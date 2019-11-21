Нерушимая дружба славян. «Шпионское видео» не рассорило Россию и Сербию

В YouTube появилось видео, на котором якобы российский военный Георгий Клебан передает деньги своему вероятному балканскому агенту. Сербия подтвердила его подлинность и заявила, что разбирается в ситуации. МИД РФ в свою очередь заявил, что этот ролик — провокация, и собрался самостоятельно проверить его подлинность. «360» попытался понять, что же произошло на самом деле.

Видеозапись появилась на YouTube-канале в воскресенье, 17 ноября. На нем заснят момент передачи денег вероятным русским офицером сербскому агенту.

Начальник аналитического управления Агентства безопасности и информации Сербии Реля Жельски заявил, что ролик подлинный. Он отметил, что страна установит все обстоятельства, чтобы точно разобраться в ситуации.

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Премьер-министр страны Ана Брнабич заявила местному изданию Blic, что если подозрения в адрес российского военного, который попытался завербовать сирийского офицера, подтвердятся, «это будет серьезный вопрос и проблема для нас».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что данное видео никак не повлияет на отношения между Россией и Сербией — так как они носят «партнерский, братский, союзнический» характер, который ничто не сможет изменить.

С мнением Пескова согласен и руководитель Московского политологического клуба, публицист и политолог Евгений Бень. Он подчеркнул, что между странами существуют мощные исторические корни, а также сходная историческая судьба — трагедия распада Югославии и расформирование СССР.

Дезинформация или провокация?

Ранее президент Сербии Александр Вучич встретился с послом России Александром Боцан-Харченко. Кроме того, он подтвердил, что приедет в Россию на празднование 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.

Тем временем официальный представитель МИД Мария Захарова увидела в этом ролике провокацию. Она заявила, что такое всегда случается перед контактами России с другими странами, которые происходят на высшем уровне. По ее словам, нередко всплывают «интересные» видео, которые выдаются за сенсации — причем происходит это непосредственно перед встречами лидеров.

«Потом, правда, проходит время, все это либо дезавуируется, либо оказывается наскоро состряпанной провокацией», — сказала она.

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Бень придерживается той же точки зрения.

«Я бы сказал, что это вброс накануне встречи Путина с Вучичем, его можно поставить в одном ряду с заявлениями, которые делаются в прибалтийских странах, в Польше на днях и в Литве сегодня, где предостерегают западных лидеров от участия в праздновании 75-летия Победы в Москве. Вызывает сомнение, потому что это видео появилось сейчас, именно в данный момент, накануне довольно существенных переговоров руководителей двух стран», — согласился собеседник «360».

Он отметил, что для некоторых стран российско-сербские отношения «как кость в горле».

«Можно ожидать, что подобного рода вбросы и попытки очернить роль России в международном сообществе будут только усиливаться, поскольку в Европе совершенно реально существует позиция — и эта позиция крепнет — по поводу поиска общего языка с Москвой. Она крепнет, она несет определенную целесообразность, потому что эти политики понимают, что укрепление связи между Россией и Китаем, и конфронтация с Россией ни к чему хорошему, кроме раскола Европы, не приведет», — заявил Бень.

Политолог отметил, что из видео совершенно непонятно, кто и кому передает деньги. Кроме того, в сербской газете «Политика» ранее появилась информация, что ролик был снят еще несколько лет назад. По словам издания, россиянин платит не сербскому офицеру, а гражданскому лицу, которое, вероятно, продавало коммерческие сведения.

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«Может быть, это видео и подлинно, но очень сложно объяснить кто, когда, кому и для чего передавал эти деньги. В конце концов, вообще нужно еще объяснить, что передача денежных средств является каким-то противоправным делом, вредит международному сообществу или интересу каких-либо стран. Какая-то очень туманная ситуация. Я бы сказал, много дыма, а огня не проглядывается», — отметил политолог.

Он пояснил, что одному военнослужащему не запрещено передать другому деньги. Ведь это не обязательно может быль попытка вербовки — возможно, это была оплата за какой-то частный вопрос, который они решили исключительно между собой. Тем не менее Бень подчеркнул, что такое развитие событий может быть выгодно как сербским сепаратистам, так и другим странам, в том числе — Польше.

«Если рассматривать шире, то здесь могут быть самые разные варианты, начиная от Варшавы, которая очень активизирована, развивает антироссийские тренды не только последние годы, но и последние недели особенно. Это может быть, конечно, и из Соединенных Штатов Америки заинтересованные политические силы, поскольку Россия все время в эпицентре политических баталий США», — заявил он.

Он подчеркнул, что Сербия «всегда лежит на магистрали большого выбора, европейского выбора», и играет роль в важных мировых событиях.

«Антироссийских сил в мире достаточно, кто может быть заинтересован в таких посылах. Тем более, что НАТО очень важно, тем более, когда альянс испытывает некоторые проблемы, что Сербия откровенно не поплыла им в противоток. Это, в общем, их очень беспокоит», — заключил он.

Сам президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не станет менять политику в отношении России.

«Сербия не пойдет в НАТО. Я говорю это громко и ясно. Все, что произошло, укрепило наше намерение оставаться нейтральным», — сказал он на фоне ситуации с видеороликом.