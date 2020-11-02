Неравнодушным захотели платить до 10 тысяч по уходу за пенсионерами. Как это будет работать?

Выплату по уходу за недееспособными пенсионерами и россиянами старше 80 лет могут поднять с 1,2 до 10 тысяч рублей. Оформить ее смогут не только родственники, но и «профессиональные» попечители — те, кто постоянно помогает пожилым людям. Правда, желающим получать эти деньги придется уволиться с работы.

Депутаты Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко и их коллеги внесли в Госдуму законопроект, повышающий выплату по уходу за полностью или частично недееспособными пожилыми россиянами, которые, по мнению лечебного учреждения, нуждаются в дополнительном уходе, и теми, кому уже исполнилось 80 лет. Меру поддержки окажут трудоспособным людям, которым из-за постоянного присмотра за пенсионером пришлось уволиться либо вообще не выходить на работу.

Сейчас размер выплаты составляет 1,2 тысячи рублей, размер ее не менялся с 2008 года. Новую компенсацию предлагают установить равной 10 тысячам рублей с ежегодной индексацией. Для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий мера поддержки увеличится на соответствующий районный коэффициент.

Сегодня по указу президента 10 тысяч получают лица, которые ухаживают за детьми-инвалидами. 1,2 тысячи получают те, кто ухаживает за инвалидами первой группы, и 1,2 тысячи — те, кто ухаживает за лицами старше 80 лет.

Кто может оформить выплату?

Оформить выплату сможет любой неработающий из-за постоянного ухода за недееспособным человеком россиянин, рассказал «360» депутат Алексей Диденко. То есть не только близкие или дальние родственники, но и любые неравнодушные к чужой беде люди.

«Все оформляется через социальные службы, порядки давно отработаны. Если [родственные] отношения не оформлены, придется всю процедуру проводить сначала. Но, как правило, у лиц старше 80 лет ухаживающие близкие родственники или те, кто осуществляет уход, [соцслужбам] уже хорошо известны», — добавил парламентарий.

Нередко совершенно посторонние люди увольняются с работы, берут постоянное «шефство» над несколькими проживающими неподалеку друг от друга пенсионерами и получают за это несколько пособий. Это сообщество, по словам депутата, в России уже сформировано, проблем с «кадрами» не существует. Такие люди совершенно иного, чем другие, характера и склада. Ведь не каждый способен пожертвовать карьерой и достатком ради помощи другим. И оценивать их труд нужно по справедливости.

«Проблема в недооцененности оплаты труда тех, кто осуществляет уход. Думаю, помощь будет очень существенной. На встречах с гражданами очень часто приходится это слышать. Что их труд сегодня очень недооценен», — добавил Диденко.

Актуальность изменений

Большинство ухаживающих за пожилыми не относятся к выплате как к заработку. Они считают его компенсацией за невозможность работать. Мало у кого получается полноценно трудиться, зарабатывать и параллельно находиться рядом с лежачим. А прожить на 1,2 тысячи рублей просто нереально.

«А при выплате в 1,2 тысячи рублей ни о какой компенсации на уход и содержание речи быть не может. Очевидно, что это настолько мизерная и смехотворная сумма, что ее следует увеличивать. На самом деле, два-три человека вполне по силам взять здоровому человеку под опеку. Таким образом, компенсация уже будет составлять 20–30 тысяч рублей — что-то вроде средней зарплаты по стране», — отметил Диденко.

Система выплат, порядок оформления и пенсии инвалидов или россиян старше 80 лет из-за нововведений не изменится, уточнил Ярослав Нилов. Законопроект, повышающий выплату ухаживающим за инвалидами, уже находится на рассмотрении Госдумы. Если оба документа примут, изменения вступят в силу 1 января 2021 года.