есть или нет загрязнение. Здесь возникает вопрос, почему проверяли на „Виагру“? И кто проверял?» — подчеркнул эколог.

Он добавил, что всегда критически относится к новостям подобного рода.