Нерабский труд. Поправки в ТК дадут право сказать нет начальству

С 2022 года сотрудники могут отказаться от опасных для их жизни работ. Эта мера защитит их от угроз увольнением от недобросовестного начальства. Причем, по словам юристов, отстоять свои права можно даже после увольнения.

В 2022 году в Трудовой кодекс внесут ряд поправок, которые обеспечат работникам безопасные и удобные условия труда. Принятый в 2001 году документ помогал перестроиться с плановой экономики на рыночную. Его отличительная черта — регулирование трудовых отношений путем заключения договора, написала «Парламентская газета».

Трудовой кодекс до сих пор играл роль «кодекса переходного периода», и перестройка экономической модели продолжает требовать изменений. Одна из них — повышение МРОТ, теперь он составляет 13 890 рублей. Оклад может быть меньше МРОТ, но зарплата должна быть как минимум равна ему.

Если же работодатель не следует этому правилу, то сотрудник может обратиться в инспекцию. Штраф за нарушение для должностных лиц составит 10–20 тысяч рублей, для предпринимателей — одна-пять тысяч рублей, а для организаций — 30–50 тысяч.

В силу также вступило рекомендательное правило о фиксированном окладе учителей, тренеров и врачей. У педагогов он составляет не менее 70% от заработка, а у врачей — 55%.

Преимущества для сотрудников

С 1 марта в кодекс вводится понятие «микротравма», к которому относятся ссадины и ушибы. Учет даже незначительных повреждений при производственных расследованиях поможет предупредить более серьезный вред здоровью. На каждом рабочем месте сотрудникам предоставят средства индивидуальной защиты в зависимости от потребностей.

Также работники могут не выполнять поручения своего работодателя, если они опасны для их жизни. Эксперт по трудовому праву, государственный инспектор Федеральной службы по труду и занятости Ольга Петрова объяснила «360», что с помощью поправки можно защитить свои права, для этого сотруднику стоит зафиксировать письменно причину отказа от работы.

«В документе сотруднику лучше прописать, что он не будет выполнять работу, так как ему, например, не выдали каску. Или на рабочем месте расположено что-то небезопасное. В предупредительном письме должен быть не просто отказ, а указание причины, которая нарушает условия безопасности», — рассказала специалист.

Если же работодатель уволил сотрудника на каком-либо основании, то работник все еще может защитить свои права. Эксперт по трудовому праву компании Bridge Group Валентина Яковлева рассказала «360», что трудящемуся придется разобраться, какое именно основание для увольнения применил работодатель.

«Вероятность отстоять свою позицию достаточно высокая, если сотрудник хорошо исполнял обязанности на работе. Особенно с учетом последних тенденций в судебной практике», — добавила Яковлева.

В поправках закреплены и обязанности сотрудников. В кодексе уточняются основания для разрыва договора в том случае, если работник нарушил требования охраны труда и его действия привели к тяжким последствиям.

Одна из важных и удобных для сотрудников поправок — введение электронных больничных листов вместо бумажных. Теперь больницы составляют листки нетрудоспособности в цифровой форме и передают их в Фонд социального страхования.

Больше не нужно самостоятельно собирать бумаги для выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Работодатели сами передают данные о размере зарплаты в фонд. Деньги начислят на счет, указанный в заявлении или в личном кабинете на «Госуслугах».

С введением электронного больничного часть сотрудников может начать переживать за конфиденциальность своих данных. Например, сможет ли другой работодатель при переходе на новую работу увидеть, как часто работник брал больничный. Ольга Петрова объяснила, что руководитель может увидеть количество больничных у сотрудников, когда заходит в свой личный кабинет. Но увидеть, сколько раз они болели на предыдущей работе, он не сможет.

Женский труд

В ТК также ввели поправки относительно женского труда. С 1 марта список запрещенных для женщин профессий опять сократится. Год назад россиянкам разрешили работать монтажниками-верхолазами, машинистами высокоскоростных поездов и водителями большегрузов. В этот раз женщины смогут стать авиамеханиками и инженерами по обслуживанию самолетов и вертолетов.

По словам Яковлевой, этот список запрещенных профессий нужен был для сохранения здоровья женщины и ее репродуктивных функций. Мера связана с улучшением демографической ситуации и семейной политикой.

Сократить список запрещенных профессий позволила автоматизация труда и улучшение обслуживания в профессиях. Эксперт по трудовому праву Ольга Петрова объяснила, что во многих сферах появились механизмы, облегчающие работу, которые и снизили риски для здоровья женщины.

Поправки также уточнили нормы тяжести предметов, которые женщины могут перемещать. За час работницы могут перемещать не более 350 килограммов с рабочей поверхности и 175 — с пола. За один подъем можно поднять 15 килограммов.